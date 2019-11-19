EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  239  2
Все про:Порошенко (17891) Головань Игорь (15)

 Полиция саботирует расследование нападения на Порошенко, - адвокат Головань

Национальная полиция саботирует расследование нападения на пятого президента Петра Порошенко 25 июля, после того, как он явился на первый допрос.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат Игорь Головань.

"Суд обязал допросить Трубу и Портнова по обстоятельствам дела. На допросе по закону должны быть представители потерпевших. То есть сотрудников службы государственной охраны. В нарушение закона следователь допросил Портнова без участия стороны потерпевших. Об этом сообщил сам Портнов в своем Телеграмм-канале. О допросе Трубы мы ничего не знаем. Поэтому мы подали ходатайство об отводе следователей", - сообщил он..

Напоминаем, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3160521
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В одиночній камері лук'янівки - петі буде дуже безпечно, ніхто там нападати на нього не буде.
 показать весь комментарий
 
Не зря же чмо зелёное кваквакова сохранило... Полиция саботирует расследование нападения на Порошенко, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 241
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх