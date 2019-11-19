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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Донбасс (19956) Фельдгузен (6) разведение сил (92)

 Возможно, разведение сил начнется и на других участках, чтобы, наконец, воцарился долгожданный режим прекращения огня, - посол Германии Фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) заявила, что в общении с украинцами чувствует усталость от войны на Донбассе, что, по ее мнению, может стать причиной начала разведения сил на следующих участках.

"Я стараюсь много общаться с украинцами. В этих разговорах я чувствую усталость от войны, которая идет уже более пяти лет. Территория Украины была охвачена войной во время Второй мировой меньше по времени. Поэтому я чувствую эту усталость везде и понимаю, что люди хотят завершить кровопролитие. Возможно, это также будет причиной того, что разведение начнется и на других участках, чтобы, наконец, воцарился долгожданный режим прекращения огня", - сказала посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат также отметила: "Я, конечно, не могу говорить с людьми на неподконтрольной территории, но, думаю, что там тоже есть эта усталость от войны".

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Говоря о причинах того, почему часть населения выступила против прошедшего разведения сил в г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области, Фельдгузен заявила, что понимает, что среди части населения распространено мнение, что жертвы войны не должны быть напрасными.

"Но люди, которые стояли в Золотом, которые выступают против разведения, точно хотят по политическим причинам отменить мирный процесс. Я думаю, что нужно четко отделять обычных людей от этих групп. Конечно, политические манипуляции всегда были и будут, не только в Украине - это везде, но в Золотом это было очевидной манипуляцией", - уточнила посол.

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Фельдгузен рассказала, что во время посещения иностранными дипломатами Золотого смогла убедиться, что процесс отведения происходил в рамках договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3160500
 
 
 Топ комментарии
 
отступление не приведет к окончанию войны
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говорила,поглаживая на место на карте где построен северный поток-2 Возможно, разведение сил начнется и на других участках, чтобы, наконец, воцарился долгожданный режим прекращения огня, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2547
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Вот же крыса. И с какими она ето людьми общалась которые устали от войны? С теми сепарами которых Зелупа привез из окупированного Первомайска и Горловки? Может сама предложит отвести войска с восточного Берлина?
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та ні, вона хоче до рейстага мабуть... о скільки тоді маскавіти собі цяцек назбирають...
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отступление не приведет к окончанию войны
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говорила,поглаживая на место на карте где построен северный поток-2
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шо, впэрэд на захид?
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Вот же крыса. И с какими она ето людьми общалась которые устали от войны? С теми сепарами которых Зелупа привез из окупированного Первомайска и Горловки? Может сама предложит отвести войска с восточного Берлина?
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"Я стараюсь много общаться с украинцами. В этих разговорах я чувствую усталость от войны.."

Дивуюсь деяким українцям як вони можуть з усіляким непотребом спілкуватись.
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Не помню, чтобы во время Второй мировой войны говорили о "прекратить стрелять" и о "разведении войск" по Днепру или Дону....
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Не помню также чтобы во время Второй мировой годами сидели в окопах и ждали что противника доконают экономические санкции союзников.
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А що саме ти пам'ятаєш про другу світову? Мабудь у тебе непогана пам'ять, аксакал. Поділися спогадами з товариством.
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Делюсь: зрадофилов, визжащих на фронте или в тылу про капитуляцию расстреливали на месте, часто - перед строем.
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пусть анка с володькой из кремля преретрет..
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Друга перемога України, після того що зупинили Путіна, це те що втрималися перед тиском европейських лицемірів.
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усталость в первую очередь чувствует двоежопая европа с германией во главе (руководство которой на пенсии почти всё работает в грязьпроме), которая хочет одновременно торговать с расеей так и отстаивать свои ценности, последние пали под натиском питерских гопников..... возвращяется прицип кто сильнее тот и прав, в европе это уже проходили но видно подзабыли......
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Гнида ты газпромовская. За 5 лет я не встречал людей уставших от войны. Зато встречал людей уставших от росийских террористов и сепаров с теми кто их финансирует и с ними сотрудничает.
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Да пошел ты тут обстрелы и смерти каждый день а он сдайтесь и территорию сдайте проститутки пропукинские
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продолжаем делать уступки не получая ничего взамен. а с дебальцево че не отводят сепарню
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мнение подкацапных Украину не интересует..
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тетя біса гоне... то нехай тоді спочатку на передок, інкогніто завітає, потім пройде на ту теріторію через пропускний, там її облапають, вона кайфане та вскрикне-братці мої....
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Какого куя Украина должна отводить войска со СВОЕЙ территории чтобы воцарился " режим прекращения огня" !? Можливо, розведення сил почнеться і на інших ділянках, щоб, нарешті, запанував довгоочікуваний режим припинення вогню, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9197 ... Может отводить войска нужно Кацапо-воякам с территории Украины и тогда действительно будет прекращены обстрелы и наступит перемирие а в дальнейшем Мир... Так что вопрос задан не по адресу и пошли вы Еврогеи накуй !!!
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Як приємно торгувати чужими територіями за кацапський газ, правда, стерво німецька?
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а ты, ****, смотрел в правом столбике видео про Сирию? эти твари в 14-16 годах были у нас. им нужено прекращение огня? они хотели информацию от этого сирийца? нет!!! эти мрази так развлекаются
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