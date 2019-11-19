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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2934) Нафтогаз (2782) Россия (74310) фейк (235)

 РосСМИ распространяют фейки о том, что Еврокомиссия рекомендовала Украине покупать газ напрямую у "Газпрома", - "Нафтогаз"

Российские новостные агентства распространяют фейковую информацию о том, что Еврокомиссия рекомендовала Украине возобновить прямые покупки газа у "Газпрома".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В НАК отмечают, что Еврокомиссия рекомендовала "Газпрому": заключить долгосрочный контракт на значительный объем по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС.

"А вот эти попытки российских государственных СМИ убедить кого-то в том, что ЕС поддерживает стремление России получить контракт с помощью политического давления - неправда. Кажется, при СССР уполномоченные заявления "ТАСС" были более элегантные ", - сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Предотвращая следующие откровения источников ТАСС в Брюсселе: там также не поддерживают стремление "Газпрома" с помощью политического шантажа избежать выполнения законного арбитражного решения в Стокгольме", - подытожили в НАК.

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РосСМИ распространяют фейки о том, что Еврокомиссия рекомендовала Украине покупать газ напрямую у Газпрома, - Нафтогаз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160491
 
   
 Топ комментарии
 
когда нечем крыть ложь это обычное дело для сруских пропогандонов.....
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Ну так і наші мертветчук змі - 112 канал і інші туж хєрню несуть. Козлорилі скуповують наші з і оптом. І якщо так піде далі, то ми програємо мізки українців. А далі уже повна ЖОПА!!!
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когда нечем крыть ложь это обычное дело для сруских пропогандонов.....
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Головне щоб зюзікі не повірили в цей фейк - бо побіжать по звичці зразу виконувати.
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Ну так і наші мертветчук змі - 112 канал і інші туж хєрню несуть. Козлорилі скуповують наші з і оптом. І якщо так піде далі, то ми програємо мізки українців. А далі уже повна ЖОПА!!!
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а в квітні мізки не програли?

Г+Г такого налили зєлєбобікам, що вони не скоро прозріють...
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назло клятому ахрессору каждый украинец должн стать донором газотранспортной системы украины и поделиться с нею частичкой своего газа
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А мы уже перестали забор от них строить!!!! Метров 20 в высоту и с-ка глухой напроч!!!!
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Увесь світ це знає, але ніхто ніхєра не робить, чомусь, мля...
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Хто вас заставляє читати кацапські так звані ЗМІ?
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А на біса ви пишете про кацапські фейки? Щоб і ми дізналися?
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