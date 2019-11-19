 России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей

"Я приветствую возвращение захваченных судов Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также ожидает, что этот вопрос будет обсуждаться главами МИД стран НАТО в штаб-квартире Альянса в среду.
"Мы хотим донести ясный сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
станцевал брейкдэнс
"А четвертое дело - это дело, которое возбуждено украинским Госбюро расследований. Это что-то вроде Следственного комитета. По заявлению Андрея Портнова. Это бывший замначальника администрации при Януковиче, который вернулся в Украину весной ́того года, после выборов, и с этого момента успел подать общим числом 13 заявлений о совершении преступлений президента Порошенко.
Вот одно из этих заявлений утверждает, что президент Порошенко и иные неустановленные лица из организованной группы вместе с ним запланировали сорвать президентские выборы и с этой целью организовали военную провокацию, послав украинские корабли в Керченский пролив. И ДБР, оно, вообще, себя странно ведет. Скорее разговор для украинских медиа и для украинских слушателей, чем для российских.
ДБР ведет очень странно в этой истории. Они отрабатывают именно эту версию как основную и, видимо, не имеют никакой другой. И много публично говорят об этом, о своем расследовании, а то, что не говорят, говорит за них Портнов, который, по идее, не должен иметь доступа как заявитель к этим файлам, но, судя по всему, его имеет.
И вот эта позиция ДБР, она идет совершенно вразрез, в перпендикуляр с тем, что Украина, в частности Зеркаль, заявляет в Гамбурге. И очень на руку России, потому что Россия же утверждает, что это была провокация. Получается, власти Украины в широком смысле…
С точки зрения международного права власти Украины - это, вообще говоря, любые власти. Вот президент Зеленский - это власти Украины и Госбюро расследований - это тоже власти Украины. Вот если власти Украины в какой-то своей части считают, что это действительно была военная провокация, то, может быть, позиция России не так необоснованна."
Раша жвачка мир с орками говорить себе дороже
Ukr_Che
@Ukr_Che
·1 ч
Московиті вернули катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты, .все,что можно было снять,петли с дверей, Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера не подлежат.