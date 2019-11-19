 На саммите "нормандской четверки" может быть согласован некий документ, но пока не ясно, будет он декларативным или обязывающим, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - сказал Песков во вторник журналистам.
"Бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи. Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения - документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются", - пояснил Песков.
В связи с этим он утвердительно ответил на вопрос, значит ли это, что пока не понятно, будет ли ожидающийся документ декларативным либо обязывающим.
Напомним, ранееПрезидент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.
19.11.2019 г.
Французский источник. На встрече в "нормандском формате" Макрон будет настаивать на подписании итогового документа с закреплением сроков и перспектив мирного урегулирования на Донбассе.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия.
я даже угадаю название
"акт о безоговорочной капитуляции"
и секретный документ, о сумме сделки для бени с моникой
)))))))))))))))))))))))))))))