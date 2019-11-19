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 В связи с падением потребления стали во всем мире выплавка в Украине за последние 2 месяца упала на 10%, - СМИ

В связи с падением потребления стали во всем мире выплавка в Украине за последние два месяца упала на десять процентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпром.

"Зависимая от экспорта украинская металлургия - по информации ООО "ЕТР-Спектр", за 9 месяцев текущего года на внешних рынках было реализовано 82,8% произведенной в Украине металлопродукции – не выбивается из общемирового тренда. В октябре и сентябре выплавка стали в стране падала на 10%", - говорится в статье.

В материале указывается, что тенденция на снижение потребления стали наблюдается во всем мире в связи с наступлением глобального экономического кризиса, связанного с затянувшимся торговым противостоянием между Китаем и США.

В основном в Украине падение производства стали произошло из-за приостановки части производственных мощностей на Днепровском металлургическом комбинате и Днепровском металлургическом заводе. Свои пять копеек в снижение национальной выплавки внесла и остановившаяся в сентябре кураховская "Электросталь".

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"На ДМЗ, который входит в группу DHC Steel бизнесмена Александра Ярославского, после остановки части мощностей озвучили красивую историю о намерении инвестировать 300 млн долл. в модернизацию производства. Но для начала на предприятии необходимо провести "исследовательскую и ремонтную работу, предполагающую остановку части цехов". В то же время в ДМК и в кураховской "Электростали" прямо заявили, что остановка вызвана неблагоприятной ситуацией на рынках металлопродукции", - говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что сегодня в ГМК и смежных отраслях работают 350 тыс. человек, ежегодно металлурги заводят в страну около 10 млрд долл. валютной выручки, то есть от их стабильной работы напрямую зависит курс национальной валюты, и дальнейшее давление на отрасль может негативно сказаться на экономике всей страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160475
 
 
 Топ комментарии
 
металурги дають 10 ярдів експортної виручки, а селяни вже 15...
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зато потребление алкоголя выросло, а здесь прямая связь. значит сталевары пьют, назло бене
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Будівництво уповільнюється, авто випускають на мільйон шт. в місяць менше ніж рік тому, звідки попиту взятись.
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Ага. І надходження в бюджет дивним чином зменшилися....
Слава ЗЕ!
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основна стаття наповнення бюджету це подоходний від громадян, а не від приватизованих заводів і фабрик. тобто ріст зп--основа, а не стогнання олігархату, що удої зменшились
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1000%. его заводы все на кипрах оформлены. сколько налога на прибыль заплочено пусть назовут? налоги платятся с тех копеек которые рыжий рабам кидает - тут конечно тяжело, ето ему еще приходится платить. а так никаких больше взаимоотноений у него с государством украина нет.
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металурги дають 10 ярдів експортної виручки, а селяни вже 15...
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а когда у них дела были хорошие они молчали? может пора прекратить обезьян в шахтер покупать и кризис пройдет мимо? или травить людей выведя украинские регионы в абсолютные лидеры рейтингов онкологии - ето тоже економический кризис и правительство украины??
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Опять этот проклятый Порошенко вместе с госдепом, бубочке палки в колеса ставит..
Ох уж этот порох...
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