 Население Украины с начала года сократилось на 193,2 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Численность имеющегося населения в Украине на 1 октября 2019 года составляла 41 млн 960 тыс. человек.

Таким образом, население Украины за сентябрь сократилось на 16,2 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 роджений", - сообщает Госстат.

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