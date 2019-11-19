 Команда СНБО работает над созданием Нацплатформы примирения и единства, - Сивохо

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".
"наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов - и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", - отметил Сивохо.
Что касается культурного восстановления, Сивохо сообщил, что его команда будет говорить с людьми из территорий оккупированного Донбасса "на языке спорта, культуры и бизнеса".
ми побачимо, як з літа 2019 р, наче за помахом чарівної палички в Україні
повигулькували на світло Боже "миролюби" - гопники і демагоги, збірне
ім'я яким - с и в о х и, які почали закликати українців до братання зі своїми
вбивцями. Лінію фронту, де земля полита кров'ю захисників України, вони
пропонують назвати "лінією стикання" чи "межування", наче
це - город, поділений між добрими сусідами. А Україну продати за 100 млрд.
доларів. Цей процес, що відбувається не випадково, не спонтанно, а з чіткої
волі і твердих політичних переконань правлячої групи Зе та їхніх управителів,
нагадує шлях до "миру", описаний Дж. Орвеллом: "найшвидший
спосіб закінчити війну - програти її".
Ці с и в о х и діють нахабно й злагоджено.
Вони блазні третьорядних шоу, в яких навчились реготати, наче сміхові автомати.
Їм здається, що Україна упокорена ними, що люди в стані історичного
безпам'ятства не помітять їхніх підлих політичних жартів." Ю.Щербак писатель и дипломат
Об этом, как утверждает Интернет-издание «Аргументум», свидетельствуют материалы уголовного дела.
http://www.argumentum.info/2019/11/iznasilovaniye153-90.html
73 зебила тоже этого хотят..)))
С кем мириться ?
С гопотой из подворотни ?!
Оне не "русссскаянычные", а косноязычные со словарным запасом людоедки Элочки !
Какой с гопниками "культур-мультурный обмен" ?!
С голосовавшими за дважды судимого гопника Птеродактеля Витю можно ли вообще обсуждать культуру ?!
то рулить после всего планирует понятно какой народ.
Уже был "советский интернационализм" - чем он закончился для Афганистана, Мозамбика,
Чечни, Абхазии и других районов, где победила мирная пила "Дружба" с вертикальным взлётом ?
Только теперь куратор не Масляков, а Сурков и Лавров.
Кого мы дурим - эта мразь будет всё делать против Украины.
сиди в жюри с клоунами и не учи нас жить
мурло
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А как это? В футбол сыграть со Сборной Лугондонии? сьездить в Донецк с концертом 95 квартала или предложить дать концерт Тае Повалий? а бизнес -это как? уголька закупить Донецкого или поменять на продукты?