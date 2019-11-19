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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17891) Россия (74310) Тейлор (123) Донбасс (19956)

 За войну на Донбассе однозначно ответственна Россия, а не Порошенко, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Россия стремится разделить Украину и несет ответственность за войну на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице посольства США в Украине в сети Facebook.

"Я поздравляю Президента Зеленского и его внешнеполитическую команду с последними достижениями. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться", - говорится в сообщении.

По его словам, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия.

"Мы не должны слушать русскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно ответственна Россия", - подчеркнул Тейлор.

Он отметил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.

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За войну на Донбассе однозначно ответственна Россия, а не Порошенко, - Тейлор 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160513
 
   
 Топ комментарии
 
ПреЗЕдент будет в замешательстве от таких заявлений...
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Так шо, тепер до купи з Порошенком, прокуратура вже й на Тейлора справу заведе?
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Турция официально передаст США российские С-400 "для изучения" в обмен на F-35.
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А почему в заголовок не вынесена эта фраза?
В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России
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Тейлор порохобот.
Зєбануті, ну що ви скажете.
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Там в оригіналі
«Some local media stories have implausibly alleged members of the President's team sympathize with Russia or believe former President Petro Poroshenko started the conflict. Russia is clearly responsible for the conflict.»

неправдоподібну.
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вигадка і неправда, то АБСОЛЮТНО різні поняття.
Тобто США прямо заявили, що продажні ЗМІ України, розповсюджують неправду, щодо справи з обвинуваченнями Порошенку.
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ПреЗЕдент будет в замешательстве от таких заявлений...
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Турция официально передаст США российские С-400 "для изучения" в обмен на F-35.
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Так шо, тепер до купи з Порошенком, прокуратура вже й на Тейлора справу заведе?
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Так, Клопомойський, єврейська свиня, сам хвалився що у 2014 продавав бронежилети ЗСУ через "свої" фірми вдвіче дорожце їхньої вартості.
Але Порох його обламав і тому він його люто ненавидить.
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Там він ще й з пальним для техніки ВСУ, добряче наварився.
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Немцы не дадут соврать, свиньи в мире только одни - russische schweine.
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Не логично. Парашенко после начала войны вошел во власть. А вот как он потом себя вел...Это уже совсем иной разговор.
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наш черчилль просто святой и не надо поминать его всуе
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не только за войну на донбасе но и за аннексию Крыма...... и войну в Грузии... а ещё чясть ответственности лежит на евросоюзе и США что позволии совершить ей это.....
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Зебилы в комментариях к этой новости умиляют просто. Такие же тупоголовый унтерменши как и их соплеменники свинособаки
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Согласен, но Порох виноват только в том что Мы эту войну не закончили еще в 2014-2015-м - это когда он влез со своими перемириями , мародерством на ВСУ и торговлей на крови !!!
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Єврейська хуцпа.
Бреши, бреши нахабно і безапеляційно, бреши громогласно, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй стару брехню і так без кінця!
Із книги "Протоколи сіонскіх мудрєцов"
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брехня - чисто 73/43%зебільна тактика, яка направлена на здачу України ***** маленьким ******.
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Тейло протроллил бубочку. Мол, не думай, что мы не знаем виновника войны.
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эту бубочку уже спалить нужно вместе с неорешалой юзиком. Такого количества гопоты и быдла зашедшей во власть даже при янеке не было
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Тейлор, ты неправ. виноват порошенко

так утверждают 73зебила и остальная зеленка ))))
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І ***** і його русскій народ, теж так утвєрждают...
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петю никто и не обвиняет в развязывании войны. Но он виновен в потерях под Иловайском и Дебальцево, в том что отправил 24 моряков и три корабля прямо в лапы противника. Он был верховным главнокомандующим и должен нести за это ответственность
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вашу руснявые выводы не кого здесь не интересуют - ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВОЙНУ - КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ЦАПОВ ЛИЧНО
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Дипломатія, мать її за ногу... "У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко"... В одному реченні - і правда; і нісенітниця. Але дипломат сказав все, що хотів сказати; і підтвердив висновок Піонтковського (між іншим, громадянина США: "Три найближчі радники Зеленського невпинно працюють на Кремль" - https://prm.ua/tri-nayblizhchi-radniki-zelenskogo-nevpinno-pratsyuyut-na-kreml-piontkovskiy/
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Зеленский слишком туп, чтобы понять подтекст данного заявления. Но Беня все поймет.
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это с дипломатического - РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПОРОШЕНКО)))))) - вот так зебилы))
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взяв руль государства в руки
надо рулить
не всегда это всем хорошо но стараться надо это минимизировать
всегда хорошо знать как сделать задним числом
пусть решать как сделать в данное время
и возьмут на себя ответственность
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