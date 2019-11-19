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 Политика Украины, За рубежом
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 России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует возвращение Украине российской стороной малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченных год назад.

"Я приветствую возвращение захваченных судов Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также ожидает, что этот вопрос будет обсуждаться главами МИД стран НАТО в штаб-квартире Альянса в среду.

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"Мы хотим донести ясный сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160496
 
 
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Я так понимаю, что нам фактически вернули поврежденные корпуса, которые уже можно смело назвать металлоломом... России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 2484
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Столтенбер про аннексию Крыма что-то скажет или уже забыли на фоне соплей с лугандоном...
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вот ето йенс
станцевал брейкдэнс
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Столтынберг ахент *******. Его )(уйло купил. России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 3981. Порохоботы точно знают, что пока корабли были у винторогих ПоПА мог "издеваться над кацапами". России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 3981
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И.Новиков

"А четвертое дело - это дело, которое возбуждено украинским Госбюро расследований. Это что-то вроде Следственного комитета. По заявлению Андрея Портнова. Это бывший замначальника администрации при Януковиче, который вернулся в Украину весной ́того года, после выборов, и с этого момента успел подать общим числом 13 заявлений о совершении преступлений президента Порошенко.
Вот одно из этих заявлений утверждает, что президент Порошенко и иные неустановленные лица из организованной группы вместе с ним запланировали сорвать президентские выборы и с этой целью организовали военную провокацию, послав украинские корабли в Керченский пролив. И ДБР, оно, вообще, себя странно ведет. Скорее разговор для украинских медиа и для украинских слушателей, чем для российских.
ДБР ведет очень странно в этой истории. Они отрабатывают именно эту версию как основную и, видимо, не имеют никакой другой. И много публично говорят об этом, о своем расследовании, а то, что не говорят, говорит за них Портнов, который, по идее, не должен иметь доступа как заявитель к этим файлам, но, судя по всему, его имеет.
И вот эта позиция ДБР, она идет совершенно вразрез, в перпендикуляр с тем, что Украина, в частности Зеркаль, заявляет в Гамбурге. И очень на руку России, потому что Россия же утверждает, что это была провокация. Получается, власти Украины в широком смысле…
С точки зрения международного права власти Украины - это, вообще говоря, любые власти. Вот президент Зеленский - это власти Украины и Госбюро расследований - это тоже власти Украины. Вот если власти Украины в какой-то своей части считают, что это действительно была военная провокация, то, может быть, позиция России не так необоснованна."
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у портнова белочка, срочно вызывайте санитаров.
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Раша жвачка мир с орками говорить себе дороже

Ukr_Che

@Ukr_Che

·1 ч
Московиті вернули катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты, .все,что можно было снять,петли с дверей, Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера не подлежат.
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ти б старий гей, зі своїм сраним НАТО, давно мав виконати умови Будапештського меморандуму, а не жувати шмарклі шість років, ссикуни блд
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