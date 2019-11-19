 Если ЕС не предоставит соседям перспективу членства, это сделает РФ, - Моравецкий

Евросоюз должен предоставить соседним странам реальную перспективу членства, в противном случае, это сделают другие игроки, в частности Россия. Об этом во время инаугурационной речи в Сейме Польши в качестве новоназначенного премьер-министра страны заявил глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже не живем во времена безопасного доминирования Запада: на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и ближайшем для нас востоке есть международные игроки, которые охотно используют слабость Европы. Поэтому, мы (Польша. – Ред.) хотим амбициозного ЕС — открытого к принятию новых членов, открытого на Западные Балканы. Если мы не предоставим соседним странам реальной перспективы (членства. – Ред.), то ее предоставят им другие – Россия, Китай, Турция, радикальный ислам, и это уже происходит",- сказал Моравецкий.

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Он подчеркнул, что Польша активно поддерживает союз Европы и США, поскольку ЕС защищает порядок в Европе, а НАТО является гарантом глобальной безопасности.

"Безответственное расшатывание нашего европейского корабля может привести к изоляции и распаду ЕС, а также федерализации Сообщества, что мы решительно отвергаем как вредное и опасное",- подчеркнул польский премьер.

Моравецкий заметил, что слова некоторых лидеров, которые ставят под сомнение статью 5 Вашингтонского договора и не выполняют свои союзнические обязательства, то есть выделение 2% ВВП на оборону, ослабляют безопасность и угрожают стабильности ЕС и НАТО. Следовательно, Польша будет этому активно противодействовать.