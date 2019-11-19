 "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом

Об этом сообщил прокурор по делу в ходе судебного заседания 19 ноября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая наличие рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины ... было решено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Ляшко Олега Валерьевича меры пресечения в виде содержания под стражей ... Хочу заметить, что согласно части второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины, предполагается от четырех до семи лет лишения свободы, что, согласно статье 12 Уголовного кодекса Украины, является тяжким преступлением. Кроме того, в обоснование рисков, указанных в ходатайстве, хотел бы отметить, но именно озвучить их ... Ляшко, учитывая тяжесть наказания, ему грозит в случае признания виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении, пользуясь имеющимся у него паспортом для выезда за границу, иметь возможность избегать вызовов следователя прокурора или суда и возможность прятаться от следователя прокурора и суда с целью избежания уголовной ответственности", - пояснил прокурор.

Во-вторых, обвинение считает, что Ляшко, пользуясь своим влиянием и политическими связями в органах государственной власти, будет иметь возможность незаконно влиять на потерпевшего Геруса, свидетелей в этом уголовном производстве, часть которых пока не опрошена, заставляя их давать ложные показания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка

Также прокурор отметил, что Ляшко пытается давить на следователя прокурора и суд при принятии решений и проведении следственных действий, используя различные средства, в том числе медийные.

"В обосновании риска, предусмотренного пунктом пятым части первой статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса, необходимо указать, что Ляшко Олег Валерьевич может продолжить совершать уголовное преступление, в котором подозревается, поскольку после совершения уголовного преступления в социальных сетях и публичных выступлениях он продолжал высказывать оскорбительные позиции в отношении народного депутата Геруса, связанные с государственной деятельностью ", - добавил прокурор.

Со своей стороны Ляшко заявил на заседании Бориспольского горрайонного суда Киевской области, считает озвученные стороной обвинения риски безосновательными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом. ВИДЕО

"Да, вчера в Бориспольской прокуратуре это (вручение подозрения - ред.) произошло, получила наш адвокат, потому что я отказался подписывать эти документы, потому что считаю, что дело сфальсифицировано. То, что сейчас происходит, - это фактически совершение преступления, когда по прямой команде генпрокурора Рябошапки против меня возбудили уголовное дело, фальсифицируют материалы, предоставленные подтверждают фальсификации обвинения против меня ... И все те обоснования, которые приводил тот тип (прокурор по делу - ред.) в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца, все это - выдумки, и все это смешно. Смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - сказал он.

При этом на призыв судей относиться с уважением к стороне обвинения Ляшко отметил, что не за что уважать прокуроров.

"Когда меня хотят ни за что посадить в тюрьму, мне не за что их уважать", - добавил он.

На вопрос же, признает себя виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления бывший парламентарий ответил: "Безусловно, нет!".

Также читайте: Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли