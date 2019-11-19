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 Политика Украины
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Все про:Волынец (105) Ляшко (1571) Сюмар (322) Герус (100)

 Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар

Народные депутаты Михаил Волынец ("Батькивщина") и Виктория Сюмар ("Евросолидарнисть") готовы взять на поруки бывшего парламентария Олега Ляшко, подозреваемого в деле о драке с главой комитета ВР по вопросам энергетики Андреем Герусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом парламентарии заявили во время заседания Бориспольского горрайонного суда Киевской области, который рассматривает ходатайство о применении в отношении Ляшко меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Я лично здесь, в этом зале, под камеры журналистов написал это заявление и в своем ходатайстве заявляю, что беру на поруки Олега Валерьевича Ляшко", - сказал Волынец.

Со своей стороны Сюмар, заявляя о готовности взять Ляшко на поруки, выразила уверенность в том, что "никаких рисков для следствия не несет его пребывания на свободе, поскольку человек появляется на все допросы и процессуальные действия".

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом

Источник: https://censor.net.ua/n3160567
 
 
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Интересно, а если Ляшко все-таки сбежит, то какую ответственность понесут порученцы? Моральную?
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Ахметов рятує свою бойову куклу - Ляшко, яка напала на Геруса за обвал цін на енергоринку! Тепер інші кукли Ахметова - Сюмар та Волинець будуть брати Ляшка на поруки! Ось і вскрилась мережа депутатів від Ахметова! А Сюмар була такою революціною, жертва Влада Тітушко, яка потрапила до ВРУ і почала займатись політичною проституцією! Цікаво Сюмар з Турчиновим зажигала теж по завданню Ахметова? Це Ахметов так підкуповував Турчинова, подарував йому Сюмар?
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Вопрос про обвал цен на энергетику. Уточните, что был за обвал на энергетику и в какой стране.
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Порівняно з зеленими Ляшко не такий вже й голубий.
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Ну с Волынцом понятно, у них один кормилец. А вот Сюмар... Что, тоже за гонорарами на С.Петлюры ходит?
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Олежка оно конечно, г... редкостное, но по сравнению с нынешними п...ми у руля, он выглядит самой невинностью. Ляшко готовы взять на поруки нардепы Волынец и Сюмар - Цензор.НЕТ 9223
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Цих слуг скоро народ почне ловити і 3,14*дити, от вони і страхуються, типу бійтеся, бо посодють!
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