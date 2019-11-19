EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  12478  157
Все про:Юрий Корявченков (13) Медяник Вячеслав (11) Поляков_Антон (7) Захарченко Владимир СН (1) Клитина (1) Клитина Александра (1)

 "Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал новую аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога.

Соответсвующую аудиозапись Поляков опубликовал в своем Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Александра Клитина, та самая замминистра, которая, судя по аудиозаписи, попала на должность через кровать. А вы говорите, что только через лифт можно", - отметил нардеп в комментарии к опубликованной записи.

- Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас новый замминистра (инфраструктуры. - Ред.). Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
- Хорошая? - Ого! Охеренная! - Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! [смех]
- Это называется, я чиста перед вами.
- Капец, конечно, нееее, хороша подруга.
- Ха, ты куда, 5 детей. 
- У вас там интересно.
- А Савченко где?

...

- Мы на галерке и с девчонками там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непростые, там за ними такие стоят, что…
- Ну понятно.

...

Кстати, Желтые Воды, меняем все руководство. Там девушка была Илона, она неплохая, вроде согласилась.

Смотрите также: Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО

В свою очередь правозащитница Маляр отмечает, что Клитиной нужно идти в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство.

"Люди, которые это говорили голосу, похожему на голос начальника полиции Кривого Рога, вряд ли найдут необходимые доказательства сказанного. А значит должны извиниться за распространение недостоверной информации и, если заместитель министра будет считать, что ей нанесен моральный ущерб, то еще и компенсировать его", - пишет она.

Александра Клитина занимает должность замминистра инфраструктуры с 18 ноября. В целом в министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ.

Замминистра Клитина попала на должность через кровать: Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160548
 
 
 Топ комментарии
 
Будни цирка . Выбрали ? Жрите !
 показать весь комментарий
 
Что не день зашквары все более мезкие ))
 показать весь комментарий
 
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Ги-ги-ги! Головге зламати систему!
Ну і як вам результат?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Судя по ужасному качеству записывал какой-то любитель на диктофон.
 показать весь комментарий
 
 
Очень подленько, на записи только намеки о том как могла красивая женщина получить должность.
 показать весь комментарий
 
 
Йшла Саша по шосе
і смоктала сушку
 показать весь комментарий
 
 
Этой Саше по шоссе идти не потребовалось "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 2493
 показать весь комментарий
 
 
такой способ трудоустройства есть во всем мире) так что не она первая не она последняя, а может она к тому же и неглупая..)
 показать весь комментарий
 
 
ХНУПС - это Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Зробили себе разом.
"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 1140

Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,

https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь мені здається вони за це й голосували, ну папріколу.
 показать весь комментарий
 
 
Я полчаса ржал, пришлось идти в аптеку за ношпой, сильно болел живот после ржачки. "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 7124
 показать весь комментарий
 
В 2000-х показывали какой-то расейский сериал (по-моему "агентство нестандартных ситуаций" или что- то в этом роде), так там чувака одного звали Катя...так что всё возможно))))
 показать весь комментарий
 
Как там на россии? Говорят вас кавказцы как овец гнобят?
 показать весь комментарий
 
кого тут только нет на форуме: Pyatyzhkina Ekaterina пишет: Я полчаса ржал.

Если ты Катенькой прикидываешься, тогда ржала
Или ты Катька с железными яйками, тогда ржал... но тогда что-то совсем фу получается...
 показать весь комментарий
 
представляю как ей сегодня по коридорам министерства ходится... на пару недель на больничный уйдет пока не уляжется шумиха...
 показать весь комментарий
 
 
Вже не уляжеться, всі під ряд будуть наполягати на "протекції".
 показать весь комментарий
 
 
Есть мнение, шо "записали" на диктофон местные менты по команде Авакова. Эта запись уже пару недель как была в наличии у нескольких людей в стране. И Зам. Министра инфраструктуры Саша Клитина - не единственная, кто получил должность через "постель". Не забывайте губастого Дубилета, Гончарука, Нефедова и Антоненко- этот гей-квартет еще взорвет" Интернет "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 9246
 показать весь комментарий
 
 
у ишака нефедова вроде тела есть для прикрытия...
 показать весь комментарий
 
Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, чье имя всплыло в разговоре "слуг народа" с начальником полиции Кривого Рога, могла ездить в Крым после аннексии.
OBOZREVATEL нашел страницу чиновницы в Instagram. Среди традиционных фото красотки есть еще одна, датированная ноябрем 2015 года. На ней она стоит рядом со светловолосой девушкой. А геотег указывает, что снимок был сделан в Крыму.

"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 3430
 показать весь комментарий
 
 
то она на задании была... портила инфраструктуру врага)
 показать весь комментарий
 
 
юзик сегодня по полной отрабатывает операцию "отвлечение от капитуляции"
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинга им мало

"Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 7134

Alex Noinets: Підозра Порошенку - це політичні переслідування.
Я не проти політичних переслідувань. Я навіть вважаю, що вони можливі і у деяких випадках потрібні. Наприклад, коли ми прийдемо до влади, я буду голосувати за політичні переслідування пана Зеленського та його команди.
Я проти того, щоб робити таке лице, ніби всрався не ти.

Політичні переслідування - вони ж для чого робляться? Для того, щоб показати, що ти не лох, що ти нормальний пасажир. Тобто, щоб показати свою волю, силу, мощщщ.

Тому якщо робиш політичні переслідування, то роби ж ти їх як чоловік. Вийди та скажи - ненавиджу тебе і всіх твоїх близьких. Всіх буду саждати, а кого не зможу - тих просто на вулиці бити буду. Посольство США? Пішло ти нах...й посольство США і посол особєнно нах...й пішов, порадники ї@ані, кажуть не можна політичні переслідування. Можна, я вам не лох.

А отак шоб тут ніби переслідування, але сам я за шторкой постою - це х.....ня.
А сам ти лох і любиш дупу.

Oleksii Osypenko: Ну то есть за пять лет они сумели нарыть аж целый захват власти. Шерлоки, е@........ ... .....у, Холмсы.
А как же мародерство? Как же невиданные хищения? Где збагачення в 82 раза?

Не, я понимаю. Сейчас долбо.....ы, боты и медиабл.......а понесут в массы мессидж, мол, Аль Капоне тоже за неуплату налогов взяли, а потом уже все посыпалось, но ..... Вы ж орали, что все очевидно, понятно и доказательств - вагон. Ну там, Кононенко. Злочынни наказы и казаны. Бигус ваш использованный, в конце-концов. Где все это?
В итоге - захват власти. Посредством демократических выборов. Признанных всем миром, включая даже е@антяев из РФ.
Ну шо тут скажешь? Портнов, видать, и вправду до....уя сильный юрист. Соточку от груди жмет, поди. Как юрист, конечно, говно, но зато сильный.
 показать весь комментарий
 
 
схожа на сирожу зверева чи то він і є...
 показать весь комментарий
 
Не не схожа. Она - ТП, но красивая "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 9199. Интересно, кто "собеседование" проводил? "Саша просила, очень хотела должность", - "Ого! Охеренная!" - нібито розмова Корявченкова і нардепів від СН про призначення заступником міністра Клітіної - Цензор.НЕТ 5861. Стефанчук? Разумков? Ваня Баканов? Богдан? или Вова лично "протестировал" ?))))
 показать весь комментарий
 
 
Просто феерическое позорище перед западом..перед украинцами..перед всеми..Тупорылая банда зелёных полудурков начинает обрастать какими то конченными кацапскими ******* . которым из бюджета будут ещё платить с мозолей нищих граждан обалденные гонорары.. Где **** Пиночет?? ****** ты кривой ********* рог!
 показать весь комментарий
 
 
Щирого проукраинского Пиночета нам бы сейчас не помешало.
 показать весь комментарий
 
 
"Тупорылая банда зелёных полудурков начинает обрастать какими то конченными кацапскими ******* "

Все правильно пишеш, особливо враховуючи: "в министерстве она работает с 2015 года" "Заступниця міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 9549
 показать весь комментарий
 
Деградация общества в Украине уже ниже плинтуса!
 показать весь комментарий
 
И не говори - россия страна конченных дегенератов и отморозков. Тоже считаю ,что параша (кацапстан) - это временное территориальное недоразумение, которое скоро распадется. Все будет Украина не ссы!
 показать весь комментарий
 
група підтримки реформ? так вона вже давно групі "Заступник міністра Клітіна потрапила на посаду через ліжко": Виключений зі СН депутат Поляков оприлюднив аудіозаписи Юзіка - Цензор.НЕТ 334
 показать весь комментарий
 
Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.
Снова утро -- дел невпроворот!
Незаметно наступает вечер...
Позвоню я Саше -- дам ей в рот.
Больше Сашу угостить мне нечем...
 показать весь комментарий
 
Теперь министром может стать и через кабинетное кресло. Зачем для карьеры мозги, когда есть мебель)))))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх