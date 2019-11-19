 Порошенко не пошел на допрос в военную прокуратуру, поскольку не получил повестку, - адвокат Головань

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, вызов свидетеля на допрос регламентируется законодательством, по которому вызываемый на допрос должен быть проинформирован повесткой.
Он сообщил, что повестку Порошенко не получал, а информация о допросе стала известна из соцсетей.
"Я бы не рекомендовал своему клиенту в таком случае идти на допрос", - сказал он.
Сегодня пятый президент Украины не явился на допрос в военную прокуратуру по делу об Иловайском котле. Следственные действия с ним планировали провести в 10:00, однако ни он, ни его адвокаты не явились в прокуратуру. Стоит отметить, что по этому же делу его вызывали на 15 ноября, но Порошенко и тогда не пришел.
Напомним, 18 ноября стало известно, что ГБР направило в ГПУ проекты сообщения о подозрении Порошенко и представления в Раду о снятии неприкосновенности.
В пресс-службе Порошенко заявили, что так называемое "подозрение", выставленное в Телеграмме заместителем главы администрации Януковича Андреем Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента Украины, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.
Добробати тоді були під командуванням МВС, це були фактично міліційні підрозділи, які використовували там, де за даними розвідки не було знчних сил противника та не було укріплень, де можна було просто зайти у село і розігнати банду місцевих гопників.
Хомчак дезінформував керівництво МВС та ГШ, що там немає військ противника і можна використати добробати. Аваков погодився, ГШ - ні, бо це було далеко від напрямку основного удару. Туди пішов "Донбас" та послали збірну солянку з тих, кого знайшли, мєнтовську роту "Світязь", наприклад.
Після того, як добробат-солянка там застрягла, Сємєнчєнка, за допомогою медіахолдингу Коломойського підняв гвалт, з вимогою послати туди пдкріплення ЗСУ, бо мовляв "добровольців кинули на призволяще". Мало того, коли загроза оточення була вже очевидна, і був наказ про відхід, цей же фрукт піднімав хвилю, що добровольці не підуть! Екзальтований натовп мало не штурмом брав МО, волали що треба надіслати туди війська! Що, забули?
А винен в усьому Порошенко!
Не Корбан, не Коломойський, не пройдисвіт Грішин, що за 300 тис. своїх бійців завів у гавно, ні, Порошенко!