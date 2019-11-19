 Йованович была не против остаться послом в Украине, - заместитель Помпео Хейл

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я чувствовал, что она делает очень хорошо свою работу, поэтому я спросил ее, не хочет ли она задержаться на посту дольше. Она сказала, что должна подумать об этом. Она обратилась ко мне потом и сказала, что готова остаться на дольше", - сказал Хейл.
Он также отметил, что передал слова Йованович главе Европейского бюро администрации Белого дома, чтобы там приняли решение по этому вопросу.
Схоже, що ні.
Давайте когось менш зашквареного. Прямо незамінна Маша з Уралмаша...
Volodymyr Boiko
20 год ·
У Генеральній прокуратурі України ґвалт і гармидер: то перший заступник генпрокурора Віталій Касько витребував з Печерського РУ ГУ Національної поліції в м.Києві матеріали кримінального провадження 52016000000000016 і наказав знищити оригінали документів, які доводять незаконність отримання ним трикімнатної квартири по бульвару Дружби Народів 14/16.
Нагадаю, що 8 квітня 2016 року Каську в цьому провадженні було повідомлено про підозру в шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів, але справа була закрита на вимогу посла США Марі Йованович.
Власне, матеріали справи Каську вже доставили, але тепер Віталій Вікторович не може знайти наглядове провадження 04/2/4-36499-16 з тим, щоби з'ясувати долю протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно нього в 2016 році.
Шановна Генеральна прокуратура України, передайте, будь ласка, Віталію Вікторовичу, що наглядове провадження знаходиться в Генеральній інспекції в слідчого Паховича.
Що стосується протоколів НСРД - нехай не хвилюється, вони в мене й нікуди не пропадуть.
До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko), і скаргу в Солом'янський райсуд з вимогою розпочати досудове розслідування (вона була задоволена легендарним суддею Бобровником) готував я.