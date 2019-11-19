 При пожаре на территории воинской части на Львовщине погиб майор Алексей Останин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Канал 24.
Так, по данным источников 24 канала, погибшим оказался майор Алексей Останин, 1975 года рождения.
У него осталась жена, сын и дочь. Жена Останина также служит в воинской части на Львовщине, но в Яворове.
Напомним, 19 ноября 2019 года, около 5 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворивского района Львовской области, произошел пожар, в результате которого один офицер погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.