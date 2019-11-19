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 Политика Украины
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Все про:закон (2681) Зеленский (3677) Карпаты (194) лес (440)

 Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Закон совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок.

Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные рубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Подписанный Президентом Закон предусматривает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предотвращению сплошных рубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160564
 
 
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И снова зрада-зраднюшенька... Такого не было при мародёре!! Верните нам мародёра!!!!!
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Суцільної вирубки не було, він просто поновив дію закону.
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Зебил - ты экспорт леса запрети , и вырубки не будет !!!
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Ну это как сказать, если разрешена вырубка то продать или вывезти уже дело техники.
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Пэидиот, если вырубку запретили, то лес повезут？
Твой сыньоносый вор, кстати, вывоз запрещал, говорил, шо рэформа таможни, потужна шо огого
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Не вирубку, а суцільну вирубку, лишай одне дерево на гектар і рубай.
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балоги так и делали, но то же сыньоносого балоги, папутчики же
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Можливо, то далеко від мене, в нас стали рубати менше, собівартість велика з гор спускати, а от Волинь, Рівне, Житомир там пипець робиться, суцільно рубають.
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кста.. мораторий на экспорт леса был принят благодаря заднеприводному Ляшко - но пЭтя потом его отменил.
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Треба вводити заборону взагалі на експорт деревини, бо під виглядом дров везуть кругляк, кожен ранок в 06,15 ешелон на Румунію поруч пре.
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это уже вопрос контрабанды... тут никакие законы не помогут
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Допоможуть, залізнична колія легко перекривається.
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ха, контрабанда составами через рэформовану таможню, где кудряшкапью поборов тарупцию？
Та не гони, такого быть не могло. Ты шо, зэдэбил, шоле？
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Ти як не можеш по суті, давай вперде.
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Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат

...из чего можно заключить, что рубить больше нечего.
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Юоїться йолки. Правильно боїться. Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат - Цензор.НЕТ 5480
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Крутяк Володька ! Тепер бурштин вирішить і успех ! Спостерігаємо...як зубожіють тепер бурштинарі....Рівного та Житомира ітд...
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Оказывается, чтобы прекратить вырубку надо только подписать закон. Всего-то и делов.
Пусть еще подпишет закон, чтоб не бросали мусор на улице и в парках где попало
А то столько лет страдаем, а нужно только подписать закон.
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Крутяк Володька ! Тепер бурштин вирішить і успех ! Спостерігаємо...як зубожіють тепер бурштинарі....Рівного та Житомира ітд...
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Ну все , теперь карпатские лесники будут ездить исключительно на гелендвагенах и порше....
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Вони давно вже так їздять, за посаду лісничого Порше мало.
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поедь проверь, потом отчитаешься.
Как там с допросами рэхформатора, памперсы эксгенералисумусу успеваете менять？
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бабломойский теперь с этого корыта кушать будет
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да, гогда корыто перевенули и шлют всех в сад.
Не бзди, зови к этому корыту синяка с балогами, хотя скоро увидишь скулеж соевых обиженок, типа "егерей леса лишают"
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Ох даааа подписун херов!!!! Сам по лесам контролить будешь долба.б....чем дальше в Карпаты тем больше смерек(((((
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