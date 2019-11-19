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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) местные выборы (1241) Донбасс (19956) нормандская четверка (774)

 Обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые могут пройти после вывода с этих территорий всех незаконных вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хотел бы во время "нормандского формата" определить сроки прекращения войны на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3160523
 
 
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Зеля, не раньше чем через 10 лет после деокупации донбасса....запомни это
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а какие -такие это там наемники??? чавствуете, как идет подмена понятий?? кацарыл-регуляров-отпускников вроде и нету уже...
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Вопрос в том кто это верефицирует?
ОБСЕ не подходит по тому что эта организация по каким то своим причинам не верефицировала их ввод.
Доверять ей вывод не рационально...
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после вывода оттуда всех наемников...

И как этот кретин собирается это контролировать? Документы спрашивать в которых написано "не наемник"? Кто такие вообще наемники в его понимании? Не на переговоры ему нужно ехать, а рояль настраивать пора!
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