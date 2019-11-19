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Все про:Госдума (987) Россия (74310) свастика (22) символика (234)

 Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику

Во вторник, 19 ноября, Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, которым в стране разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщают российские СМИ.

Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Согласно новым правилам, демонстрация нацистской символики возможна, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

По словам председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, старая норма принималась из благих побуждений, однако никто не задумывался о ее последствиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ открыла уголовное производство в связи с размещением свастики в одном из ТРЦ Киева

Напомним, в начале двадцатого века свастика получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом нацистской диктатуры и идеологи.

Источник: https://censor.net.ua/n3160537
 
 
 Топ комментарии
 
Для фільмів про фашистів достатньо триколора.
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КАЦАПИ.......
ось вони - нащадки нацистів
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Теперь на 9 мая можно зиговать. Прямо мечта ватника...
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КАЦАПИ.......
ось вони - нащадки нацистів
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Та не. Думаю все проще. Там же нашли свастику на гербе совета тейпов Ингушетии. Скорее всего ингуши занесли и получили разрешение.
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ну как же забыто РОДИМОЕ ПРИПЛЫЛО В НАШУ ГОВЕНЬ......
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Тута можно. Красный командир осуждает нацизм совместно с вермахтом.
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Теперь на 9 мая можно зиговать. Прямо мечта ватника...
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Но только без пропаганды нацизма! Медленно и печально и с осуждением - можно!
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А резве у них это не официальная символика Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 2313
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Революция 1917 сделана на деньги масонов и с тех пор масонских символов у них - вагон (своих мозгов-то у быдла не было). Хотя масоны там завелись в 18 веке.
Красный цвет флага (цвет зацикливания на материальном), "будь готов - всегда готов", серп и молот и т.д.
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Фильмы про фашистов как снимать без свастики? Черными квадратиками залепить? Так это будет "Фиаско, братан"... Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 8784
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Для фільмів про фашистів достатньо триколора.
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Вот тоже верно. В Украине же запрещена советская и, наверное, российская символика. Как в украинских фильмах будут обозначивать врага?
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Російська незаборонена, а радянська це яка, червоний колір чи зірка, так вони і до комуністів були як і свастика, чи може серп чи молоток заборонити?
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Верховная рада запретила пропаганду коммунистической и нацистской символики. За законопроект "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" проголосовали 254 депутата, сообщает "Лигабизнесинформ".
"Под символикой коммунистического режима закон понимает любое изображение государственных флагов, гербов, других символов СССР, УССР, других республик в составе СССР, гимны СССР, УССР, других союзных республик или их фрагменты; атрибутику, в которой используется сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды, а также символику КПСС и памятники лицам, занимавшим руководящие должности в компартии начиная с должности секретаря районного комитета и выше.
Также к символике коммунистического тоталитарного режима относятся изображения, памятники, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины; изображение лозунгов компартии, цитат ее руководителей. К ней же закон относит названия областей, районов, населенных пунктов с использованием имен или псевдонимов руководителей компартии."
Кстати сам censor.net.ua грубо нарушает это постановление, пропагандируя всем и каждому флаг БССР, как "республику в составе СССР"
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Ворог буЄт рАзгАвАрівать на кацапсячем иЗьИкЄ
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Демонстративно засуджую))))
Тобто тату на тілі це демонстрація з засудженням)))
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Изнасилования разрешаются ! - При условии их порицания ))
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Ну вот и всё, что нужно знать о неофашизме
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В Сирии подожгли броневик российской военной полиции / Видео
https://www.youtube.com/watch?v=XEdm25-K7Xk&feature=emb_logo
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...и жест "движение левой рукою "от сердца к солнцу""...
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Засудженням?
Класика жанру - "ненавиджу дві речі: негрів та расизм"
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Шо-то давно за этого ушлепка не слышно...
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Существует только два варианта развития событий в Кацапии: или дальнейшая фашизация, грозящая стране террором, а миру войной, или экономический коллапс и крах путинского режима. И как Вы думаете что выбрал путин ?! Угадайте с первого раза !!!
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На Ютубе россияне пропихнули требования, ужесточающие цензуру. Удаляются материалы и комментарии о Второй мировой войне, особенно где рассказывается о власовцах и других русских пособниках Гитлера.
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Вообще плевать , как они сходят с ума в своей раше !
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Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с) Уинстон Черчилль

Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 5476
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Три чтения нужны думовцам, чтобы понять степень маразма...
Слева оригинал, справа - версия чтобы не присесть за решётку на пару лет в солнечном заполярье.
Госдума РФ разрешила демонстрировать нацистскую свастику - Цензор.НЕТ 853
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"Не случайно в свое
время, мы первые подняли на Дальнем Востоке, в самые тусклые годы эмиграции,
Трехцветный Флаг…" - К. Родзаевский "Русскость российского фашизма" 1938 год...
Фашистский
триколор - государственный флаг нынешней России. Подтверждением тому является
живой свидетель, власовец фашист, воевавший против советского народа в рядах
Вермахта. Он радуется, он гордится, он дожил до Победы фашизма, он в Кремле,
его мечта осуществилась. У него берут интервью, приглашают на
государственные мероприятия, не арестовывают, согласно закона РФ об уголовной
ответственности за пропаганду и реабилитацию нацизма:

https://youtu.be/Gr1iTnuzJnU
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"""Фашисты в будущем будут называть себя антифашистами""
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Ще довоєнна пікча (року десь 2011 або 2012). З того часу рашизм лише пробив безліч глибин безодні, а якщо кацап мітінгує - то це агент майданівського госдепа і відповідно має сидіти на пляшці:

Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику - Цензор.НЕТ 6676
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в начале двадцатого века свастика получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии и стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом нацистской диктатуры и идеологи.

Дебилы, блд... Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику - Цензор.НЕТ 6945
Держдума РФ дозволила демонструвати нацистську свастику - Цензор.НЕТ 7709
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Шо жэ это такое , все "хвошисты" в Украине , а демонстрировать нацистскую свастику планируют в параше . Надеюсь , демонстрировать будут только в госдуре .
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