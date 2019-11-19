 Зеленский подписал закон о запрете вырубки елово-буковых лесов Карпат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Закон совершенствует систему охраны елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок.
Согласно пояснительной записке, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых древостоях на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные рубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.
Подписанный Президентом Закон предусматривает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.
Реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, предотвращению сплошных рубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов.
Твой сыньоносый вор, кстати, вывоз запрещал, говорил, шо рэформа таможни, потужна шо огого
Та не гони, такого быть не могло. Ты шо, зэдэбил, шоле？
...из чего можно заключить, что рубить больше нечего.
Лет.
Пусть еще подпишет закон, чтоб не бросали мусор на улице и в парках где попало
А то столько лет страдаем, а нужно только подписать закон.
Как там с допросами рэхформатора, памперсы эксгенералисумусу успеваете менять？
Не бзди, зови к этому корыту синяка с балогами, хотя скоро увидишь скулеж соевых обиженок, типа "егерей леса лишают"