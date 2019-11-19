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Все про:НАБУ (2964) ГПУ (9493) расследование (2612) ГБР (714)

 С завтрашнего дня прокуроры не будут вести досудебное следствие, - ГПУ

20 ноября 2019 прокуратура прекращает функцию досудебного расследования, однако продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании, то есть организацию и координацию досудебного следствия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, как отмечают в ведомстве, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в рамках расследований обеспечит их непрерывность.

С образованием в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей, материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР создало подразделение по расследованию дел Майдана

Также в ведомстве напомнили, что досудебное расследование осуществлялось прокуратурой временно. Эта функция прокуратуре не присуща и не входит в функции прокуратуры, согласно Основному Закону и Закону Украины "О прокуратуре". В "Переходных положениях" Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что к созданию Государственного бюро расследований полномочия по досудебному расследованию осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.

Источник: https://censor.net.ua/n3160503
 
 
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КОгда убрано следствие, харчей, конечно, поменьшало.
Но "предьявить\не предьявлять", открыть\закрыть дело, надзор, представление в суде
- для предприимчивого прокурора - шансов немеряно
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Де інформація, щодо стану, повернених підарашкою кораблів?
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Да, але новорябошапкине втручання в слідство на рівні "того - посадити; а цього - не чіпати; інакше - тебе нахер з прокуратури" збережеться. Просто хочу нагадати, що і ДБР, і НАБУ, і САП нині - нехай позірно самостійні, але де-юре підрозділи ГПУ. Принаймі, слідчі і прокурори підлягають під орисдикцію єдиної прокурорської кваліфікаційної комісії.
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