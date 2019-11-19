 В связи с падением потребления стали во всем мире выплавка в Украине за последние 2 месяца упала на 10%, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпром.

"Зависимая от экспорта украинская металлургия - по информации ООО "ЕТР-Спектр", за 9 месяцев текущего года на внешних рынках было реализовано 82,8% произведенной в Украине металлопродукции – не выбивается из общемирового тренда. В октябре и сентябре выплавка стали в стране падала на 10%", - говорится в статье.

В материале указывается, что тенденция на снижение потребления стали наблюдается во всем мире в связи с наступлением глобального экономического кризиса, связанного с затянувшимся торговым противостоянием между Китаем и США.

В основном в Украине падение производства стали произошло из-за приостановки части производственных мощностей на Днепровском металлургическом комбинате и Днепровском металлургическом заводе. Свои пять копеек в снижение национальной выплавки внесла и остановившаяся в сентябре кураховская "Электросталь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы украинская металлургия выжила в условиях мирового кризиса, власти надо перестать уничтожать ее ростом налогов и тарифов, - СМИ

"На ДМЗ, который входит в группу DHC Steel бизнесмена Александра Ярославского, после остановки части мощностей озвучили красивую историю о намерении инвестировать 300 млн долл. в модернизацию производства. Но для начала на предприятии необходимо провести "исследовательскую и ремонтную работу, предполагающую остановку части цехов". В то же время в ДМК и в кураховской "Электростали" прямо заявили, что остановка вызвана неблагоприятной ситуацией на рынках металлопродукции", - говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что сегодня в ГМК и смежных отраслях работают 350 тыс. человек, ежегодно металлурги заводят в страну около 10 млрд долл. валютной выручки, то есть от их стабильной работы напрямую зависит курс национальной валюты, и дальнейшее давление на отрасль может негативно сказаться на экономике всей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ