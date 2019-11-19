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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3677) Чехия (904) Вышеградская четверка (72) Бабиш (12)

 Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече Вышеградской четверке в следующем году.

"Мы будем очень благодарны, если господин президент посетит нас в Праге, когда мы будем председательствовать в Вышеградской четверке. До этого у нас были на встрече 10 премьеров вместе со мной, и теперь мы ожидаем визита господина президента", - сказал Бабиш на совместной с президентом Украины пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава Украинского государства поблагодарил за приглашения Бабиша. "Благодарю за приглашение в Прагу на встречу Вышеградской четверки. Наверное, в мае", - сказал Зеленский.

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Вышеградская четверка - объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, созданное в 1991 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3160536
 
 
 Топ комментарии
 
Круто. А на 9 травня Зеленського вже запросили на парад в Москві.
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приглашать комедианта развлекать народ после напряженной рабочей программы - это вполне нормально ))
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ну не считая того шо цапов выкинули с ПАСЕ ,начали политику санкций и так далее и тому подобное - но это конечно не пивка с венграми попить в Праге)))
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Спасибо за приглашение но в следующем году Зепианист будет уже играть на рояле в Ростове !!! Чехия пригласила Зеленского на встречу Вышеградской четверки - Цензор.НЕТ 8269
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приглашать комедианта развлекать народ после напряженной рабочей программы - это вполне нормально ))
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Круто. А на 9 травня Зеленського вже запросили на парад в Москві.
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Придурок Зеля к тому времени уже будет на Ротове, дишитивным
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А с Орбаном Бабиш советовался? Тот Зеленского забалотирует!!!!
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Ой, петики, шо такое? Кризис жанра? Новости в методичке нет? Тьфу, какие вы мерзкие!
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