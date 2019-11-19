 Полиция саботирует расследование нападения на Порошенко, - адвокат Головань

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил адвокат Игорь Головань.

"Суд обязал допросить Трубу и Портнова по обстоятельствам дела. На допросе по закону должны быть представители потерпевших. То есть сотрудников службы государственной охраны. В нарушение закона следователь допросил Портнова без участия стороны потерпевших. Об этом сообщил сам Портнов в своем Телеграмм-канале. О допросе Трубы мы ничего не знаем. Поэтому мы подали ходатайство об отводе следователей", - сообщил он..

Напоминаем, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Головань опубликовал текст решения о допросе Трубы и Портнова по делу нападения на Порошенко. ДОКУМЕНТ