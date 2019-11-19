 В КС поступило представление Верховного Суда относительно конституционности судебной реформы Зеленского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

Верховный Суд просит рассмотреть на соответствие Конституции положения части 1 статьи 37, части 1 статьи 94, пункта 3 части 3 статьи 135 закона от 2 июня 2016 № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона от 16 октября 2019 года № 193-ИХ "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" и еще ряда статей.

Напоминаем, пленум Верховного Суда 15 ноября принял решение направить в КС представление о конституционности положений закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления". Отмечалось, что судьи будут просить КС рассмотреть их представление как безотлагательное.

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Верховный Суд считает неконституционным определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и порядок освобождения членов Высшего совета правосудия новым органом, который не предусмотрен Конституцией. Также Верховный Суд заявляет о неконституционности положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок дисциплинарной ответственности судей.

Верховная Рада 16 октября приняла закон о перезапуске судебной реформы, инициированный Президентом Владимиром Зеленским. 4 ноября Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления". Им предусмотрено внесение изменений в законы "О судоустройстве и статусе судей", "О очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

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