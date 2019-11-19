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 Политика Украины
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 "Сидят и пьют чай", - начальник администрации портов Украины в Мариуполе Барский рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе

Российская Федеральная служба безопасности России продолжает проводить досмотр судов, которые проходят через Керченский пролив.

Как рассказал Крым.Реалии начальник администрации портов Украины в Мариуполе Игорь Барский, российские силовики высаживаются на судно и около часа проводят осмотр, передает Цензор.НЕТ.

"Подходят они практически на резиновых лодках. С этих лодок при ветре, качке очень сложно высадиться и вот эти сутки-двое – это как раз задержки, потому что они не могут высадиться на эти суда. Сам досмотр – это проверка судовой роли и паспортов моряков, паспортов экипажа – это практически десять минут. Все остальное время те, кто досматривают, сидят на судне, пьют чай и высиживают тот норматив, который им поставлен – один час на одно судно", – рассказал Игорь Барский.

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Он считает, что эти задержки "были выдуманы российскими властями, чтобы объяснить необходимость защиты и контроля моста через Керченский пролив".

При этом в украинской морской охране отметили, что не останавливают суда в Азовском море.

"Для нас нет разницы, какой порт назначения, у нас есть только законные основания, только если судно что-то нарушает. Если судно ничего не нарушает – мы его не останавливаем. Азовское море должно быть свободным для плавания под флагами разных стран", – сказал командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сиринский.

Источник: https://censor.net.ua/n3160506
 
 
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Бояру они }{уярят - национальный мокшанский напиток.
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А в Кєрчі, шо заважало ФСБ «досмотрєть»?
Чаю не було?
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"Для нас нет разницы, какой порт назначения, у нас есть только законные основания, только если судно что-то нарушает. Если судно ничего не нарушает - мы его не останавливаем. Азовское море должно быть свободным для плавания под флагами разных стран", - сказал командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сиринский.

Угу. Так и скажите что сцыте досматривать кацапские суда так как они наши. Какого х**** вы вообще там находитесь и зачем не понятно, если сдали Азов кацапам.
Ну вы же хотели стать терпилами и миролюбцами. Теперь терпите каждый день етот позор. Давайте еще сдайте весь дамбас и Одессу и вообще поедите как раньше проститутками в Маскву обслуживать кацапов как 100 прошлых лет.
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понятно. Якщо капітан не наллє - рашисти не пропустять судно. А кеп, напевне, мусить наливати не лише конячком під чай, а й зеленими...
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Тобто їм можна морським шляхом притарабанити якийсь неприємний пердімонокль?
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И прослыть для всего мира страной-террористом со всеми вытекающими?
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завидует, сам то по натовским стандартам горилку трескает, а вот шобы цивилизованно чайку попить - совесть не позволяет уподобляться агрессору
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