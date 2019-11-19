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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) сотрудничество (666) Чехия (904) Бабиш (12)

 Украина и Чехия договорились о расширении двустороннего военно-технического сотрудничества

Делегации Украины и Чехии в рамках встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Киеве договорились о расширении двустороннего военно-технического сотрудничества.

Об этом сказал Зеленский на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы также договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологических сферах. Спасибо правительству Чехии, которое – за снятие все барьеров в торговле с Украиной военно-промышленной продукцией", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 18 ноября прибыл в Украину с двухдневным визитом. Его сопровождает делегация чешских предпринимателей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160529
 
   
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За Свині порошенка.. Таке б було неможливим (
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І про це просторікує якийсь триперлик? Україна і Чехія домовилися про розширення двостороннього військово-технічного співробітництва - Цензор.НЕТ 5724
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С кем договорились ? С чиновником Газпрома РФ Милошем Земаном а по совмстительству президентом Чехии ?
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Если чехи, действительно, не испугаются украинских коррупционных реалий и придут...
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Мля, одни лахтоботы трясутся на ветке в припадке...)
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