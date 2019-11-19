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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) Чехия (904) нормандская четверка (774) Бабиш (12)

 Зеленский: Надеюсь, что встреча "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

Отмечается, что во время встречи премьер-министра Чехии и украинского президента в Киеве обсудили ситуацию на Донбассе и подготовку к саммиту нормандского формата.

"Я рассказал господину премьер-министру о наших усилиях для прекращения войны на Донбассе, возвращение всех украинских территорий и подготовку к нормандской встрече, которая, надеюсь, состоится в ближайшие недели", - заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции.

Он также поблагодарил правительство Чехии за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, санкционного режима, а также за активную поддержку в вопросе освобождения украинских заложников и пленных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что встреча в нормандском формате 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями, - премьер Чехии Бабиш

Источник: https://censor.net.ua/n3160508
 
 
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Не вовчик немного не так ты говоришь -- Нормандская ТРОЙКА будет и один ШЕСТЕРКА !!! Зеленский: Надеюсь, что встреча "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели - Цензор.НЕТ 8222
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Меркель-Макрон-Микрон и Моника.
Три танкиста и собака
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Судячи з того що путін намагається влаштувати чергову ескалацію та провокацію на фронті і вже навіть там де фронт підходить до російсько-українського кордону, путіну зі всіх сил хоче зірвати нормандську зустріч! Отже потрібно змінити нормандський формат, викрисливши звідти путіна! Нормандські переговори про нові санкції проти путіна та росії мають проводитись не очікуючи путіна, після чергової активізації путінських терористів! Зараз ми маємо активізацію терористів - отже потрібні нові санкції, отже можна проводити нормандську зустріч без представника терористів - путіна!
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Зеленский ждет нормандских переговоров как проститутка мальчишника и корпоратива. Действия будут происходить одни и те же.
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вова, от тєбя, чючєло, нічєго нє завісіт. стань на колєні, і жді.
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От этой встречи, только одна польза будет, если там зеленский застрелит путина.
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Разве что Зелупа венеричкой заразит или за яйца укусит
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Так поклонники переговоров, скажите хоть кто нибудь за все ето время, чего вы ожидаете от *****? Что он вдруг скажет что каюсь, сдаюсь и вывожу свои войска и отпускаю Украину и буду уважать ее независимость?
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зато вот с нашим черчиллем николы так депрессивно не было - то драные носки нацепит, то мятый пижнак, то с паспортами в эвропу приедет, то с металлололомом, и другие не давали спуску с агрессору-кто в перчатках гигиенических, кто с вантузом, а щас шо - одна тоска зеленая да плесень
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Зеленскому не терпится пососать солененького.
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