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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17891) Портнов (488) ГБР (714) Головань Игорь (15)

 Защита Порошенко подала 4 заявления против директора ГБР Трубы, следователей бюро и Портнова

Адвокаты Порошенко подали заявления о расследовании действий главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, следователей ГБР и замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом на брифинге сообщил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подано 4 заявления. Они касаются попытки привлечения ГБР к ответственности заведомо невиновного лица, возможного нарушения тайны переписки и разговоров гослица, вероятного получения ГБР неправомерной выгоды за свои действия, а также публикации Портновым материалов уголовного производства.

Головань сообщил, что ГПУ отказывалась регистрировать эти производства, но ее обязал это сделать суд.

Также подано заявление в само ГБР по поводу действий его следователей.

Читайте также: Порошенко не пошел на допрос в военную прокуратуру, поскольку не получил повестку, - адвокат Головань

Головань объяснил, что защита Порошенко видит организатором преступления Романа Трубу, исполнителями - следователей ГБР, а подстрекателем - Портнова.

"Труба не является руководителем процессуального расследования и не может влиять на действия следователей. Следователи по этим производствам нигде не выступают. А выступает пресс-служба и глава ГБР - то есть лица, которые даже не должны были об этом знать. Это подтверждает, что процессуально самостоятельных следователей в ГБР нет".

Читайте также: Пресс-служба Порошенко о подозрении ГБР: конвульсии Трубы перед отставкой

Источник: https://censor.net.ua/n3160533
 
   
 Топ комментарии
 
Как я понимаю - зебилы уже за портнова?
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Порошенко,Ляшко, две с партии Пети, на подходе Тимоха-им всем могут и захотят что то пришить, а вот таким как портовы, Шевченки, богданы и пр. прислуги кацапии живут свободно. Им можно ВСЕ и ВСЕХ.
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Портнов,- это ум честь и совесть команды Зе! Её гордость, знамя и оружие.
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О, Амєдов тут писав що хоче Портнова генпрокурором.
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А все потому, что настоящая демократия - это не безнаказанность, а неотвратимость наказания для Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3158660
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Порошенко,Ляшко, две с партии Пети, на подходе Тимоха-им всем могут и захотят что то пришить, а вот таким как портовы, Шевченки, богданы и пр. прислуги кацапии живут свободно. Им можно ВСЕ и ВСЕХ.
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Юле незашо пришивать.Пэтрило уже пыталось.И шо? Пшик получился.
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так она сегодня неэтически напомнила президенту о его действительной булаве и пианино. А это хуже чем конкурс от Пети.
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Портнов,- это ум честь и совесть команды Зе! Её гордость, знамя и оружие.
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Денег много.Он будет долго брыкаться. В этом и опасность олигархии. Всех может купить. Что ему стоит дать два-три миллиона долларов.При его миллиардах. Когда человеку и в три покаления столько не заработать честно. В этом и опасность...
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тоесть должны не защищаться от любого, бредового обвинения? От обвинения, что президент Украины устраивал конкурс, который должен устраивать?
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По сути,ты украинское правосудие оскорбляешь такими словами. Это ж тебе не бомжи обвиняют.
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Сам факт приезда портнова оскорбяет украинское правосудие. Но увы, у нас зеленый осквернитель при власти.
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так когда Портнов возвратился в Украину ,генпрокурвором был еще картавый Юрик. и он сам сказал что нет ни одного основания задерживать Портнова или заводить дело
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о чем вы? там все уже куплены и перекуплены ЗЕ и его конторкой. Иначе за слова Портнов понес бы наказание, да и Богдан теслил бы за пределами офиса....так что или по чесноку пишите или не уткайте.
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Чтобы так утверждать самоуверенно...Нужно время. А паращенко мы пять лет знаем.
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точно, чтобы доказать нужно время, даже турбулентные на это не способны. В там и Европа подтянется, так что ваши желания в отношении Порошенко не реальны. Кстати, как там Донецк и дальше перевозкой товара занимаетесь...
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без бажання задіти, але ваші випадки тХир(ства) теж не забуті... Захист Порошенка подав 4 заяви проти директора ДБР Труби, слідчих бюро і Портнова - Цензор.НЕТ 8258
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- Дайте ему денег.
- Он не берёт.
- Тогда дайте столько, чтобы не мог не взять (с)
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Вашого птра дуже чекає серж пашинський
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Дивися, по після Майдану дехто з Дніпра таки точно сяде.

А може й погойдаєтьсяЗахист Порошенка подав 4 заяви проти директора ДБР Труби, слідчих бюро і Портнова - Цензор.НЕТ 2833
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Що, мрієш і в Сумах повторити те що ви творили в Донецьку та Луганську?- А не боїшся що вийде як в Одесі?
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Знімись з ручника.Яким боком я до Донбасу?
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З нетерпінням очікую подання Рябошапки до ВР на зняття недоторканості та арешт петі..
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Цікаво буде подивитись як проголосує Юля і як проголосує ригоблок
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А чого ти більше чекаєш- російських танків, чи посадки Порошенка?
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Такие ряхи в защите ((((( а бабла натырил столько шр если ИЗЬЯТЬ ТО НА ВСЮ СТРАНУ бедноту достаточно было бы помочь народу !!!!!!!
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коломойский натырил милиарды, есть судебные дела как в Украине так и за рубежом, но ни одна ***** об этом не заикнеться.
порошенко ни украл ровно ни-ху-я. судебных дел нет, ни в Украине ни за рубежом, есть одно подозрение за превышение полномочий нашкрябанное ни кем иным как портновым, но каждая ***** верещит что он украл у каждой пенсионерки 2 замка, вертолет и 200 милиардов в золоте.
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Портнов жил у Коломойского на дебаркадере, - Черновол.

"Недавно разведала одно логово, где летом скрывался Портнов.
Это платформа - плавучий дом в Конча-Заспе. А сейчас выяснила, что принадлежит он Коломойскому!
Кстати, это единственный олигарх, который умудряется держать свои имения в полной тайне и под серьезной охраной. Именно поэтому Портнов и просится у него пожить ", - написала Татьяна.

Видео:
https://ru.espreso.tv/news/2019/11/19*****************************************************
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Петро ніучому не винуватий😎 Мільйонні адвокати доведуть це у суді.
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Порошенко с такими деньгами мог бы и креативнее действовать. Например, берём 4-й курс юрфака какого-нибудь и они пишут всем потоком заявления на Портнова. Вместо никому не нужной курсовой. А Порох им за такой флеш-моб деньжат бы подкинул к стипендии. Ведь кто такой Портнов ? Обычный юрист практически как и эти студенты. ГБР не зарегистрировала - в суд, через суд получилось - зачёт, кто сумел посадить Портнова - сессия автоматом !
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партнова генеральным пракурорам, а патом и "легитимного" вернуть.
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а шо то мало трэша Захист Порошенка подав 4 заяви проти директора ДБР Труби, слідчих бюро і Портнова - Цензор.НЕТ 9661 здесь про барыгу ау зесекта !
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зедебилы напоминают кацапов, тарифами давят, зарплаты не повышают, цены растут, пенсии не повышают все хорошо, зато все следят, а что там у Порошенко?
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