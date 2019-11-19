EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  659  14
Все про:Зеленский (3677) Донбасс (19956) нормандская четверка (774)

 Зеленский хотел бы во время "нормандского формата" определить сроки прекращения войны на Донбассе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский намерен говорить на встрече в "нормансдком формате" о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорит -, нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о сначала понятных каких-то сроках", - сказал Зеленский.

Он указал, что "хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками".

"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, лидеры стран нормандской четверки могут провести встречу в Париже 9 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите "нормандской четверки" может быть согласован некий документ, но пока не ясно, будет он декларативным или обязывающим, - Песков

Источник: https://censor.net.ua/v3160519
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он уже так нам наврал,что его слушать не хочется.
 показать весь комментарий
 
 
До конца 2015 года то же срок достаточно четкий.
 показать весь комментарий
 
Поднимать этот вопрос? Ты кроме поднимания хера на музыкальные инструменты больше нихера поднимать не умеешь.
 показать весь комментарий
 
 
ну идиот же по другому не скажешь. Ему сроки скажут, когда всю страну сразу сдаст.
 показать весь комментарий
 
 
Да кто к нам захочет возвращаться с такими тарифами?)) Без учителей и школ, университетов и профессоров... Без земли. Без прав и возможностей. Зачем им мы, те, у кого остались лишь обязанности, страх и неуверенность в завтрашнем дне. ДНО!
 показать весь комментарий
 
мне кажется, я даже знаю дату, которую ему назовет ху№ло
... это произойдет сразу же после ... дождика в четверг!
 показать весь комментарий
 
"...Зеленський хотів би під час "нормандського формату" визначити терміни припинення війни на Донбасі..."
===
"...Топаз, дай кАманду!..." Зеленський хотів би під час "нормандського формату" визначити терміни припинення війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 2426
Запитай у коломИйського. Він знає. І знає скільки це коштує.
 показать весь комментарий
 
 
Піднімай руки вгору і ставай на коліна перед Путіним як обіцяв і війна закінчиться в ту саму мить.
 показать весь комментарий
 
Или наивный или глупый это не время проведения очередного концерта где все определенно а встреча с волками которые тебя будут загонять в яму напиться твоей и крови страны там друзей и партнеров нет там есть представители интересов своих стран для которых Вы ВОВА просто пустышка с которой можно делать все что они хотят а Вы молча будете исполнять в связи с отсутствием у Вас некоторых частей мужской комлектации
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх