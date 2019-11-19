 Украина и Чехия договорились о расширении двустороннего военно-технического сотрудничества

Об этом сказал Зеленский на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мы также договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологических сферах. Спасибо правительству Чехии, которое – за снятие все барьеров в торговле с Украиной военно-промышленной продукцией", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 18 ноября прибыл в Украину с двухдневным визитом. Его сопровождает делегация чешских предпринимателей.

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