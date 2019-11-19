 Обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

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