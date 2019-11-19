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 Политика Украины
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 Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины, - послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Послы стран "Большой семерки" поддержали намерение Верховной Рады открыть рынок земли.

Об этом говорится в заявлении послов в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на покупку и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - заявили послы.

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Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины, - послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160573
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы, мало активности. Добавьте кратива. Пете ЕС не нужен, типа того.
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Пам"ятаєте, як у 2008 здається ми вступили у ВТО. Скільки було підготовки до цієї знаменної події, реклами, телепередач і виступів політиків про наше ффантастичне майбутнє у зв"язку з цим! Чого тільки не обіцяли! А в результаті, що отримали ? Квоти на те, квоти на се, європейські ціни і найнижчі зарплати і пенсії у Європі. Чи не буде такої ж фантастики з ринком землі?
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"являются объектами права собственности Украинского народа."



Обрати внимание НАРОДА, а не чиновников-казнокрадов как сейчас.
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А ты к земле каким боком, кроме 2х2х1 ?
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в отличие от тебя, мои диды не выпиваали и оставили мне в наследство землю.
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Мог не уточнять, от твоего ника прет навозом, наследственность. Чухан, я городской интеллигент в 5 поколении, а недвижимость приобретаю в благообразных местах, бесплатно досталась только в Крыму.
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а от тебя несет бухлом, диди оставили тебе таке наследство.
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Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины, - послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Поможет, поможет. У нас свой, особенный путь. Как с приватизацией. Сто человек в Форбс, остальные - в Польше на клубнике. И с землёй так же будет.
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Порохоботы, мало активности. Добавьте кратива. Пете ЕС не нужен, типа того.
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Каждая озабоченная западная ылита ждет не дождется, как урвать для себя кусок нашей земли.
"Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что новая власть откроет рынок сельскохозяйственной земли для немецких фермеров. Об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".
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"Каждая озабоченная западная ылита ждет не дождется, как урвать для себя кусок нашей земли."

Любопытно узнать у Вас есть СВОЯ земля?
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6 соток на даче, документы есть, а насколько она - НАША, затрудняюсь сказать.
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6 состок это не земля, а взятка нищим, что бы отвлеклиь о своих злыдней. Я имею ввиду земельные с/х паи.
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отож! Чего тогда переживаешь? А у меня 4 га распаеваной земли. Скоро как 20 лет не могу продать из-за таих какк вы.
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Продать ты продашь, а вот что сможешь из земельки купить, если захочешь ?
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Если зерно использовать хотя бы для корма птице, прибыль вырастает в 4 раза. Вопрос-иностранные "инвесторы" будут морочить голову, или тупо, как сегодня холдинги, будут вывозить зерно?
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Пам"ятаєте, як у 2008 здається ми вступили у ВТО. Скільки було підготовки до цієї знаменної події, реклами, телепередач і виступів політиків про наше ффантастичне майбутнє у зв"язку з цим! Чого тільки не обіцяли! А в результаті, що отримали ? Квоти на те, квоти на се, європейські ціни і найнижчі зарплати і пенсії у Європі. Чи не буде такої ж фантастики з ринком землі?
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"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса..."

Законодательный процесс приветствуют! -- а не то, шо на самом деле происходит...
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Засранцы и холуи никчемные, кроме как членами по клавиатуре ума и совести ноль, да и когда еврей был слугой земли? Их дело- ростовщичество , стяжательство, банки, ломбарды...Пейсатая похоронная команда Украины...
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Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины -- как ? Конкретно и ясно , как ? Если нет конкретики, то это *** , *** и только *** для зебильных лохов .
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Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.

Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.
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"являются объектами права собственности Украинского народа."



Обрати внимание НАРОДА, а не чиновников-казнокрадов как сейчас.
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Не ты ли за этих чиновников голосовал?
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за чиновниковне госоуют, их назанчают!
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Не те назначают , за кого ты голосовал?
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за тех кто уберет нынешних чиновников-казнокрадов
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Обрати внимание НАРОДА, а не чиновников-казнокрадов как сейчас, когда они решили распродать ОСНОВНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО путем создания "рынка земли", для латания дырок в бюджете, по рекомендации так называемых "друзей", которые только и ждут "рынок земли", "рынок леса" и "рынок рабсилы" европейской расы для замещения выходцев из Ближнего востока и Африки!
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сочувствую тебе ..., может тебе к доктору, он тебя для головы чего пропишет ...
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без методички у тебя лучше получается.
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Еврею Коломойскому и еврейка Моника Зеленски твоя Конституция не указ . Зачем уже пришли фонды Израиля в Украину ?
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А що, посли G7 піклуються про український народ? Вони вже руки потирають, плануючі віттяпати і для своєї країни шматок. Нова влада як раз і виконує забаганки іноземних замовників.
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Это у них там джентльмены, а у нас просто разворуют. Ну может ещё тот кто мечтал квартиру купить за бабушкины и дедушкины гектары, наконец осуществит мечты.
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продати землю - це як бідному селянину продати корову, яка давала молоко. Проїсти гроші і зуби на полку.
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никто не заствляет бідному селянину продати свою землю.
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Я не про селянина, а про Україну - продасть землю, і України не буде.
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Украина это и есть селяне и горожане.
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Ну раз Гейропе это нравится , значит точно дерьмовая затея .
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Салупу им на воротник, а не землю!!! Ишь, раскудахтались!
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Неужели западные послы не понимают,что появятся новые Коломойские ,Фирташи,Ахметовы -земельные магнаты?В Речи Посполитой были земельные магнаты и она перестала существовать как государство.Неужели история ничему не учит.Закон о продаже земли ,в его нынешнем варианте,равносилен государственной измене,то есть разработчики этого закона должны быть арестованы и преданы суду за преступления против украинского народа,так как закон предполагает уничтожение крестьян как класс.Чем же лучше Сольский,Милованов,Гончарук,Зеленский сталинских организаторов и исполнителей голодомора на Украине? Они не лучше,просто избрали другой метод-экономический.Лохи получили свое-кануть в небытие,на радость плутократам
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Неужели западные послы не понимают,что появятся новые Коломойские ,Фирташи,Ахметовы -земельные магнаты?В Речи Посполитой были земельные магнаты и она перестала существовать как государство.Неужели история ничему не учит.Закон о продаже земли ,в его нынешнем варианте,равносилен государственной измене,то есть разработчики этого закона должны быть арестованы и преданы суду за преступления против украинского народа,так как закон предполагает уничтожение крестьян как класс.Чем же лучше Сольский,Милованов,Гончарук,Зеленский сталинских организаторов и исполнителей голодомора на Украине? Они не лучше,просто избрали другой метод-экономический.Лохи получили свое-кануть в небытие,на радость плутократам
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