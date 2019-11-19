 "Формулу Штайнмайера" можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе, но до них еще далеко, - посол ФРГ Фельдгузен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - сказала Фельдгузен.

Она также выразила мнение, что негативная реакция в обществе на согласование сторонами Трехсторонней контактной группы в Минске данного предложения была связана с тем, что люди слабо информированы об обстоятельствах возникновения "формулы".

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"Она была предложена где-то три года назад Франк-Вальтером Штайнмайером (в то время министр иностранных дел ФРГ. - Ред.), когда не было никакого прогресса в переговорах. В минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую", - рассказала дипломат.

Фельдгузен заверила, что "формула" никогда не имела целью изменить порядок Минских соглашений.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".