 Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины, - послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.