 ГПУ добилась возврата государству Одесского портового элеватора

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

13 ноября 2019 кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которая пыталась сохранить в частной собственности целостный имущественный комплекс Одесского портового элеватора стоимостью более 261 млн грн.

Так, в апреле 2018 года прокуратура Одесской области в интересах государства обратилась в суд с иском о признании права государственной собственности на целостный имущественный комплекс Одесского портового элеватора и отмене решения о государственной регистрации права частной собственности. Ответчиком по делу стало ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Следует отметить, что указанный имущественный комплекс не мог быть внесен в уставный фонд указанного предприятия, поскольку включен в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Исковые требования прокурора были удовлетворены решением хозяйственного суда Одесской области и оставлены без изменений постановлением Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда. Однако, указанное ПАО эти судебные решения обжаловало в суде кассационной инстанции, который также оставил все без изменения.

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