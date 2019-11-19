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Все про:ГПУ (9493) Одесса (5727) элеватор (9)

 ГПУ добилась возврата государству Одесского портового элеватора

Генпрокуратура окончательно отстояла в Верховном Суде возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса Одесского портового элеватора стоимостью более 261 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

13 ноября 2019 кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которая пыталась сохранить в частной собственности целостный имущественный комплекс Одесского портового элеватора стоимостью более 261 млн грн.

Так, в апреле 2018 года прокуратура Одесской области в интересах государства обратилась в суд с иском о признании права государственной собственности на целостный имущественный комплекс Одесского портового элеватора и отмене решения о государственной регистрации права частной собственности. Ответчиком по делу стало ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Следует отметить, что указанный имущественный комплекс не мог быть внесен в уставный фонд указанного предприятия, поскольку включен в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Исковые требования прокурора были удовлетворены решением хозяйственного суда Одесской области и оставлены без изменений постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда. Однако, указанное ПАО эти судебные решения обжаловало в суде кассационной инстанции, который также оставил все без изменения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160478
 
   
 Топ комментарии
 
Запишем эту победу Пэтру, так как суд удовлетворил постановления за 2018 и 2019 года. То есть до выборов.
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Лошица ехидно улыбнулась. А что ты навоняешь, когда совсем скоро этот элеватор приватизирует какая нибудь ЗЕленая мразь? ТЬы просто потеряешься, как обчно.
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ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",
це ж шо воно таке?

пао--приватне, а далі державне. і виникло це чудо не сьогодні.
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осталось тока дождаться возврата украины украине ГПУ добилась возврата государству Одесского портового элеватора - Цензор.НЕТ 3762
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Я даже теряюсь в догадках, что сейчас придумает соевый лагерь , чтобы развести зраду
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Запишем эту победу Пэтру, так как суд удовлетворил постановления за 2018 и 2019 года. То есть до выборов.
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Лошица ехидно улыбнулась. А что ты навоняешь, когда совсем скоро этот элеватор приватизирует какая нибудь ЗЕленая мразь? ТЬы просто потеряешься, как обчно.
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Тобто хотіли вкрасти. І кого посадили? Чи просто вкрали, а потім повернули.
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Я и предположить не мог, что такой мощнейший элеваторный комплекс стоит, всего-то, немногим более 10 лямов долларов! Приходилось там грузиться. Реально- мощнейший, засыпали, помню нам, за какие-то часы 32 тысячи тонн. Я и в город не смог выскочить.
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вот нашел чему удивляться , Данилыч за 3 копейки полстраны распродал ,а не какой то элеватор
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Ну, да. Приходится так и предполагать. За три копейки.
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Петины катерки стоят от 7 до 15 лямов зелени...
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ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",
це ж шо воно таке?

пао--приватне, а далі державне. і виникло це чудо не сьогодні.
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