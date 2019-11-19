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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (287) МИД (5206) Порошенко (17891)

 Офис Президента фактически отстранил МИД от решения внешнеполитических вопросов, - Елисеев

Экс-заместитель главы Администрации президента Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев заявил, что в Министерстве иностранных дел дипломатов, которые были назначены во времена пятого президента Петра Порошенко, делят на "своих" и "чужих".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

"Я не стал бы говорить о каких-то противоречиях между МИД или Офисом президента. К сожалению, сегодня МИД фактически отстранили от решения насущных внешнеполитических вопросов. Пример тому - ситуация вокруг украино-американских отношений. МИД превратился в того, кто выполняет роль почтальона, который просто передает документы от Офиса президента иностранным партнерам. Сегодня МИД, по сути, выполняет второстепенную роль", - отметил Елисеев.

По его словам, ключевой проблемой в отношениях между МИД и Офисом Президента является недоверие.

"Сейчас в МИД делят всех людей на "своих" и "чужих". Но в МИД нет ни своих, ни чужих! Там есть профессионалы и патриоты, которые хотят работать на государство. Они работают не ради каких-то политических партий или капризов", - подчеркнул Елисеев.

Он отметил, что сегодня многие в МИД находятся в подвешенном состоянии, ведь не знают, что с ними будет завтра.

"Начинается "охота на ведьм". Многие послы чувствуют, что их уволят только за то, что они были назначены во времена Порошенко", - рассказал Елисеев.

Напомним, ранее стало известно, что украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160517
 
 
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Шпана.Вообще не понимают ,как руководить страной.
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А чё им понимать? Просто сценарии по-дебильному написаны!
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его устраивает шелест зелени в кармане а остальное по х как всей зе команде сначала шелест зелени в кармане а от кого и как им все равно бесхребетные и беспринципные и все остальное бес
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внешняя независимая политика теперь никому не нужна)) ориентир на словах- европа, а на деле тишком - рашка)) беня уже и цифру назвал))
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Сцыкун и его клоуноподобные ведут Украину в пропасть.
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Люди голосовали за Зеленского а президентом стал Богдан.
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