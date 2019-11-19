EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1400  24
Все про:закон (2681) Зеленский (3677) отдых (283) пляж (172) вода (321)

 Зеленский подписал закон о беспрепятственном доступе к пляжам и водоемам

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Закон запрещает ограничение общего водопользования в связи с предоставлением прибрежных защитных полос (пляжных зон) в пользование юридическим или физическим лицам.

Согласно закону, ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Полномочия по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к водоемам предоставляются исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов и местным государственным администрациям.

Напомним, данный закон Верховная Рада поддержала во втором чтении 29 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей

Источник: https://censor.net.ua/n3160553
 
   
 Топ комментарии
 
"кроме поедусмотренных законом случаев"

😀 и тут сразу все стало на свои места...
 показать весь комментарий
 
Хи-хи. Вот прям вся Конча Заспа и прочие "бедные буратины"дружно пойдут рушить свои 5 метровые заборы, ага.
 показать весь комментарий
 
Такое при "мародере" уже было. При чем еще и до "мародера". Следующий шаг - Вовка подпишет закон о ПДД. Типа "Красный свет- хода нет". А че, не было ж накого...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
От это зрада зраднючая! Такого не было при мародёре!!!! Верните нам мародёра!!!!
 показать весь комментарий
 
 
через суд будут доказывать что зе не лох
 показать весь комментарий
 
 
теперь можно в Козин и там сносить ограждения у водоемов взрывчаткой))
 показать весь комментарий
 
 
Такое при "мародере" уже было. При чем еще и до "мародера". Следующий шаг - Вовка подпишет закон о ПДД. Типа "Красный свет- хода нет". А че, не было ж накого...
 показать весь комментарий
 
 
Ну і що, закон є, а правовий механізм відсутній. Там все продумано аби це мало декларативний характер, тому і встановили не кримінальну відповідальність, а адміністративку.
 показать весь комментарий
 
У законопроекті передбачається внесення змін до Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». Забороняється обмеження права загального водокористування у зв'язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам; розширюється положення Водного та Земельного кодексів щодо забезпечення безперешкодного і безоплатного доступу до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування; вводиться положення про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг.

Попробуй хоть раз в жизни открыть сайт Рады! Зеленський підписав закон про безперешкодний доступ до пляжів і водойм - Цензор.НЕТ 5125
 показать весь комментарий
 
 
...офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, петиков не пустят к водоемам. Засрут всё, по привычке.
 показать весь комментарий
 
 
это делается для того, чтоб все желающие срочно утопиться (от новых цен на коммуналку или проигравшиеся в игровых залах, например, или долгоживущие пенсионеры с пенсией 1200 и проч) имели среди зимы быстрый и беспрепятственный доступ к воде
 показать весь комментарий
 
 
"кроме поедусмотренных законом случаев"

😀 и тут сразу все стало на свои места...
 показать весь комментарий
 
 
Хи-хи. Вот прям вся Конча Заспа и прочие "бедные буратины"дружно пойдут рушить свои 5 метровые заборы, ага.
 показать весь комментарий
 
 
А придется. Этот Закон бьёт по интересам порохоскота даже больше чем отмена депутатской неприкосновенности.
 показать весь комментарий
 
А по буряту богданом бьет？ этот чувачек имеет персональный выход со своего имения к воде...заборчиком огороженный...
Как думаешь завтра уберет бурят щаборчик...или нет？
 показать весь комментарий
 
 
Остальсь только снести/закопать/выселить всех и вся с берегов водоемов. Кто пойдет?
 показать весь комментарий
 
 
Дурак? Естественное . Когда де-факто будет восстановлена юрисдикция Украины будут и физические меры.
 показать весь комментарий
 
Рад за тебя! Ты, зекоманде, = с рождения!
 показать весь комментарий
 
так а як тепер бути з хатинкою кореша з г+г . яка на Трухановому?
 показать весь комментарий
 
Очень своевременный закон накануне Нового года. А пока до лета дело дойдет... Где мы и где лето.
 показать весь комментарий
 
а как быть с тем что потужний сивочолий рехворматор да и баба жуля вполне легально подписали договор аренды прибрежной зоны на 50 лет? в печь?)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх