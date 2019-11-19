 С завтрашнего дня прокуроры не будут вести досудебное следствие, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в рамках расследований обеспечит их непрерывность.

С образованием в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей, материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.

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Также в ведомстве напомнили, что досудебное расследование осуществлялось прокуратурой временно. Эта функция прокуратуре не присуща и не входит в функции прокуратуры, согласно Основному Закону и Закону Украины "О прокуратуре". В "Переходных положениях" Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что к созданию Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.