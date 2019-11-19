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 Политика Украины
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Все про:выборы (23067) Донбасс (19956) минские соглашения (2687) Фельдгузен (6) Формула Штайнмайера (168)

 "Формулу Штайнмайера" можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе, но до них еще далеко, - посол ФРГ Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) уверена, что "формула Штайнмайера" может быть имплементирована только, когда стороны дойдут до процесса организации выборов, что, по ее мнению, произойдет не скоро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я хочу подчеркнуть, что эта формула может состояться только тогда, когда мы дойдем до процесса организации выборов - когда будут все для этого условия. Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", - сказала Фельдгузен.

Она также выразила мнение, что негативная реакция в обществе на согласование сторонами Трехсторонней контактной группы в Минске данного предложения была связана с тем, что люди слабо информированы об обстоятельствах возникновения "формулы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Минск" будет продолжаться даже без политического урегулирования. Это практичная и удобная площадка, - посол Германии Фельдгузен

"Она была предложена где-то три года назад Франк-Вальтером Штайнмайером (в то время министр иностранных дел ФРГ. - Ред.), когда не было никакого прогресса в переговорах. В минских договоренностях есть много пунктов, как амнистия, выборы или закон об особом статусе, а "формула Штайнмайера" была попыткой предложить сделать меньшие шаги, то есть определить, что должно произойти в первую очередь, а что во вторую", - рассказала дипломат.

Фельдгузен заверила, что "формула" никогда не имела целью изменить порядок Минских соглашений.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3160511
 
 
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Тише-тише, то голубь мира в форточку залетит, с пианиноМ, без трусов.
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снимай трусы
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Быть в Украине миру, или нет, определяют исключительно в Кремле. Но там готовились к войне с Украиной ещё со времен Ельцина, и не думаю, что что-то изменится в будущем.
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Как так - "до них еще далеко"? Зря, что ли порохоскіт ануса рвал по всей сети? Хотим сёдни!!!
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Так у них каждый день новая "зрада", забудут одну - появятся две новых.
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Вопрос не в том далеко они или близко а в условиях.
Для Украины выборы были не самоцелью а способом вернуть территорию под юрисдикцию поэтому всегда ставились условия.
К примеру если поставить обязательным условием возващение беженцев это одно.
Потому что беженцы не вернутся до возвращения Украины и украинского правового поля.
Вместо этого сейчас зелекоманда начала выдумывать дистанционное голосование.
Возникает вопрос а насколько это демоератично?
Т.е. часть избирателей даже не может находится там где проходят выборы по соображениям безопасности но органы власти для той территории они выбирают.

Вот она оруэловщина.
Ладно кремль.
А цивилизованная европа ?
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беня может имплементировать все и куда угодно и с математикой у него все порядке "Формулу Штайнмайера" можно имплементировать только после создания условий для выборов на Донбассе, но до них еще далеко, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8905
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Хоть одна с ЕС смотрит на эти вещи трезво...
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