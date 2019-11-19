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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) нормандская четверка (788)

 Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сама по себе первая встреча в Нормандском формате с 2016 года уже является успехом, но необходимы и конкретные результаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Этот формат был заблокирован с 2016 года, и эта встреча уже успех", - сказал Зеленский.

Зеленский указал, что украинская сторона ожидает эту встречу на наивысшем уровне и очень серьезно к ней готовится.

Комментируя информацию о том, что по итогам встречи будет подписан "сухой документ", Зеленский сказал: "Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3160526
 
   
 Топ комментарии
 
Чувак з ксивою президента зранку нюхнув і пішов в рознос.
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а можно поподробней - в чем молодцы и шо конкретно вы лично - ожидаете? не верю шо вы такой наивный - могу конечно ошибаться ,но вряд ли - я понял - это троллинг такой - индеец))
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Успіх для кого? Для актора, президента, громадянина, ватника? Може для України успіх? І в чому цей успіх полягає? У демонструванні готовності до капітуляції? У можливості Зєлєнскім отримати автограф ху*ла?
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Молодцы !!!!!!! Главное решите там вопрос с войной
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Анекдот.. Зустріч у "нормандському форматі" - це вже успіх, ми серйозно до неї готуємося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7018 родители неврно теребя себя за одежду никак не могли понять.... когда и где и как они упустили в воспитании своего Вовачки -- глядя как тот вируозно играет на бабалайке.... Зустріч у "нормандському форматі" - це вже успіх, ми серйозно до неї готуємося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3291
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а можно поподробней - в чем молодцы и шо конкретно вы лично - ожидаете? не верю шо вы такой наивный - могу конечно ошибаться ,но вряд ли - я понял - это троллинг такой - индеец))
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Какой троллинг?Это успех команды зеленского перед продажей земли.Такого юного талантливого нелоха мы еще не видели.МОЛОДЦЫ зебелята.
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У нього трохі інші підготовки:
1. Діпіляція пузіка і грудей і лобка.
2. Помити пупок.
3. Намастити орган, для кращої гри на роялі.
4. .....
Ну а війна, десь там надцятому місці
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трус не играет в хоккей и не защищает родину в окопах))
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Я не Ванга, но могу уже сейчас в общих чертах озвучить итоги предстоящей встречи.)) Она будет безусловно конструктивной. Выявит ряд принципиальных разногласий. Стороны сойдутся в понимании необходимости дальнейших шагов на пути урегулирования. Подчеркнут необходимость дальнейших встреча в нормандском формате.
Среди простого обывателя обломаются и те, кто пророчит зраду, и те, кто ждёт перемогу. Ибо будет одна вода.))
Нет предмета для договорённостей! Путен не отдаст донбасс, Украина не возьмёт лднр. Моксимум это глубокая заморозка конфликта с прекращением огня. Но даже в это верится с трудом.
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Здраво, но я всё же думаю, что возьмёт. Вся риторика текущей своры у корыта об этом говорит. Пока ещё у них высокий рейтинг нужно провести все самые позорные и болезненные действия, а дальше - хоть трава не расти.
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Мы слышим эту риторику сквозь призму пресслужб и СМИ, что в свою очередь может существенно искажать суть. Представляете, если бы Зеленский вдруг завтра заявил:-"Дорогі Друзі! Зовсім скоро в нас з'явиться своє власне Придністров'я! Оскільки Путін не віддає нам наше, а те що пропонує, нам не потрібно. Зате хочаб перестануть гинути наші хлопці. Поки що інакше ніяк. Вибачте." Представляете масштабы зрады? Посему, мы слышим ровно то, что они хотят, что бы мы слышали. Я убеждён, что происходит попытка разведения сил для прекращения горячей фазы конфликта. Дальнейшего плана нет ни у кого. В полной мере разрешить этот конфликт в ближайшие годы не реально.
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Не согласен - план есть и он довольно чёткий: заставить официальный Киев договариваться с главарями сепаров с последующим оформление лугандона с особым статусом и без фактического контроля. Легитимизация текущих силовых и административных органов лугандона в украинский госаппарат. Что они так говорят вообще неважно, это лишь очередная каша из лжи и манипуляций.

Есть и них план, и у кремля и у наших прикорытных капитулянтов. А разрешить этот конфликт нереально ни в ближайшие года ни в дальнейшем. Это навсегда. Лугандон больше никогда не будет частью нормальной Украины, только как отдельный бандитский анклав формально в составе государства.

p.s. Порошка я тоже ненавижу.
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Да , но по вине РФ ! Что и нужно сегодня Украине для сохранения и усиления санкционного давления на Расею.
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Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.

"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )

18.11.2019 г.

Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие то документы, объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает. Этот документ упоминался в телефонном разговоре Макрона и Меркель. Содержание нам пока не известно. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )

Поэтому не будьте такими наивными! Зеленый дрыщ- это вам не Порох, Украину "играют" франция с германией и рашей за ее спиной. А моника уже подмылась и побрилась и готова принять с любой стороны! Потому как имеет четкое задание *****.
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Готовиться список условий получить.
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а наколенники он брать будет? не знаете или ради Украины ,даже на соль станет? - не верю
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Зєєєлю прорвало, не дарма спєци з опікового центру, спеціалісти по отруєнням продуктами горіння над ним 2 дні чаклували.
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А мо вже похмелився після вчорашнього?

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тебе не дадут право голоса там, кому ты интересен, рояльщик. Им нужна Украина
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Ну не Украины же. ***** столько плюшек с порноактера выбил, даже не встречаясь. Страшно представить на что наш малограмотный согласится после встречи.
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Чувак з ксивою президента зранку нюхнув і пішов в рознос.
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вотжешь гад - и не делиться не с кем - подлец)))
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ваЗЕлин возьми с собой чучело , и кста по приезду с этой "встречи" он тебе тоже пригодится. Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6493
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Как вариант, со своим фортепиано на Ростов...☺
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Нельзя на Хайфу, там в армии придётся послужить.
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уже не - а в клоуны он может и без армии - но так в клоунах сильная конкуренция - как не как кругом одни евреи))))
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73/43%зебілів, ви цей ваЗЕлін забезпечили разом!
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Успіх для кого? Для актора, президента, громадянина, ватника? Може для України успіх? І в чому цей успіх полягає? У демонструванні готовності до капітуляції? У можливості Зєлєнскім отримати автограф ху*ла?
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Главное, кмк, не забыть аптечку... с вазелином.
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Встреча в "нормандском формате" - это уже успех

"Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи"

что у него в голове ???
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раньше фаворитом нести ахинею был Кличко, но Зеленский вырвал первенство.....
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Комментируя информацию о том, что по итогам встречи будет подписан "сухой документ", Зеленский сказал: "Что там будет обсуждаться, каким образом, сухое оно или не сухое, мне кажется, не важно. Важно - это конкретные вещи

Оно еще дебил хочет подписать какой то там документ и ему не важно какой он будет сухой или не сухой? Короче пздц. Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6862
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Про успех надо говорить после встречи с фактами на руках а не пиар до, а потом забившись в норку сидеть и не отсвечивать пока шторм не уляжется в соц сетях и на улице
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Встреча не успех, успехом будет, чего-то добиться от Путина на этой встрече.
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ох бобочка, дивись не нарубай дров... бо буде бо-бо бочка...
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...репетируй, вальдемар... Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9532

...как быстро модер подотрет? Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9532 Делайте ставки, господа... Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, мы серьезно к ней готовимся, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3631
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Чтоб ты с***ка сдох еще до встречи чтобы Украина не испытала такого позора какой будет после подписания тобой капитуляции.
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Господи, для Клована встреча с ****** УСПЕХ!!!!

Зе - существо пришибленное жизнью, видно, в детстве, его чмырили, а теперь встреча с ****** - это ДОСТИЖЕНИЕ!!

Не президент, а просто жалкое существо, НеЛох, 42 года.
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Что менялось после этих встреч с 2014г? Просто узаконивали оккупацию. Теперь росиянцы захватили Азов и Чёрное море(вскоре). Едет узаконивать это?
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Успех ? А если эта встреча только добавит проблем ? Что эта за заява перед дракой ? Или окружение уже на всё согласилось что ***** требует и продажа интересов страны это успех для зеленых ?!
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еще как готовятся
моника зубы почистило
беня отправную цену озвучил...
пристайко акт капитуляции отпечатал )))))
ну и новое наименование губернатора согласовали
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Интересно зебил приедет с фортепьяно ?
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Ну дай то Бог, только как бы этот успех не закончился тем ,что путин,меркель и макарон скажут тебе иди к лугандонцам и согласовывать с ними всякую херню типа особого статуса Донбасса...
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Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
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І яким чином він має продавити *****? витянути свого пісюна і зіграти на роялі? це зелене чмо пообслюнявлює руки свому владиці при першій же зустрічі, воно навіть в очі боїться глянути йому - він не зможе звідти подзвонити БакЛанову.
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Продавить он не сможет, но надо выставить такие условия, что бы вынудить рашку исполнять международные требования. А эти требования в первую очередь касаются восстановления контроля Украины над ОРДЛО. И полный вывод сепаров от туда, понятное дело. Потом уже только выборы, под надзором власти Украины и международных наблюдателей.
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Да не сепаров вьіводить нужно , а российские войска и вооружения , там целая танковая армия ! А с сепарами и Аваков разберется...
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Ось у цьому відео думки людей щодо розведення військ:
https://enigma.club/articles/shcho-naspravdi-koitsya-na-teritoriyakh-de-zelenskiy-dav-nakaz-vidstupiti-prigolomshlivi-fakti

Території реально здаються, в сірі зони неможливо зайти ні поліцейським, ні тим більше військовим, місцевих жителів відкрито залякують сепаратисти, що бачать це вже своєю територією. У діючої влади немає ні бачення ні планів евакуації людей у разі наступу кацапні, ніякої статистики щодо людей що там проживають, там діє пропускний режим - колір жовтий, але хто його має контролювати - нікому не відомо, ні поліції, ні військовим, ні прикордонній службі, ні спецслужбам, ні місцевим органам влади. І найголовніше - ХТО ЗУПИНИТЬ НАСТУП КАЦАПНІ У РАЗІ ПРОВАЛУ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ?
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Успех - это минимум возвращение Донбасса и Крыма Украине без всяких условий. А просто встреча с Путлером - трындеж ни очем в лучшем случае, в худшем - обсуждение вопросов о сдаче национальных интересов.
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Шнурки не забудь попрасувати бо ***** не прийме.
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Вова, не забудь, что ты народу обещал:

"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: ну, наконец-то вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег, за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, помогали им на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/v3119640

А то даже твои избиратели будут думать, что ты брехло.
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грошей у ******* для ігорюши проситиме - тому і готується серйозно
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Эсли ты ***** метровый накосячишь на этой встрече,где тебя разведут как лоха,то лучше не приезжай ,чмо
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С какой стати? Или ему что то грозит? Смешно..
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Соберутся, чайку попьют, о погоде поразговариваютЗустріч у "нормандському форматі" - це вже успіх, ми серйозно до неї готуємося, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8552
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Встреча в "нормандском формате" - это уже успех, --- это пипец ! Бубочка, это пипец . Кого вы выбрали ?
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Успех будет если тебя Володя туда пригласят и смотря в качестве кого.
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"...это уже успех…" Не думав, що Вовік такий наївний, а виявляється і не тільки ...
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Брати Чефіри вже написали сценарій для Нормандської зустрічі, буде дуже смішно, російськомовні з Росії будуть сміятися, усе буде у традиціях 95 кваралу! Пане Клоуне, ставайте нарешті прездентом!
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