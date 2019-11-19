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 Политика Украины
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 Должно быть больше конкретики по вопросу обмена "всех на всех", - Зеленский о встрече в "нормандском формате"

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в Нормандском формате нужно говорить о конкретных сроках взаимного обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Об этом он сказал на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Если мы говорим об освобождении наших ребят или об обмене пленными, то есть такое словосочетание "обмен всех на всех", и для нас всех, для меня лично, для общества тоже должно быть больше конкретики", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "хочет вернуть всех наших людей домой". "Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - указал президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3160525
 
 
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как законы турбулентно принимать, то сроков нет, а здесь конкретики захотелось и от кого, от тесноконтактирующего с ним ботоксом
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Освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

У нас разве есть незаконноу держиваемые лица или заложники?
И где же они находятся?
В тайных тюрьмах СБУ которые ищет ООН?
Пытки и подвалы в ордло ООН не волнуют за то где то есть тайные тюрьмы СБУ.
Не мудрено.
Откуда же то мы достаем их для обмена.
Оруэловщина....
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"Я тоже хочу говорить когда. Если всех, то когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - указал президент Украины.

...а за скоко это будет стоить?
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