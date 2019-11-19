 Во время "нормандского формата" нужно определить сроки прекращения войны на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом он сказал на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить - нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о сначала понятных каких-то сроках", - сказал Зеленский.
Он указал, что "хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками".
"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.
Как сообщалось, лидеры стран нормандской четверки могут провести встречу в Париже 9 декабря.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
1 Федирализация Украины
2 Восточные области образовывоют новоросию и входят в состав рф
3 Полный отказ от Нато и Ес
Тогда возможно и прекратится война. Говорить о том что этот дебил будет на переговорах отстаивать интересы Украины глупо. Единственное что он умеет это членом на рояле. Баба Юля ему сегодня об этом сказала
73% не ужели вы еще не видите, за какое ничтожество вы на выборах проголосовали?????
... это произойдет сразу же после ... дождика в четверг!
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"...Топаз, дай кАманду!..."
Запитай у коломИйського. Він знає. І знає скільки це коштує.
Как же я хочу увидеть и услышать его в день его возвращения в Украину после нормандского формата!
Молдова 1992 Азербайджан 1992 Грузия 1992 Таджикистан 1992 Грузия и Ингушетия
1992
Азербайджан 1993
Чечня 1994 Дагестан 1994
Чечня 1999 Дагестан 1999
Грузия 2008
Украина 2014
Сирия 2015
"Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.
Да Пуйлу насрать, что ты там хочешь и что ты будешь говорить. Пора бы уже понять своей тупой башкой
Как бы хотели милионы Евреев спросить у гитлера -зачем?
А тысячи Сирийских мам и Чеченских и Украинских- у русских за что?
Путин шизофреник!!! Можете с ним разговаривать, только это ваше личное желание!!!
Без Америки -эту дурку никто не успокоит!!!
Но вы Наш Президент-ВАМ ВИДНЕЕ!!! УДАЧИ!!
Как бы хотели милионы Евреев спросить у гитлера -зачем?
А тысячи Сирийских мам и Чеченских и Украинских- у русских за что?
Путин шизофреник!!! Можете с ним разговаривать, только это ваше личное желание!!!
Без Америки -эту дурку никто не успокоит!!!
Но вы Наш Президент-ВАМ ВИДНЕЕ!!! УДАЧИ!!
Это во втором туре половина избирателей,и 73% из тех кто пришел на участки.
https://www.youtube.com/watch?v=2FHNAc8wtFs&feature=emb_logo
Посмотрите на реакцию Бабиша, на Мендель и на ЗЕ - ГАНЬБА!