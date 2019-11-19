EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  948  33
Все про:рождаемость (73) смертность (136) население (118) Госстат (152)

 Население Украины с начала года сократилось на 193,2 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Численность населения в Украине в течение января-сентября 2019 года уменьшилась на 193,2 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Численность имеющегося населения в Украине на 1 октября 2019 года составляла 41 млн 960 тыс. человек.

Таким образом, население Украины за сентябрь сократилось на 16,2 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 роджений", - сообщает Госстат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В первом квартале 2019 года в Украине родились более 76 тысяч детей, - замминистра юстиции Садовская

Население Украины с начала года сократилось на 193,2 тыс. человек, - Госстат 01
Население Украины с начала года сократилось на 193,2 тыс. человек, - Госстат 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160577
 
 
 Топ комментарии
 
Зато процент зеленых п*даров стремительно вырос...Землю продают на которую только срали сами и их предки обетованные...
 показать весь комментарий
 
Так вже не встигнуть, а звизділи вони як вісім леніних.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Брешуть. Каламойша казав, і на цей раз правду, 35млн - звісно мінус ще 200 тисяч.
 показать весь комментарий
 
В справжній Венеції нижні поверхи цвіллю вкрились.
 показать весь комментарий
 
Там щас наводнение лютое -- в Венеции... -- с жертвами и народными волнениями -- грят, шо бабки слямзили на ту дамбу от наволнений, шо уже четвёртую пятилетку строят...
 показать весь комментарий
 
Зато процент зеленых п*даров стремительно вырос...Землю продают на которую только срали сами и их предки обетованные...
 показать весь комментарий
 
 
Е!! Земляк та ви в політиці та економіці як я в аптеці....
 показать весь комментарий
 
А х тебя знает может ты фармацевт-убийца? Нужно пробить по интерполу
 показать весь комментарий
 
Когда то был и процент порохоботов большой.Всё проходит.У всех одна и та же дорога.Мы закончим войну за 2 недели.Зарплата военным тыщща в день,а у этого з/п учителям 4000 евро и мир розвеление.Так шо не переживай за проценты.
 показать весь комментарий
 
 
він не вирос ...просто більшість адекватних виїхали за кордон на комуналку заробляти ...
 показать весь комментарий
 
Через дев'ять місяців після приходу до влади "Слуг народу" народжуваність різко піде вверх. Вже є посили...
 показать весь комментарий
 
Звизділи що до кінця року зроблять. А тепер тупо мовчать. По-ходу ьеж красти збираються як і попередники...
 показать весь комментарий
 
 
Так вже не встигнуть, а звизділи вони як вісім леніних.
 показать весь комментарий
 
 
Трахаться надо больше, а не вконтакте фейсбуке сидеть.
 показать весь комментарий
 
Население сократилось на 123 тысячи. Докладываю. Все идет по плану.
 показать весь комментарий
 
 
...Германия надеется, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеровПосол Германии надеется, что немецкие фермеры, которые уже давно обрабатывают землю в Украине, смогут ее купить.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.
Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.
"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.
Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342031-germanija_nadeetsja_chto_ukraina_otkroet_rynok_zemli_dlja_nemetskih_fermerov
...
 показать весь комментарий
 
це картина для кацапів і про кацапів...батько розказував колись що коли прийшли німці вони навіть колгосп не розганяли ...жиди-комуністи драпанули так що й стріляти нікого не прийшлося ...хліба і німцям діставалося і людям залишалося ... без краснопузих люди хоч пожили кілька років ...хоча то була війна
 показать весь комментарий
 
а тобі не здається,що нинішні німці добряче підкацаплені ?
 показать весь комментарий
 
мені "здається" що нинішні "українці" трохи підпейсячені ...і чим вище посада тим більше пейсатих
 показать весь комментарий
 
тобто нам замало жидів та кацапів,треба ще німоту до процесу знищення країни долучити ? Населення України з початку року скоротилося на 193,2 тис. осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 5683
 показать весь комментарий
 
тобто пішли вони всі "лесом" ...і "наших" пейсенят нехай з собою прихоплять ...хоча ні "наших потрібно перед "дорогою" випотрошити
 показать весь комментарий
 
Населения становится меньше, но ЗЕбилов становится больше - вот в чем проблема!
 показать весь комментарий
 
 
...Послы G7 поддержали открытие рынка земли в УкраинеСнятие моратории раскроет потенциал сельского хозяйства и ускорит развитие экономики, считают в G7.
Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342030-posly_g7_podderhali_otkrytie_rynka_zemli_v_ukraine
...
 показать весь комментарий
 
Вироджуємось. Ну що ж нарешті прийде кінець цій боротьбі з самими собою, боротьбі якій вже тисяча років. Заздрість, жадібність пороки всього людства, але в Українцях ці пороки особливо розвинуті, вони направлені не на захват території чужинців, а втрати своєї території, не заздрість чужому і в решті решт спробі мали такі ж успіхи як у чужинців, а заздрість своєму свояку, сусіду родичу, що призводить до руйнування спільноти та не злагоді. Ми самі винні що не маемо і ніколи не мали добробуту та свободи, ще трохи не будемо мати майбутнього в наших дітях.
 показать весь комментарий
 
...Во Всемирном Банке положительно оценили план реформ ЗеленскогоСогласно последнему экономическому обзору Мирового Банка для Украины, в первом квартале 2019 года экономика выросла на 3,6%, а в третьем квартале - на 4,2%.Как передает корреспондент ГолосUA, об этом в ходе пресс-конференции заявила директор Мирового Банка в делах Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахонен.«Это было обусловлено высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса. Тем, не менее, рост капитальных инвестиций еще не достиг уровня, необходимого для обеспечения стремительного экономического роста», - отметила она.По ее словам, внедрение амбициозного плана реформ, которое определило правительство Украины, ускорит приток инвестиций и экономический рост.«Если эти реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост сможет достичь отметки в 3,7 % в 2020 году и 4,2% в 2021 году», - заключила С. Кахонен....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх