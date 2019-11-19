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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) Тимошенко (24377)

 Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино

Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины о том, что "ей не дают сладенького", приглашением Владимира Зеленского на корпоратив.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - заявила Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького

Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино 01

Напомним, на прошлой неделе, фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.

Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы "Нового курса".

В ответ сегодня президент Зеленский заявил: "Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места".

Источник: https://censor.net.ua/n3160509
 
   
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Чому досі Тимошенко не сидить по справі Лазаренко?
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Бо Ви не хочете вивчитися на прокурора та довести цю справу до суду.
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Она то хоть при мозгах и любви к Украине,а некоторые при наркоте и желании стереть Украину с лица земли.разницу чувствуешь?Или ты тоже под кайфом.
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похоже ты сидра переел а на канхфетку грошей нет
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Не в бровь а в глаз протянула тейблом по клавишам рояля где он выступал без штанов Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 7829
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кажется мне, что корпоративы он будет давать где-то под ростовом.
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Неее, ЗЕлена шмаркля не такой дурак, как бандюкович. Только в израиле.
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на корпоративы со своим пианино не ходят, если есть, чем стучать по клавишам Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 8814
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Потому, что Петр не шутил как ********, влюбленная в задницу Трампа.
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Ой Юл,.. Пережевала всех президентов, хитрая как дьявол.. Она тебя ЗЕдурачек пережует и выплюнет.
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он для нее не цель, а так шестерка, .... её цель переживать и выплюнуть Беню ...
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аха, ... молодец,
... вашим же салом вам же и по *** сусалам
Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 3311
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Вова напросился!) Щас из него самого будут делать 95! С него не смеются разве только его зеленые обезьяны!😛
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коли глава держави натяками глузує із зовнішнього вигляду жінки, це сором і ганьба!

Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 470
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А когда с твоего внешнего вида глазуе каждый кому не лень..То это еще большая ганьба ))
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Боже,зеленский,ко всем своим недостаткам ты еще и ябеда.Это низко для настоящего мужчины.
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да, классно. "почему президент не выступил с новогодним обращением?" - "ему некогда, у него ЙОЛКИ!"
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Какчественно съязвила.
Молодец.
Сама придумала или кто написал для неё?
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Ну,а что сделала ты ? Особенно когда у власти была. Когда ющ под рыгов прогнулся,ты же не выла про зраду. Соблюдала нейтралитет. И олигархов не трогала. Почему ? Потому,что связана с некоторыми из них. Тот же шеф твой ,лазаренко...Он шо святой ? Так тогда скажи на милость,старушечка - чем ты лучше ?
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А ви можете просто помовчати і пообтікати, навіщо ці істерики.
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А й-да Юлька, ай-да молодец! Так красиво ЗЕленую дрыслю еще никто не опускал.

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Жулька озвучила один из сотен тысяч подобных комментов из соцсетей... Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно - Цензор.НЕТ 3570
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ой зря він це, вона не таких пережила... дожилася, Тимошенко та Ляшко більш симпатичні, ніж президент...
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Юлька а зачем тебе пианино, как ты своим лобком по клавишам будешь надавливать. Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 1953
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ПреЗЕдент будет очередным в списке жертв импичмента от Жульки...сошлись старые любители "сладенького" и новые любители "сладенького".....пора попкорном запасаться... Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 6504
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Хоть і не переварюю цю "старушку у моря", але язик в неї підвішений добре - зря Клоун її зачепив.
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политический мамонт бубаЙуля тролит молодого щегла.......есть ещё ягоды в ягодицах.... Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 4737
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Юлька - хорошь!!!! Ты прям и днями и ночами о народе Украинском думаешь и думаешь!!!!
Какое бы там пианино не было- а 75 процентов ЗА!!
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Пошла - жара Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно - Цензор.НЕТ 4413 .... Теперь Вова , тебя будут медленно но упорно смешивать "в миксере" , с лайном . ..
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Юле 5 баллов за троллинг Зельца !!! Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно - Цензор.НЕТ 4511 Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно - Цензор.НЕТ 4511 Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно - Цензор.НЕТ 4511( и это только начало - шуточки-прибауточки, захотел иметь в ее лице своего личного врага - лови Зебил.. Дальше будет еще больше и не шутками - а будет все по взрослому , и ты этой войны не вывезешь Клоун !!! )..Поздравляю !!!
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Невже воно не розуміє, що такий мастодонт як Юлька , за цей висєр розмаже його зелені шмарклі по всій Раді ?!. Ну що, запасаємось попкорном
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А Юля не менее остроумна, чем профессиональный клоун. Только она еще и умна, в отличие от скудоумного наполеончика.
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Мощно Юля потролила Зе 😂
Это нужно понимать , как объявление войны ?
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