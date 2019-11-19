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 Команда СНБО работает над созданием Нацплатформы примирения и единства, - Сивохо

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо рассказал, что команда СНБО работает над созданием над Национальной платформы примирения и единства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"наша команда уже сейчас работает над созданием Национальной платформы примирения и единства. Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов - и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", - отметил Сивохо.

Что касается культурного восстановления, Сивохо сообщил, что его команда будет говорить с людьми из территорий оккупированного Донбасса "на языке спорта, культуры и бизнеса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сивохо рассказал об информаторах с неподконтрольной территории

Источник: https://censor.net.ua/n3160479
 
 
 Топ комментарии
 
ты ещё расскажи, что Сивохо не латентный сепар, а патриот Украины )))
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А думаешь не расскажет?) Это же дежурный зегенерат... Команда СНБО работает над созданием Нацплатформы примирения и единства, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3378
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Сивохо! Забудь! Ни какого примирения и прощения продажной рашистской сволочи не будет никогда! И таких, как ты слизняков безродных никогда не простим! Ох доиграетесь, примиренцы херовы! Лучше сразу себе коридорчик в ОРДЛО пробивай!
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"Придивившись,
ми побачимо, як з літа 2019 р, наче за помахом чарівної палички в Україні
повигулькували на світло Боже "миролюби" - гопники і демагоги, збірне
ім'я яким - с и в о х и, які почали закликати українців до братання зі своїми
вбивцями. Лінію фронту, де земля полита кров'ю захисників України, вони
пропонують назвати "лінією стикання" чи "межування", наче
це - город, поділений між добрими сусідами. А Україну продати за 100 млрд.
доларів. Цей процес, що відбувається не випадково, не спонтанно, а з чіткої
волі і твердих політичних переконань правлячої групи Зе та їхніх управителів,
нагадує шлях до "миру", описаний Дж. Орвеллом: "найшвидший
спосіб закінчити війну - програти її".

Ці с и в о х и діють нахабно й злагоджено.
Вони блазні третьорядних шоу, в яких навчились реготати, наче сміхові автомати.
Їм здається, що Україна упокорена ними, що люди в стані історичного
безпам'ятства не помітять їхніх підлих політичних жартів." Ю.Щербак писатель и дипломат
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Избранный по 153 округу (Ровенская область) народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, что в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом, как утверждает Интернет-издание «Аргументум», свидетельствуют материалы уголовного дела.

http://www.argumentum.info/2019/11/iznasilovaniye153-90.html
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Та це ще квіточки, цей Іванісов, що в зРаді "бореться з корупцією", має фальшивий "диплом юриста", бо "вчився" якраз у той час, коли сидів. Типова "шлюха народу", неосвчений брехливий покидьок.
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таким образом снбо за мир и дружбу с убийцами украинцев....
73 зебила тоже этого хотят..)))
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Цівохо ти вже відео з катуванням сирійця переглянув,як орда знущається над людьми???З ким примирення дурню?!
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Вчера похоронили ещё одного героя , а этот про "примЫрениё" ...

С кем мириться ?
С гопотой из подворотни ?!
Оне не "русссскаянычные", а косноязычные со словарным запасом людоедки Элочки !
Какой с гопниками "культур-мультурный обмен" ?!
С голосовавшими за дважды судимого гопника Птеродактеля Витю можно ли вообще обсуждать культуру ?!
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Если такие хитро-"избранные" как Сивохо берутся строить что-то "над Национальное",
то рулить после всего планирует понятно какой народ.
Уже был "советский интернационализм" - чем он закончился для Афганистана, Мозамбика,
Чечни, Абхазии и других районов, где победила мирная пила "Дружба" с вертикальным взлётом ?
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единство должно быть между нормальными людьми против бандитов и прочих моторол
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Сивохо до сих пор живёт в КВНе и продолжает выступать за россию.
Только теперь куратор не Масляков, а Сурков и Лавров.
Кого мы дурим - эта мразь будет всё делать против Украины.
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Что этот тупой жирный алкаш может создать？оно же тупое ...как сибирский валенок..
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Ця жирна свиня пропонує примитрення на чиїх умовах ? єдине примирення можливе на законах України ,а саме контроль України за кордоном ,український інформаціййний і правовий простір ,інакше кому потрібні ці деградовані територі ?
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З ким і яке примирення? З терористами і вбивцями немає ніякої розмови.Може ще з кацапами збираєтеся миритися?
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нахер с поля!
сиди в жюри с клоунами и не учи нас жить
мурло
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СНБО - это совет по Безопасности и Обороне. Должны заниматься безоопасностью и обороной! А не сождавать "платформы" по "примирению и единству" с врагом.
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Не знаю щодо "примирення" - на це потрібні навіть не роки, а десятиліття, але щодо "йєдІнства"... Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо - Цензор.НЕТ 1279 Навколо ЧОГО з ни ми єднатися млять??? Навколо срср, сраліна-пукіна??? Навколо "третьєваРіма", вялікайрасєї чи середньовічної релігійності???
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Сивохо сообщил, что его команда будет говорить с людьми из территорий оккупированного Донбасса "на языке спорта, культуры и бизнеса". Источник: https://censor.net.ua/n3160479
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А как это? В футбол сыграть со Сборной Лугондонии? сьездить в Донецк с концертом 95 квартала или предложить дать концерт Тае Повалий? а бизнес -это как? уголька закупить Донецкого или поменять на продукты?
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