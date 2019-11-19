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 Политика Украины
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Все про:война (3682) Донбасс (19956) нормандская четверка (774) Бабиш (12)

 Надеемся, что встреча в нормандском формате 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями, - премьер Чехии Бабиш

Чехия надеется, что встреча "нормандской четверки" 9 декабря завершится конкретными результатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сегодня на совместном брифинге с премьер-министром Украины заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш отметил, что приехал в Украину прежде всего с четкой позицией поддержки украинского суверенитета и целостности страны.

"Мы не видим другой возможности дальнейшего развития событий, нежели урегулирование ситуации мирным путем, восстановление суверенитета мирным путем, поэтому мы высоко ценим шаги, которые Украина сделала на пути к встрече в нормандском формате, и очень надеемся, что встреча 9 декабря завершится конкретными результатами, а не только декларациями", - сказал он.

Он добавил, что Чехия осуждает оккупацию Крыма и поддерживает инициативы, направленные на поддержку прав человека на полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков. ВИДЕО

Напомним, 15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

После Песков подтвердил, что закон о статусе Донбасса не является условием для саммита.

Источник: https://censor.net.ua/n3160477
 
 
 Топ комментарии
 
Ось неЛох як вивалить там аргУменти, так хуйло обсереться і віддасть Крим.
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Усі ці "друзі " - чехи, угорці, франки, дойчі - мріють про ОДНЕ - щоб Україна власними руками створила для них можливість зняти санкції, і знову потужно торгувати з Росією. Вони б це й так зробили, і роблять тишком-нишком, а іноді й відкрито намагаються, але мріють, щоб Україна САМА. Бо тоді й мета буде досягнута, і "морда обличчя" збережена перед світовим співтовариством і власними виборцями.
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До речі Майдан цілком можливий. Якщо прогнуться перед мрскалями і втілять в життя мінські угоди + приймуть закон про продаж землі з 210тисга в одні руки... тоді Майдан цілком РЕАЛЬНИЙ!!!
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Нам усім цікаво чим закінчиться ця зустріч. А особисто мені трішки стрьомно, адже наші не говорять з чим туди їдуть...
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правильно не говорять - не дають підготуватися іншій стороні.
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Ось неЛох як вивалить там аргУменти, так ***** обсереться і віддасть Крим.
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Положительными для Украины, а не для Пукина и паРашки...
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в нормандском зале, в нормандском зале....мышь зеленая
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Начало ЙОЛКИ так же зависит от того, что там навояют старая торговка сосисками и пламенная тельмановка сотрудничавшая в молодости со Штази мути Ангела, любитель бабушек и бездарный популист мусье Макарон со старой кгбэшной плешивой крысой и, что из того лайна подпишет мастер имитации игры х..м на рояле и сообщник Каломойского по выводу (воровству) вкладом граждан Украины из ПриватБанка.
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До речі Майдан цілком можливий. Якщо прогнуться перед мрскалями і втілять в життя мінські угоди + приймуть закон про продаж землі з 210тисга в одні руки... тоді Майдан цілком РЕАЛЬНИЙ!!!
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Усі ці "друзі " - чехи, угорці, франки, дойчі - мріють про ОДНЕ - щоб Україна власними руками створила для них можливість зняти санкції, і знову потужно торгувати з Росією. Вони б це й так зробили, і роблять тишком-нишком, а іноді й відкрито намагаються, але мріють, щоб Україна САМА. Бо тоді й мета буде досягнута, і "морда обличчя" збережена перед світовим співтовариством і власними виборцями.
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тк ми самі не па -децки поворовьіваем подторговьівааем с врагом №1. германцям ,думаєте, це не противно?
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Ні, германців це влаштовує. Бо є вбивчим аргументом для зняття санкцій. Тому германці (і усі інші) жодного разу (!) не критикували того ж ****** Потроха за торгівлю з ворогом.
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