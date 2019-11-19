 Кто замешан в коррупционных схемах, лучше уходите сами, - новоназначенный глава "Укравтодора" Кубраков анонсировал увольнения в Службах автодорог

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новый руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

"У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно", - сказал он.

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог.

"Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", - сказал он Кубракову.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Кубраков стал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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