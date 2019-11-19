 Военная прокуратура назвала короткое замыкание причиной пожара в воинской части на Львовщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Военной прокуратурой Львовского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины в связи с возникновением пожара в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Яворовском районе Львовской области. Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения. Окончательная причина возгорания и убытки будут установлены в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, возгорание возникло ночью 19 ноября 2019 в помещении штаба. В результате пожара погиб и.о. командира воинской части и еще один офицер получил ожоги различной степени тяжести. Майор госпитализирован и находится в реанимационном отделении.

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На месте происшествия работают представители военной прокуратуры Львовского гарнизона и Территориального управления ГБР, расположенного в г.. Львове.

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