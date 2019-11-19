 Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
"Этот формат был заблокирован с 2016 года, и эта встреча уже успех", - сказал Зеленский.
Зеленский указал, что украинская сторона ожидает эту встречу на наивысшем уровне и очень серьезно к ней готовится.
Комментируя информацию о том, что по итогам встречи будет подписан "сухой документ", Зеленский сказал: "Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.
1. Діпіляція пузіка і грудей і лобка.
2. Помити пупок.
3. Намастити орган, для кращої гри на роялі.
4. .....
Ну а війна, десь там надцятому місці
Среди простого обывателя обломаются и те, кто пророчит зраду, и те, кто ждёт перемогу. Ибо будет одна вода.))
Нет предмета для договорённостей! Путен не отдаст донбасс, Украина не возьмёт лднр. Моксимум это глубокая заморозка конфликта с прекращением огня. Но даже в это верится с трудом.
Есть и них план, и у кремля и у наших прикорытных капитулянтов. А разрешить этот конфликт нереально ни в ближайшие года ни в дальнейшем. Это навсегда. Лугандон больше никогда не будет частью нормальной Украины, только как отдельный бандитский анклав формально в составе государства.
p.s. Порошка я тоже ненавижу.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
18.11.2019 г.
Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие то документы, объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает. Этот документ упоминался в телефонном разговоре Макрона и Меркель. Содержание нам пока не известно. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
Поэтому не будьте такими наивными! Зеленый дрыщ- это вам не Порох, Украину "играют" франция с германией и рашей за ее спиной. А моника уже подмылась и побрилась и готова принять с любой стороны! Потому как имеет четкое задание *****.
"Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи"
что у него в голове ???
Оно еще дебил хочет подписать какой то там документ и ему не важно какой он будет сухой или не сухой? Короче пздц.
...как быстро модер подотрет? Делайте ставки, господа...
Зе - существо пришибленное жизнью, видно, в детстве, его чмырили, а теперь встреча с ****** - это ДОСТИЖЕНИЕ!!
Не президент, а просто жалкое существо, НеЛох, 42 года.
моника зубы почистило
беня отправную цену озвучил...
пристайко акт капитуляции отпечатал )))))
ну и новое наименование губернатора согласовали
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
https://enigma.club/articles/shcho-naspravdi-koitsya-na-teritoriyakh-de-zelenskiy-dav-nakaz-vidstupiti-prigolomshlivi-fakti
Території реально здаються, в сірі зони неможливо зайти ні поліцейським, ні тим більше військовим, місцевих жителів відкрито залякують сепаратисти, що бачать це вже своєю територією. У діючої влади немає ні бачення ні планів евакуації людей у разі наступу кацапні, ніякої статистики щодо людей що там проживають, там діє пропускний режим - колір жовтий, але хто його має контролювати - нікому не відомо, ні поліції, ні військовим, ні прикордонній службі, ні спецслужбам, ні місцевим органам влади. І найголовніше - ХТО ЗУПИНИТЬ НАСТУП КАЦАПНІ У РАЗІ ПРОВАЛУ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ?
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/v3119640
А то даже твои избиратели будут думать, что ты брехло.
Скажите "гоп" як перескочите.