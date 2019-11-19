 Кто замешан в коррупционных схемах, лучше уходите сами, - новоназначенный глава "Укравтодора" Кубраков анонсировал увольнения в Службах автодорог

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новый руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.
"У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно", - сказал он.
Премьер-министр Алексей Гончарук выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог.
"Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", - сказал он Кубракову.
Напомним, ранее стало известно, что Александр Кубраков стал победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Или Кубраков живет не в той стране или Украина не та страна
С кем тогда они работать будут?
Он просто поставит своих людей и перенаправит денежные потоки своим хозяевам)
Они лучше Кубракова знают, что всё будет по старому, только на новый лад)
Далі не продовжуйте, будуть вирішувати хто винен хто ні керуючись інформацією, пля так комуняки людей розстрілювали....
Если изменить схему, что каждая бригада отвечает за свою работу своим карманом в течении гарантийного срока, только тогда прекратятся хищения и откаты.