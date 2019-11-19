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 Общество
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Все про:Минобразования (1143) ученые (247) Новосад (39)

 Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад

Министерство образования планирует ввести в украинских вузах и научных учреждениях программы постдокторантуры.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ министр образования Анна Новосад.

"Поддержка молодых ученых является одной из подцелей нашей программы действий правительства. Мы ее, в частности, будем реализовывать через создание программ постдоков. Мы уже для этого создаем рабочую группу, которая будет нарабатывать варианты, как это можно сделать. И второе. Конечно, будем двигаться путем больших грантовых возможностей именно для молодых ученых", - сказала Новосад.

Он отметила, что существует проблема относительно того, что в Украине есть поддержка молодых ученых, до 35, а дальше - провал.

"И этот gap (провал. - ред.) мы хотим заполнить в том числе - через эти два инструмента, поетому начали над этим работать", - сказала Новосад.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160487
 
 
 Топ комментарии
 
У мене кума - доцент, ви б почули як вона брудно лається про нинішніх трускавецьких випускників. Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад - Цензор.НЕТ 2010
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молодые ученые давно на запад рванули от заботы родной страны Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад - Цензор.НЕТ 3255
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Что-то слишком много её сегодня. Приторно и неприятно.
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молодые ученые давно на запад рванули от заботы родной страны Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад - Цензор.НЕТ 3255
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У мене кума - доцент, ви б почули як вона брудно лається про нинішніх трускавецьких випускників. Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад - Цензор.НЕТ 2010
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догадываюсь , слова народные,нецензурные Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад - Цензор.НЕТ 4881
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новая программа от министерства называется - как бы еще украсть денег
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Министр иммитирует деятельность в области, которую не понимает. А НАНУ не пора всю на пенсию отправить?
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оно и понятно-после 35 в основном ученые сваливают из украины за бугор
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Будем поддерживать)))))))))) Они реально думают что типа на 5 лет? ЗЕбилы мля
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До Нового року. Грудень не переживуть. Будем поддерживать молодых ученых через создание программ постдокторантуры, - Новосад - Цензор.НЕТ 9972
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Ага. Позвільняють учителів і буде у нас безліч "молодих учених"
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Что-то слишком много её сегодня. Приторно и неприятно.
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Да.Оказывается нужно поддерживать молодых учёных--не научные достижения, научную мысль,от кого бы они не исходили--старых или молодых,главное, чтобы они шли на пользу и прогресс развития страны Украина, подымало её рейтинг. А поддержка может быть только одна,она же главная--бабло(и немалое) за результат работы. А пока только слышим--- она создаёт рабочую группу,--это неизвестно сколько она будет создаваться, и ввела новые слова--пыль для одурманивания мозгов,типа---"постдокторантуры", "постдоков"...
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