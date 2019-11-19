 На саммите "нормандской четверки" может быть согласован некий документ, но пока не ясно, будет он декларативным или обязывающим, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи. Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения - документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются", - пояснил Песков.

В связи с этим он утвердительно ответил на вопрос, значит ли это, что пока не понятно, будет ли ожидающийся документ декларативным либо обязывающим.

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Напомним, ранееПрезидент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.