 В Сумах сегодня прощаются с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений Коростелев с начала войны находился среди защитников Украины. Прошел тяжелый боевой путь вместе с 25-й отдельной воздушно-десантной бригадой, от командира взвода управления самоходной артиллерийской батареи до начальника артиллерии - заместителя командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. С сентября этого года был назначен командиром 128-й ОГПБр.

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После прощания колонна двинется пешим ходом к Центральному кладбищу на Аллею Славы, где состоятся похороны Героя.

У него остались жена, дочь и сын.

Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.