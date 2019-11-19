 Защита Порошенко подала 4 заявления против директора ГБР Трубы, следователей бюро и Портнова

Об этом на брифинге сообщил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, подано 4 заявления. Они касаются попытки привлечения ГБР к ответственности заведомо невиновного лица, возможного нарушения тайны переписки и разговоров гослица, вероятного получения ГБР неправомерной выгоды за свои действия, а также публикации Портновым материалов уголовного производства.

Головань сообщил, что ГПУ отказывалась регистрировать эти производства, но ее обязал это сделать суд.

Также подано заявление в само ГБР по поводу действий его следователей.

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Головань объяснил, что защита Порошенко видит организатором преступления Романа Трубу, исполнителями - следователей ГБР, а подстрекателем - Портнова.

"Труба не является руководителем процессуального расследования и не может влиять на действия следователей. Следователи по этим производствам нигде не выступают. А выступает пресс-служба и глава ГБР - то есть лица, которые даже не должны были об этом знать. Это подтверждает, что процессуально самостоятельных следователей в ГБР нет".

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