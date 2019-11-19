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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2964) ВР (24029) декларация (1120) САП (1190) Дзензерский (5)

 САП сообщила о подозрении нардепу VIIІ созыва Дзензерскому, который не задекларировал 4,7 млрд (обновлено)

По согласованию c прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIIІ созыва в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины. Несмотря на то, что сейчас указанное лицо не находится по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи).

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В сообщении Бюро не приводится фамилия указанного лица.

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе VIII созыва Денисе Дзензерском (входил во фракцию "Народный фронт").

Как сообщалось, 26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Дзензерского за 2015 и 2016 годы. Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на сумму свыше 4 млрд грн. В декабре Киевский апелляционный суд отменил постановление САП о закрытии уголовного производства, а в январе 2019 года НАБУ возобновило его расследование.

САП сообщила о подозрении нардепу VIIІ созыва Дзензерскому, который не задекларировал 4,7 млрд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160562
 
 
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Фамилию давай. Вдруг там кто-то из потужных.
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100% -на логіка, за Пісюаніста треба карати! САП сообщила о подозрении нардепу VIIІ созыва, который не задекларировал 4,7 млрд - Цензор.НЕТ 445
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очередно понос от дебеильной прокуратуры пердонули а на выходе тишина....
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Офіційно у відомстві не називають прізвища колишнього нардепа, але за інформацією УП, йдеться про Дениса Дзензерського.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/19/7232433/
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26 октября 2014 года был избран в Верховную Раду Украины VIII созыва от «Народного фронта».

Наградное оружие - пистолет «Glock 17» (26 июня 2014)[3].
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навіщо це лайно той прокурви якщо ім'я приховано!???
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Так то борг у нього такий, а де грошики?
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его окопы копать. жену в бордель. детей государству. сразу вернет все и сдаст подельников. а то смотри взяли моду или браслет или соглашение со следствием. сидеть, сидеть и еще раз сидеть - девиз на всех билбордах страны. надо будет помощь, дай клич, - все на посадку картошки. бусиков хватит и людей которые знают - а за что сосед купил лексуса? вот актуальный вопрос и ответ на него - универсален.
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