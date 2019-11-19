 Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины, - послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Поможет, поможет. У нас свой, особенный путь. Как с приватизацией. Сто человек в Форбс, остальные - в Польше на клубнике. И с землёй так же будет.
"Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".
Любопытно узнать у Вас есть СВОЯ земля?
Законодательный процесс приветствуют! -- а не то, шо на самом деле происходит...
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Розрита могила. Тарас Шевченко.
Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.
Обрати внимание НАРОДА, а не чиновников-казнокрадов как сейчас.