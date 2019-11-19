 Йованович была не против остаться послом в Украине, - заместитель Помпео Хейл

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я чувствовал, что она делает очень хорошо свою работу, поэтому я спросил ее, не хочет ли она задержаться на посту дольше. Она сказала, что должна подумать об этом. Она обратилась ко мне потом и сказала, что готова остаться на дольше", - сказал Хейл.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп лично распорядился заморозить помощь Украине, - заместитель Помпео Хейл

Он также отметил, что передал слова Йованович главе Европейского бюро администрации Белого дома, чтобы там приняли решение по этому вопросу.