EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  600  11
Все про:школа (1937) Минобразования (1143) буллинг (25) Новосад (39)

 До 2024 года в 26 украинских школах будут внедрять проект, который позволит снизить уровень буллинга - Минобразования

В течение 5 лет 26 школ из разных областей страны будут внедрять систему по развитию мягких навыков, социально-эмоционального и нравственного обучения (СЕЕН или SEE Learning).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Приказ, который официально утверждает программу эксперимента, прогнозируемые результаты, а также способы поддержки пилотных учреждений, был размещен сегодня, 19 ноября 2019 года, на сайте Министерства образования и науки.

"Мягкие навыки являются неотъемлемой составляющей успешного обучения и обязательной компетентностью, которой должен обладать выпускник Новой украинской школы. Ведь накапливать знания по предметам сегодня недостаточно, чтобы реализовать свои умения и стать успешным. Важно также понимать, что "мягкие навыки" является более широким понятием, которое предполагает умение решать сложные задачи, креативно и критически мыслить, коммуницировать и сотрудничать", - отметила министр образования Анна Новосад.

Для участия в программе в целом было отправлено 182 заявки, среди которых было отобрано 26. Представители этих учреждений в октябре прошли первый тренинг с разработчиками программы из Университета Эмори (США) и украинскими экспертами-консультантами. Авторы программы ожидают, что участникам эксперимента удастся улучшить академическую успеваемость, а также снизить уровень буллинга. Кроме того, система СЕЕН должна изменить общую атмосферу в школах и отношение учащихся к учителям, друг к другу и к самим себе.

На данный момент в рамках эксперимента уже готовы учебные программы для начальной и средней школы, разрабатывается программа для старшей школы. В дальнейшем EdCamp Ukraine и Университет Эмори обещают обнародовать базовый онлайн-курс по СЕЕН и предоставить свободный доступ ко всем методическим материалам, подготовить программы для старшей школы и даже для вузов и родителей, которые хотят использовать эти методики в домашнем обучении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Называли обезьяной": семиклассница выпрыгнула из окна школы в Киеве из-за травли со стороны одноклассников. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3160570
 
 
 Топ комментарии
 
Это ложь ! Вы ничего не сделаете , по одной простой причине, вы сами дегенераты
 показать весь комментарий
 
Нет школ нет булинга - выкусите
 показать весь комментарий
 
Можно былоб написать "травли", но нет...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это ложь ! Вы ничего не сделаете , по одной простой причине, вы сами дегенераты
 показать весь комментарий
 
 
Можно былоб написать "травли", но нет...
 показать весь комментарий
 
 
У нас тут в Баварии, одна школа будет переходить на дистанционное обучение -- т.е. -- школьники в школу не ходят -- дома уроки посещают, посредством интернета, как в автошколах.. Домашних заданий давно уже нету... ...ну, побычым...
Ещё одна школа есть, где три туалета для детей: девочек, мальчиков и смешанной ориентации. Давно про неё не слышал -- года полтора уже -- ничего сказать не могу -- и результаты не обнародываются...
 показать весь комментарий
 
Треба в школах повертатись до програм і принципів радянської школи ))
Може тоді не буде булінгу? Саме та школа дала старт і конструкторам космічних кораблів, і астрофізикам, і відомим письменникам))
 показать весь комментарий
 
Тю на Вас, зачем нам корабли? У нас диджитализация. Умный понимает, что это просто оцифрование, но президент считает, что это круто.
 показать весь комментарий
 
Наши дети скоро пальцы в розетки будут совать, ибо не будут знать, что такое электричество, зато при этом будут мило улыбаться друг другу - результат социально-нравственного обучения. Заживем!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх