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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) корабль (1270) пресс-конференция (236)

 Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым

Президент Владимир Зеленский извинился перед журналистами, что пришел на пресс-конференцию небритым, пояснив это предрассудками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на совместной с премьер-министром Чехии пресс-конференции 19 ноября в Киеве.

"Я хочу извиниться, что не бритый. Это не просто так. У нас есть такое украинское слово… - "забобоны" (рус. предрассудки. – Ред.). Чисто украинское слово, очень классное слово, я очень люблю. Такой есть "забобон". Знаете: сейчас я жду корабли - корабли вернутся, тогда побреюсь", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160555
 
 
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После кацапских кривых рук - это уже не корабли.
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ну если моника зе!лох извЕнился - то это нормально... :D
такому чуваку не бриться и извЕнятся - в порядке вещей: для "нарИда" из моники рисуют страдальца-мученега - недоудающего и небритого из-за занятости...
ночей не спит зе!лох - пытается подороже для своих офшоров продать Украину..
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Повернення кораблів потрібно знімати всіма телеканалами України і запрошувати іноземних журналістів щоб зафіксувати факт капітуляції путіна! Повертати кораблі потрібно в Одесу на головну базу ВМСУ, з урочистостями і ЗМІ! Так само як повернулись катери, так само повернеться Крим та Донбас, Таганрог, Азов та Кубань!
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Ну теперь путлер точно корабли не отдаст - чисто шоб приколоться над ЗЕбилом. )))
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да да побреем Клован а как же машинка для бритья голов.... есть такая... Месье Гильотин
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Не беспокойся в морге ..его..переоденут ..ну и оботрут естественно.... половой тряпкой....
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Корабли он ждет, железяки...

У тебя КОМБРИГ погиб, главнокомандующий, а ты и не заметил, все ржешь.
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Не корабли, а кораблик. Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым - Цензор.НЕТ 6844 Черновецкий за кораблик в курсе. Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым - Цензор.НЕТ 7774
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так и корабли не просто так.. а "под ответственное хранение":
..офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)

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Откуда инфа? Катера ожидаются в Очакове только завтра к 16.
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..офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.

Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
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Почищу зубы, когда снова сыграю на пианино.
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Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский

-- и шоб везде побрился! ...пианаст... -- *)
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Зелебон. А почему только бороду? Не умывайся, ****, зубы не чисти, жопу не вытирай..
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Дурик, хрен с той бородой, лучше соски не брей Поголюся, коли повернуться українські кораблі, - Зеленський вибачився, що прийшов на пресконференцію неголеним - Цензор.НЕТ 6419
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