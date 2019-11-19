 За войну на Донбассе однозначно ответственна Россия, а не Порошенко, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, опубликованном на странице посольства США в Украине в сети Facebook.
"Я поздравляю Президента Зеленского и его внешнеполитическую команду с последними достижениями. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; и обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться", - говорится в сообщении.
По его словам, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия.
"Мы не должны слушать русскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший Президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно ответственна Россия", - подчеркнул Тейлор.
Он отметил, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру.
В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России
Зєбануті, ну що ви скажете.
«Some local media stories have implausibly alleged members of the President's team sympathize with Russia or believe former President Petro Poroshenko started the conflict. Russia is clearly responsible for the conflict.»
неправдоподібну.
Тобто США прямо заявили, що продажні ЗМІ України, розповсюджують неправду, щодо справи з обвинуваченнями Порошенку.
Але Порох його обламав і тому він його люто ненавидить.
Бреши, бреши нахабно і безапеляційно, бреши громогласно, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй стару брехню і так без кінця!
Із книги "Протоколи сіонскіх мудрєцов"
так утверждают 73зебила и остальная зеленка ))))
Момент істини.
надо рулить
не всегда это всем хорошо но стараться надо это минимизировать
всегда хорошо знать как сделать задним числом
пусть решать как сделать в данное время
и возьмут на себя ответственность