 Защита Порошенко подала 4 заявления против директора ГБР Трубы, следователей бюро и Портнова

Об этом на брифинге сообщил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, подано 4 заявления. Они касаются попытки привлечения ГБР к ответственности заведомо невиновного лица, возможного нарушения тайны переписки и разговоров гослица, вероятного получения ГБР неправомерной выгоды за свои действия, а также публикации Портновым материалов уголовного производства.
Головань сообщил, что ГПУ отказывалась регистрировать эти производства, но ее обязал это сделать суд.
Также подано заявление в само ГБР по поводу действий его следователей.
Головань объяснил, что защита Порошенко видит организатором преступления Романа Трубу, исполнителями - следователей ГБР, а подстрекателем - Портнова.
"Труба не является руководителем процессуального расследования и не может влиять на действия следователей. Следователи по этим производствам нигде не выступают. А выступает пресс-служба и глава ГБР - то есть лица, которые даже не должны были об этом знать. Это подтверждает, что процессуально самостоятельных следователей в ГБР нет".
А все потому, что настоящая демократия - это не безнаказанность, а неотвратимость наказания для Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3158660
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять (с)
А може й погойдається
порошенко ни украл ровно ни-ху-я. судебных дел нет, ни в Украине ни за рубежом, есть одно подозрение за превышение полномочий нашкрябанное ни кем иным как портновым, но каждая ***** верещит что он украл у каждой пенсионерки 2 замка, вертолет и 200 милиардов в золоте.
"Недавно разведала одно логово, где летом скрывался Портнов.
Это платформа - плавучий дом в Конча-Заспе. А сейчас выяснила, что принадлежит он Коломойскому!
Кстати, это единственный олигарх, который умудряется держать свои имения в полной тайне и под серьезной охраной. Именно поэтому Портнов и просится у него пожить ", - написала Татьяна.
Видео:
https://ru.espreso.tv/news/2019/11/19*****************************************************