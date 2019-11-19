 Обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны", - сказал Зеленский.
Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.
ОБСЕ не подходит по тому что эта организация по каким то своим причинам не верефицировала их ввод.
Доверять ей вывод не рационально...
И как этот кретин собирается это контролировать? Документы спрашивать в которых написано "не наемник"? Кто такие вообще наемники в его понимании? Не на переговоры ему нужно ехать, а рояль настраивать пора!