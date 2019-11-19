 В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество", - говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, согласно проекту закона лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.
В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.
Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.
Розповідав, що за радянських часів люди часто аж жахалися від такої хвомілії )))))))))
Архиважный, архинужный законопроект
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А отцовство доказывать исключительно ДНК-экспертизой.
В случае, если отец не родной (отчим, например) - присваивать отчество "Байстрюкович".
Хай люди знають, шо перед ними - ганебна і нікчемна істота.
Элэнэра, Дээнэра, мальчикам - Снегирь, Рускимир. Представьте себе такую Элэнэру Снегирьевну,
Дээнэру Рускимировну или Рускимира Мотороловича.
- Тэээкс, давайте паспорт. "Иван Гавно"... Мда. Ну и как же вы хотите изменить
свое имя?
- Хочу, чтоб звали меня Эдуард!
ХЗ, чи існує сьогодні хтось із цим прізвищем (бо тут два варіанти - або вішатись, або міняти це трагічне прізвище). Мабуть, прапрадід був кацапом - і відповідно ДУЖЕ не дбав про особисту гігієну після відвідування
(с) Микола Куліш "Мина Мазайло"
(там сюжет власне побудований на трагікомічних колізіях зі змінами прізвищ... )
😁
🙃