 РосСМИ распространяют фейки о том, что Еврокомиссия рекомендовала Украине покупать газ напрямую у "Газпрома", - "Нафтогаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В НАК отмечают, что Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому": заключить долгосрочный контракт на значительный объем по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления "ТАСС" были более элегантные ", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Предотвращая следующие откровения источников ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного арбитражного решения в Стокгольме", - подытожили в НАК.

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