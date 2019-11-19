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 Политика Украины
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Все про:Песков (981) Донбасс (19956) нормандская четверка (774)

 На саммите "нормандской четверки" может быть согласован некий документ, но пока не ясно, будет он декларативным или обязывающим, - Песков

По итогам саммита "нормандской четверки" может быть согласован документ, но пока не понятно, будет ли он носить обязывающий или декларативный характер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи. Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения - документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются", - пояснил Песков.

В связи с этим он утвердительно ответил на вопрос, значит ли это, что пока не понятно, будет ли ожидающийся документ декларативным либо обязывающим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите в "нормандском формате" могут подписать документ о перспективах урегулирования на Донбассе, - "Интерфакс"

Напомним, ранееПрезидент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3160515
 
 
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"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
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Зе нагнут и оно подпишет эту капитуляцию...сумно ( это тот документ который вчера привезло Зельцу одно еврокуйло - там 200 страниц текста !!!.... Вы представляете что там написано? )
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Как раз все ясно, все договоры с участием РФ априори делкаративны. С Ивана Грозного повелось.
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главное, шобы документ был приятного зеленаго колору, а остальное - не заботит
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Не дай бог зеля подпишет статус.Будет ему то,что и не подписавшему евроинтеграцию януковичу.
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Для вас кацапов,будет все обязывающе. Можешь не сомневаться.
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аааа, це ти той самий 73/43%зебіл, який вішає лапшу на вуха; а по факту разом передаєте Україну в подаруночок *****.
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73/43%зебілів зробили все, щоб разом забезпечити Україну в подаруночок ***** в розовій обгортці.
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Будапештский меморандум - декларативный или обязывающий?...
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Для кацапів всі міжнарожюдні документиподіляються на декларатмвні ( і, які кацапам не вигідні) і обов'язкові (які вигідні). Українські інтереси звісно ж до уваги не беруться.
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Скорее вот эти

19.11.2019 г.

Французский источник. На встрече в "нормандском формате" Макрон будет настаивать на подписании итогового документа с закреплением сроков и перспектив мирного урегулирования на Донбассе.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия.
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Любой документ подписанный с русскими не стоит бумаги на которой он напечатан ! Это все шоу для лохторатов двух стран,для поднятия рейтингов внутри страны и имитации бурной деятельности перед западом !
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наш мудрый скарамох вымутит "обязывающий"......
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все что подсунут на подпись клоун подпишет с радостью и отчитается,главное - не стрелять и интегрировать дамбас)) цель однотурового - прекратить гражданский конфликт))
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"некий документ"
я даже угадаю название
"акт о безоговорочной капитуляции"
и секретный документ, о сумме сделки для бени с моникой
)))))))))))))))))))))))))))))
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