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Все про:Ляшко (1571) Герус (100)

 "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом

Сторона обвинения по делу о драке бывшего нардепа Олега Ляшко с действующим парламентарием Андреем Герус просит суд избрать Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, с учетом нескольких рисков, в частности возможном бегстве и возможном влиянии на расследование.

Об этом сообщил прокурор по делу в ходе судебного заседания 19 ноября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Учитывая наличие рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины ... было решено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Ляшко Олега Валерьевича меры пресечения в виде содержания под стражей ... Хочу заметить, что согласно части второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины, предполагается от четырех до семи лет лишения свободы, что, согласно статье 12 Уголовного кодекса Украины, является тяжким преступлением. Кроме того, в обоснование рисков, указанных в ходатайстве, хотел бы отметить, но именно озвучить их ... Ляшко, учитывая тяжесть наказания, ему грозит в случае признания виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении, пользуясь имеющимся у него паспортом для выезда за границу, иметь возможность избегать вызовов следователя прокурора или суда и возможность прятаться от следователя прокурора и суда с целью избежания уголовной ответственности", - пояснил прокурор.

Во-вторых, обвинение считает, что Ляшко, пользуясь своим влиянием и политическими связями в органах государственной власти, будет иметь возможность незаконно влиять на потерпевшего Геруса, свидетелей в этом уголовном производстве, часть которых пока не опрошена, заставляя их давать ложные показания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провокация Ляшко в отношении Геруса может ему стоить очень дорого, - Рябошапка

Также прокурор отметил, что Ляшко пытается давить на следователя прокурора и суд при принятии решений и проведении следственных действий, используя различные средства, в том числе медийные.

"В обосновании риска, предусмотренного пунктом пятым части первой статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса, необходимо указать, что Ляшко Олег Валерьевич может продолжить совершать уголовное преступление, в котором подозревается, поскольку после совершения уголовного преступления в социальных сетях и публичных выступлениях он продолжал высказывать оскорбительные позиции в отношении народного депутата Геруса, связанные с государственной деятельностью ", - добавил прокурор.

Со своей стороны Ляшко заявил на заседании Бориспольского горрайонного суда Киевской области, считает озвученные стороной обвинения риски безосновательными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом. ВИДЕО

"Да, вчера в Бориспольской прокуратуре это (вручение подозрения - ред.) произошло, получила наш адвокат, потому что я отказался подписывать эти документы, потому что считаю, что дело сфальсифицировано. То, что сейчас происходит, - это фактически совершение преступления, когда по прямой команде генпрокурора Рябошапки против меня возбудили уголовное дело, фальсифицируют материалы, предоставленные подтверждают фальсификации обвинения против меня ... И все те обоснования, которые приводил тот тип (прокурор по делу - ред.) в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца, все это - выдумки, и все это смешно. Смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - сказал он.

При этом на призыв судей относиться с уважением к стороне обвинения Ляшко отметил, что не за что уважать прокуроров.

"Когда меня хотят ни за что посадить в тюрьму, мне не за что их уважать", - добавил он.

На вопрос же, признает себя виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления бывший парламентарий ответил: "Безусловно, нет!".

Также читайте: Дубинский: Ляшко и его родственники бесплатно получили под Киевом по 2 гектара земли

Источник: https://censor.net.ua/n3160560
 
 
 Топ комментарии
 
Треба ще й Геруса затримати, бо той точно збіжить. "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом - Цензор.НЕТ 4387
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По угрозам Портнова ПРОКУРОРУ когда Рябошапка дело откроет?
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а за шо его хотят арестовать, не понял? за то что за рубашку потягал этого косоглазого? и какое это преступление??
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Не надо голубые мечты Шлюшка воплощать в жизнь.))
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Ага, с Герусом. В одну камеру. Пусть ЗЕк порадуется, заодно и Ляшка порадует.
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ЗЕЛЕНСКИЙ С ОСОБЫМ ИДИОТИЗМОМ УЖЕ СЕБЕ ПАМЯТНИК НАД МОГИЛКОЙ СТАВИТ ну ну...
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Герус"Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом - Цензор.НЕТ 8577 мудак, конечно, но "петушок" дожен сидеть .
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А я считаю что Ляшко мудак, но нельзя убирать механизмы хотя бы какого-то воздействия на зе-вошей.
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герус обоср*ался и может сбежать.. поєтому прокурор должен принять меры)) "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом - Цензор.НЕТ 1255
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Треба ще й Геруса затримати, бо той точно збіжить.
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Денька через три выйдут лепшими друзьями и однодумцами
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Ляшко? Сбежит? Да где он еще так сможет покрасоваться и напомнить о себе?...
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👏 Як не парадоксально, за межами України Л, шко ніхто. Тому нікуди він не дінеться. А шум йому потрібен. Бо забудуть. Найгірше для нього - коли б на це все не звертали увагу.
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Ляшко - лошко! Надо было ******* ******* придушить, традиционно отделался бы "ночным арестом"!
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Я не фанат опущеного Ляшка, але той мордобой на камеру навіть на 15 діб адмінарешту не тяне... Ну не вміє битися Олєжка!

І да, коли мого двоюрідного брата гопота побила, то він більше тижня лікувався і ще довше лице заживало. На нього дивитися страшно було. Але цим уродам все рівно дали підписку про невиїзд і потім умовний срок... Бо легкі тілесні ушкодження. А тут ж навіть крові нема
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Ну не скажи, есть отдельная статья о нападении на нардепов, до 5 лет.
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Всю шоблу Какламойши-Карабаса ,за предательство интересов Украины ,на нары!
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а за шо его хотят арестовать, не понял? за то что за рубашку потягал этого косоглазого? и какое это преступление??
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Административное правонарушение.
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так они вон пишут про 346 криминального кодекса, насилие в отношении гос. деятеля! это вот-это вот за рубашку подержался - это вот насилие?? тогда и теток отех пусть садят, которые тищенко за бок потрогали. а психологическое насилие - это же тоже насилие? вот скоро будут садить за психологическое насилие в соцсетях и на форумах в отношении гос. деятелей зелебобинских
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Капец. Те, кто 6 лет назад 100 человек в центре столицы расстреляли и удрать не управились, сидят под домашним арестом, кто ворует миллиардами, как жили, так и живут, и в ."й не дуют, а тут жидёныша мелкого поцарапали и всё - 10 лет без права переписки.
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Серьезное преступление прокуратура осилила... А самый законопослушный гражданин Украины Игорь Валерьевич не сбежит? Ах да... зачем ему бежать...
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Теперь стало понятно, почему после пьяной драки у генделика, менты драчунов содют в кутузку. Это чтобы они в Швейцарию не сбежали. Во как!
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По угрозам Портнова ПРОКУРОРУ когда Рябошапка дело откроет?
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Всю шоблу Какламойши-Карабаса ,за предательство интересов Украины ,на нары!
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налякали ляшка камерою, хоть одірветься у всіх фантазіях чувак! ))
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Вы хотите полностью завалить металлургию в Украине? Ахметов и так сейчас её сокращает "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом - Цензор.НЕТ 1382
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Тогда Ляшко попадет в клуб по интересам. Все дарованное ахметовское имущество у него забирать надо, у скотиняки, пусть живет как простой нарид за который он печется.
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Цих слуг скоро народ почне ловити і 3,14*дити, от вони і страхуються, типу бійтеся, бо посодють!
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"...В ответ, новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем канале вTelegram написал: "Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного сми НВ, в интервью с представителем Слуги Народа заявила,..."
Источник:https://censor.net.ua/n3143602

Они же - элита, сам представитель самого слуги самого народа...
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А Йулю за рояль теж посадять? - це ж приниження честі цілого вождя.
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Мне кажется он не думал, что его так серьезно могут взять за жопу.
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Эти засRанцы ничего более умного не способны придумать... Их не интересует - откуда у ляшка домик в Конче взялся и куча элитных автомобилей, как и у пороха нашли только голимое втручання в выборы судей... Как продали Ленкузню без налогов ни кого не чешет...
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А Портнов после уголовного дела в Панаме про Ленкузню забыл? :D
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Булька , стрелы не переводи. То что ты форумный стукачек , многие в курсе.
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Лахта, начинай дальше про меня рассказывать, т.к. ещё осталось некоторое количество и... человекообразных с особым складом ума, которые ещё верят Зелемойскому.
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да, больше судам нечем заняться, говорят перегружени
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Да-а-а! Наши доблестные правоохренительные органы только и могут , что воевать с бабушками, торгующими на улице, волонтерами и АТОвцами, женщинами и убогими. С медведчуками и потрновыми, богданами и сивохами у них кишка тонка, Курам на смех- гервуса кАломыйского обиженного защищают! А должны были с первого дня как стал, *****, у руцких покупать электроэнергию, и остановили наши украинские мощности, арестовать за госизмену.
Олена Монова

Пока я нюхала хризантемы и поедала *********, запрессовали скотыняку, оказывается. За то, что попытался начистить свисток Герусу и оторвал в толкотне ему воротничок рубашки, завтра его будут судить. Я сначала даже глазам не поверила, хоть и взула окуляры перед тем, как читать. И даже их протерла.
Я далеко не фанат скотыняки, хоть его ******* и делают жизнь ярче. Но судить за эту имитацию драки? За этот цирк с конями на камеру? Вон заслуженный панкратионист Нюся Шуфрич весь синий ходил и с расквашенным хоботом, вот это я понимаю драка. А здесь потолкались, все соцсети поржали с того, посоветовали Герусу заняться дзюдо, ибо выглядит он как кавалок рыхлого перепуганного говна. Если, конечно, говно умеет пугаться. Судя по Герусу, таки да. И судя по разворачивающемуся сиквелу, говно еще умеет и затаить.
Потому что по Ляшко не просто открывают дело, ему шьют чуть ли не покушение на жизнь. Было бы на кого покушаться, йбнврт.
И сам прокурор Рябошапка посвящает этому отдельный спич. Выступает с заявлением по поводу порванной рубашки Геруса, потому что важнее событий в стране нет, по всей видимости. ГПУ у нас теперь расследует не зарплаты в конвертах депутатам, квартиры Дубинского или землю Ткаченко, она расследует драні лахи.
Более того, сам генпрокурор признает, что будь Герус простым гражданином, а не важным прыщом, то была бы скотыняке простая статья типа хулиганки, а не насилие в отношении государственного деятеля. Тьху.
Ну в общем. Поправка не отменена, а вместо запрета импорта, из-за которого летит к свыням наш энергорынок, зато наполняются бенины карманы, обсуждают оторванный у деятеля воротник. Герус стоит в красивой позе, его гладят по голове и скармливают морковку.
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Ложку ему дырявую не забудьте дать, а то помрет с голода..... Какой ни есть, а жалко скотинку....
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ляшко должен давно париться на нарах, - господа, не играйте в демократию, а то она сыграет с вами.
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Б..ля! Смотрю обрання запобіжного захода Ляшку. Ну это не суд а клоунада. Судья с умным лицом слушает бредни(настоящий политический митинг) команды обвиняемого. А щас ляшик отжигает, отрабатывает бабки рыжего.
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до ахметки добраться не легко , та хоть его тузика за хвост потягаем ... слабые вы ребята , для этой страны и её нынешнего положения - слабые
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аааааа)))))жалкие,жалкие шмаркли :" Ляшко, пользуясь своим влиянием и политическими связями в органах государственной власти, будет иметь возможность незаконно влиять на потерпевшего Геруса"
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Порівняно з зеленими Ляшко не такий вже й голубий. "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом - Цензор.НЕТ 3200
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З штовханини, яка максимум на штраф тягне - роздмухують гучну справу.
Хліба не буде, то вони "зрєлища" роблять.
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Ищут？ Как поймают - на кол！ Верное средство, верное！😀😀😀😀
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Вообще ********..... за драку с легкими телесными ( максимум) уже арестовывают?.....
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Та там навіть легких нема! Мало того, першим штовхнув Герус, на відео то чітко видно, далі розпочалась шарпанина. Ні, то вже психоз, якась зебільна істерика. А далі що має бути?
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Ляшко не сбежит, сбежит Герус. Конечно, если Ляшко не дадут пожизненное "Може втекти", - прокурор вимагає заарештувати Ляшка після його бійки з Герусом - Цензор.НЕТ 3150
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Шарпанина на камери з Герусом, яку реально розпочав Герус, Ляшко лише його на то спровокував - - це мало що не замах на вбивство і арешт Ляшка. А удар по голові Пашинського відвертим гопником - арешт Пашинського. Херня якась, зебіли, відверта херня. Бумеранга не боїтесь? А воно ж як віддасть, о то посміємось з придурків зелених.
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Мда, зешмарклі за день накидали рейтинга і ЮВТ і Ляшко.
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...якого кіна вони надивились.. Політика арештовувати за його погляди...
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