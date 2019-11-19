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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19956) нормандская четверка (774)

 На саммите в "нормандском формате" могут подписать документ о перспективах урегулирования на Донбассе, - "Интерфакс"

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом российскому "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сказал источник.

По его словам, лидеры выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер.

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"При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ", - отметил источник.

В то же время документ, по словам источника, не содержит конкретных шагов, в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

Источник скептически отнесся к прогнозам возможности полноценной двусторонней встречи лидеров России и Украины на полях саммита. "Возможно, что называется, "на ногах" что-то и произойдет. Но я сильно сомневаюсь в возможности полноформатного двустороннего диалога (России и Украины) на полях саммита. Повестка такого рода диалога пока видится нечеткой", - сообщил источник.

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Между тем, по его словам, саммит может стать стимулом форсирования гуманитарных процессов на Донбассе.

"Речь об обмене пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Саммит здесь может стать неким драйвером. Таким образом, может быть предпринята попытка осуществить обмен до конца года, уже в декабре в привязке к встрече. Однако окончательно этот вопрос все еще не решен, проходит стадию обсуждений", - заявил источник.

На саммите, как ожидается, не будет подниматься вопрос смены формата Минских соглашений. "Об отказе от минского формата либо его изменении речи не идет. На саммите этот вопрос затрагиваться не будет", - сказал источник.

Напомним, ранееПрезидент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160474
 
 
 Топ комментарии
 
под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер - другими словам будут склонять скарамоха к миру на расейских условиях.....
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процитирую простыми словами этот "документ" : бла-бла-бла-бла.......
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Не зовсім. "При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Источник: https://censor.net.ua/n3160474 Кащали, до" формула Швайнмайора"- бла-бла. А це тепер фундамент для всього. Капітуляція.
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уже в бухаресті раз підписали один докУмент
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уже ясно, что саммит закончится, как говорится, ни о чём. все эти меморандумы. коммюнике, намерения и т. д. - филькина грамота.
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Украинцы , вы при Монике Зеленски про е бе те ВСЕ ! И страну и землю . Вы будете батраками! С чем я Вас и поздравляю !
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под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер - другими словам будут склонять скарамоха к миру на расейских условиях.....
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Почему на российских?.... Украина согласилась на Минские соглашения и формулу Штайнмайера....
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Потому что минские соглашения трактуются по разному . Украиной и Западом - так , а паРашей - иначе . Поэтому " Минск " и не действует ,, а рашка и находится под санкциями . На саміті в "нормандському форматі" можуть підписати документ про перспективи врегулювання на Донбасі, - "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 3026 .
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Вот и согласуют однозначное понимание пунктов соглашения....
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"Подготовлен и согласован проект документа" і на що ж воно мале зелене погодилось?
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Вчера приезжал в Киев глава МИДа Германии и передал Зельцу документ на 200 листах А4 - мол это наши условия и то что вы должны выполнить перед встречей и подписать на встрече !!! Можно только в страшном сне представить что они там написали...пздц
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При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера"
На саммите в "нормандском формате" могут подписать документ
В то же время документ, по словам источника, не содержит конкретных шагов, в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.
Президент Вова, тебе настоятельной совет, после нормандского форматеа ****** прямо на Ростов, та собираются все легитивные. Будешь вторым, дома тебе нечего делать.
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"Рамочный документ" - это что еще за зверь?
Рамочное соглашение - документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество. (с) Википедия
А мы ждем результатов освобождения!
Снова ни-о-чем.
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