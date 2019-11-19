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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Италия (944) мигранты (592) яхта (40)

 Яхту с украинским экипажем, которая перевозила нелегальных мигрантов, задержали возле берегов Италии

В результате сотрудничества украинских пограничников с Европолом у берегов Италии удалось задержать яхту с 74 нелегалами и двумя украинцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На днях Госпогранслужба Украины получила подтверждение, что по предоставленной Европолом информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной махинации, Береговая охрана Италии задержала дрейфующую яхту. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика (итал. Roccella Ionica). На борту маленького суденышка находилось аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 украинцев 1980 и 1988 года рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Государственная пограничная служба Украины совместно с Национальной полицией Украины и Европолом принимают меры по противодействию этой преступной деятельности, проводятся следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельности за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии задержана украинская яхта с 71 незаконным мигрантом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3160571
 
 
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посадить мразей на долго и пусть животные сидят. забудьте о них министерство иностранных дел! бандитам.контрабандистам и всякого роду уродам и тварям никакой помощи и нигде! а вы как хотите....
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МИД должен освободить наших героев-заробитчан и забрать в столицу вмете с беженцами. И по квартире естественно!
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Жаль украинских моряков. Но, вперед арабы! Пусть Италия станет частью нового Халифата, это ваша земля, заберите ее у захватчиков ))
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