 До 2024 года в 26 украинских школах будут внедрять проект, который позволит снизить уровень буллинга - Минобразования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Приказ, который официально утверждает программу эксперимента, прогнозируемые результаты, а также способы поддержки пилотных учреждений, был размещен сегодня, 19 ноября 2019 года, на сайте Министерства образования и науки.
"Мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательной компетентностью, которой должен обладать выпускник Новой украинской школы. Ведь накапливать знания по предметам сегодня недостаточно, чтобы реализовать свои умения и стать успешным. Важно также понимать, что "мягкие навыки" является более широким понятием, которое предполагает умение решать сложные задачи, креативно и критически мыслить, коммуницировать и сотрудничать", - отметила министр образования Анна Новосад.
Для участия в программе в целом было отправлено 182 заявки, среди которых было отобрано 26. Представители этих учреждений в октябре прошли первый тренинг с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами. Авторы программы ожидают, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинга. Кроме того, система СЕЕН должна изменить общую атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, друг к другу и к самим себе.
На данный момент в рамках эксперимента уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В дальнейшем EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать эти методики в домашнем обучении.
Ещё одна школа есть, где три туалета для детей: девочек, мальчиков и смешанной ориентации. Давно про неё не слышал -- года полтора уже -- ничего сказать не могу -- и результаты не обнародываются...
Може тоді не буде булінгу? Саме та школа дала старт і конструкторам космічних кораблів, і астрофізикам, і відомим письменникам))