 С завтрашнего дня прокуроры не будут вести досудебное следствие, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в рамках расследований обеспечит их непрерывность.
С образованием в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей, материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.
Также в ведомстве напомнили, что досудебное расследование осуществлялось прокуратурой временно. Эта функция прокуратуре не присуща и не входит в функции прокуратуры, согласно Основному Закону и Закону Украины "О прокуратуре". В "Переходных положениях" Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что к созданию Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.
Но "предьявить\не предьявлять", открыть\закрыть дело, надзор, представление в суде
- для предприимчивого прокурора - шансов немеряно