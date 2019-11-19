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 Политика Украины
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Все про:ВР (24029) законопроект (2254)

 В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2450, который предлагает разрешить украинцам менять отчество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, согласно проекту закона лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя или отчество с согласия родителей.

В случае если над ребенком, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени или отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.

Отмечается, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160547
 
 
 Топ комментарии
 
А я смотрю, бешеный принтер продолжает турборежимить.
Архиважный, архинужный законопроект
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самый важный закон в воюющей стране, где дорожают продукты и коммуналка
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Какой-то хuyнёй занимаются . Я один это вижу ?
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А можна взагалі забрати по-батькові? Це ж російська традиція, Іванич, Петрович, Федорович, це ж приналежність рабів до власника! У росіян не було прізвища (фамілії) в них було тільки "отчество", до якого клану належав той чи інших холоп! Як звали холопа нікого не гребло, головне з якого стада той холоп! В Європі ніхто по батькові не пише і це по суті рудимент російського панування! Прийшов час забрати зі всіх документів такий чисто український атрибут як отчєство! Потрібно бути ближчими до Європи! Досить вже з цими дурними отчєствами носитись!
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после приказа войскам сдать завоеванные позиции и внезапного желания немедленно продать НАРОДНУЮ землю и стратегические госпредприятия НУЖНО дать ЛЮДЯМ возможность срочно менять по-отчеству.Типа папа новый в жизни появился вдруг...
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Украину на "малороссию", например.
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Вот вы смеетесь, а представьте, как было тяжело бате Гепы в суровые послевоенные годы с таким именем.
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Якось у 90-і читав про курйозний випадок етнічного німця, що жив у СРСР (потім перебрався у Фатерлянд), з ґепічним прізвищем Енгельс-Геббельс Саме так, окрім жартів.
Розповідав, що за радянських часів люди часто аж жахалися від такої хвомілії )))))))))
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скорее команда Зет в парламенте написала наиважнейший закон в турборежиме
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Ура ! теперь я смогу быть не Игоревич а "вна"
В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 3875

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та падажжи. закон о смене пола ещё не приняли.
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А я смотрю, бешеный принтер продолжает турборежимить.
Архиважный, архинужный законопроект
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вот вот выродить выносить а воно потом типа вы мне никто и поменял на Сруль Ховно Жопович... В Раде зарегистрирован проект закона о разрешении смены отчества - Цензор.НЕТ 3602
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- Батя, ти мені ніхто. Міняю пачпорт і прописуюсь Сруль Ховно Жопович.
- ...


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Какой-то ****** занимаются . Я один это вижу ?
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Для кого х.., а для когось п'ятірка зелені в конверті.
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Чем бы Зеленые не тешились - лишь бы Зельца не кумарило...
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самый важный закон в воюющей стране, где дорожают продукты и коммуналка
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А найцікавіше тут таке. Коментарі під повідомленням про загибель комбрига 128-ї закрили. Бутусов вчора на Еспресо повідомив новину про поранення нашого бійця в районі рлщведення біля Станиці Луганської за допомогою безпілотника. Плранення оскилаове, отр мано внаслідок вибужу у повітрі невіьомого **********, ймовірно скинутого з безпілотника. Безпілотники в цьомурайоні збивати не можна, бо це ж Станиця Луганська, тут міст для сєпарів будують. На Цензорі чомусь пан Бутусов це не подає і не коментує. Цікаво, це вже цензура, чи ще ні ?
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Что за чушь? Менять только при установлении факта отцовства с другим определенным человеком.
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Правильно.
А отцовство доказывать исключительно ДНК-экспертизой.
В случае, если отец не родной (отчим, например) - присваивать отчество "Байстрюкович".
Хай люди знають, шо перед ними - ганебна і нікчемна істота.
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Як повідомляє «Інсайдер», обраний по 153 округу (Рівненська область) нардеп від «Слуги народу» Роман Іванісов приховав від ЦВК, що в 90-і роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
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очень важный закон)) сменил фамилию и отчество - и нет виновного в преступлении)) идиотизм депутатов зашкаливает))
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Ну все, тепер всі Ісаковичі та Абрамовичі стануть Івановичами та Андрійовичами!
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Не твоё отчество не твоя фамилия за какой *** алименты платить?????
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Дякувати батькам, і назвати доньку Кузя.
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Зебанулись слуги, офіційно відмовитись від імені батька?
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А якщо біологічний батько - савецкий асвабадитель ?
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В так называемых днр и лнр замечена тенденция - родители начали давать своим новорожденным детям новые имена, девочкам -
Элэнэра, Дээнэра, мальчикам - Снегирь, Рускимир. Представьте себе такую Элэнэру Снегирьевну,
Дээнэру Рускимировну или Рускимира Мотороловича.

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Закон нормальный, кстати, да. Есть люди, которые по личным, семейным причинам не хотят носить отчество своего недостойного отца. А сменить его они не могли. Так что да, закон нужный.
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Шкряббенплятц Мефусаил Неандертальевич.
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет...？
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Приходит мужик в паспортный стол. Хочу, говорит, поменять имя.
- Тэээкс, давайте паспорт. "Иван Гавно"... Мда. Ну и как же вы хотите изменить
свое имя?
- Хочу, чтоб звали меня Эдуард!
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У нас, мабуть, найжахливіше із задокументованих прізвищ - Підітрисрака.
ХЗ, чи існує сьогодні хтось із цим прізвищем (бо тут два варіанти - або вішатись, або міняти це трагічне прізвище). Мабуть, прапрадід був кацапом - і відповідно ДУЖЕ не дбав про особисту гігієну після відвідування У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 4953
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Ну, я зустрічав в наукових публікаціях прізвище жінки Вагіна (скоріш за все чоловік - Вагін). Англійська транслітерація співпала з такою ж для відомого органу на 100%.
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О! А чому не можна міняти ІПН? Мені в моєму послідовність цифр не подобається! Я хочу як на крутих автономерах, всі сімки! Або всі ікси ХХХХХХХХХХ, круто ж правда?! У Раді зареєстровано проєкт закону про дозвіл зміни по батькові - Цензор.НЕТ 222
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Дядько Тарас: [...] Та ви знаєте, як це за старого режиму робилося, га? Знаєте, що тоді потрібно було, щоб змінити прізвище, - цілі роки і найвищий царський дозвіл, га? Знаєте, наприклад, як міняв у нас, і це, між іншим, історичний факт, своє прізвище секретар одної земської повітової управи, Каленик Митрофанович Гімненко? (Баронова-Козино, ойкнувши, сіла). Це ж не те, що, припустімо, Непийпиво або Тягнирядно якесь, а справді трагічне прізвище. Знаєте, що за великі гроші виправив він його на Говненка (Баронова-Козино тихо знепритомніла), а далі, ну ніяк не можна. Та знаєте, що тільки по трьох роках клопотання, тільки сам цар Олександр Третій соїзволив змінити Говненка на Вороненка, га?! (Помітив, що Баронова-Козино знепритомніла). Ага-а!.. Це тільки од такого, вибачте, маловажного історичного факту обморок узяв...

(с) Микола Куліш "Мина Мазайло"
(там сюжет власне побудований на трагікомічних колізіях зі змінами прізвищ... )
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