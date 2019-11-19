 Население Украины с начала года сократилось на 193,2 тыс. человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Численность имеющегося населения в Украине на 1 октября 2019 года составляла 41 млн 960 тыс. человек.
Таким образом, население Украины за сентябрь сократилось на 16,2 тыс. человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 роджений", - сообщает Госстат.
вконтактефейсбуке сидеть.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью Интерфакс-Украина.
Посол поставила в пример страны, где разумно ограничили и урегулировали скупку земель иностранцами.
"Я знаю, что это очень чувствительная реформа для украинцев. Я слышала, что президент Зеленский отметил необходимость референдума по этому вопросу. Я могу это понять. Но я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю", - сказала Фельдгузен.
Также она отметила, что появление рынка земли даст толчок экономике.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342031-germanija_nadeetsja_chto_ukraina_otkroet_rynok_zemli_dlja_nemetskih_fermerov
...
Послы стран Большой семерки поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342030-posly_g7_podderhali_otkrytie_rynka_zemli_v_ukraine
...