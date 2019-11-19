 "Может сбежать", - прокурор требует арестовать Ляшко после его драки с Герусом

Об этом сообщил прокурор по делу в ходе судебного заседания 19 ноября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Учитывая наличие рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины ... было решено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении Ляшко Олега Валерьевича меры пресечения в виде содержания под стражей ... Хочу заметить, что согласно части второй статьи 346 Уголовного кодекса Украины, предполагается от четырех до семи лет лишения свободы, что, согласно статье 12 Уголовного кодекса Украины, является тяжким преступлением. Кроме того, в обоснование рисков, указанных в ходатайстве, хотел бы отметить, но именно озвучить их ... Ляшко, учитывая тяжесть наказания, ему грозит в случае признания виновным в инкриминируемом уголовном правонарушении, пользуясь имеющимся у него паспортом для выезда за границу, иметь возможность избегать вызовов следователя прокурора или суда и возможность прятаться от следователя прокурора и суда с целью избежания уголовной ответственности", - пояснил прокурор.
Во-вторых, обвинение считает, что Ляшко, пользуясь своим влиянием и политическими связями в органах государственной власти, будет иметь возможность незаконно влиять на потерпевшего Геруса, свидетелей в этом уголовном производстве, часть которых пока не опрошена, заставляя их давать ложные показания.
Также прокурор отметил, что Ляшко пытается давить на следователя прокурора и суд при принятии решений и проведении следственных действий, используя различные средства, в том числе медийные.
"В обосновании риска, предусмотренного пунктом пятым части первой статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса, необходимо указать, что Ляшко Олег Валерьевич может продолжить совершать уголовное преступление, в котором подозревается, поскольку после совершения уголовного преступления в социальных сетях и публичных выступлениях он продолжал высказывать оскорбительные позиции в отношении народного депутата Геруса, связанные с государственной деятельностью ", - добавил прокурор.
Со своей стороны Ляшко заявил на заседании Бориспольского горрайонного суда Киевской области, считает озвученные стороной обвинения риски безосновательными.
"Да, вчера в Бориспольской прокуратуре это (вручение подозрения - ред.) произошло, получила наш адвокат, потому что я отказался подписывать эти документы, потому что считаю, что дело сфальсифицировано. То, что сейчас происходит, - это фактически совершение преступления, когда по прямой команде генпрокурора Рябошапки против меня возбудили уголовное дело, фальсифицируют материалы, предоставленные подтверждают фальсификации обвинения против меня ... И все те обоснования, которые приводил тот тип (прокурор по делу - ред.) в подтверждение того, что я могу куда-то исчезать, уклоняться или влиять, - все это не стоит выеденного яйца, все это - выдумки, и все это смешно. Смешно и унизительно, когда народные деньги тратятся на таких идиотов", - сказал он.
При этом на призыв судей относиться с уважением к стороне обвинения Ляшко отметил, что не за что уважать прокуроров.
"Когда меня хотят ни за что посадить в тюрьму, мне не за что их уважать", - добавил он.
На вопрос же, признает себя виновным в совершении инкриминируемого уголовного преступления бывший парламентарий ответил: "Безусловно, нет!".
І да, коли мого двоюрідного брата гопота побила, то він більше тижня лікувався і ще довше лице заживало. На нього дивитися страшно було. Але цим уродам все рівно дали підписку про невиїзд і потім умовний срок... Бо легкі тілесні ушкодження. А тут ж навіть крові нема
Источник:https://censor.net.ua/n3143602
Они же - элита, сам представитель самого слуги самого народа...
Олена Монова
Пока я нюхала хризантемы и поедала *********, запрессовали скотыняку, оказывается. За то, что попытался начистить свисток Герусу и оторвал в толкотне ему воротничок рубашки, завтра его будут судить. Я сначала даже глазам не поверила, хоть и взула окуляры перед тем, как читать. И даже их протерла.
Я далеко не фанат скотыняки, хоть его ******* и делают жизнь ярче. Но судить за эту имитацию драки? За этот цирк с конями на камеру? Вон заслуженный панкратионист Нюся Шуфрич весь синий ходил и с расквашенным хоботом, вот это я понимаю драка. А здесь потолкались, все соцсети поржали с того, посоветовали Герусу заняться дзюдо, ибо выглядит он как кавалок рыхлого перепуганного говна. Если, конечно, говно умеет пугаться. Судя по Герусу, таки да. И судя по разворачивающемуся сиквелу, говно еще умеет и затаить.
Потому что по Ляшко не просто открывают дело, ему шьют чуть ли не покушение на жизнь. Было бы на кого покушаться, йбнврт.
И сам прокурор Рябошапка посвящает этому отдельный спич. Выступает с заявлением по поводу порванной рубашки Геруса, потому что важнее событий в стране нет, по всей видимости. ГПУ у нас теперь расследует не зарплаты в конвертах депутатам, квартиры Дубинского или землю Ткаченко, она расследует драні лахи.
Более того, сам генпрокурор признает, что будь Герус простым гражданином, а не важным прыщом, то была бы скотыняке простая статья типа хулиганки, а не насилие в отношении государственного деятеля. Тьху.
Ну в общем. Поправка не отменена, а вместо запрета импорта, из-за которого летит к свыням наш энергорынок, зато наполняются бенины карманы, обсуждают оторванный у деятеля воротник. Герус стоит в красивой позе, его гладят по голове и скармливают морковку.
Хліба не буде, то вони "зрєлища" роблять.