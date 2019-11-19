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 Политика Украины, За рубежом
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 Йованович была не против остаться послом в Украине, - заместитель Помпео Хейл

Экс-посол США в Киеве Мари Йованович хорошо выполняла свои обязанности и была не против продолжить свою дипломатическую миссию в Украине.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я чувствовал, что она делает очень хорошо свою работу, поэтому я спросил ее, не хочет ли она задержаться на посту дольше. Она сказала, что должна подумать об этом. Она обратилась ко мне потом и сказала, что готова остаться на дольше", - сказал Хейл.

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Он также отметил, что передал слова Йованович главе Европейского бюро администрации Белого дома, чтобы там приняли решение по этому вопросу.

Источник: https://censor.net.ua/n3160466
 
 
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Але при цьому багато українців не хотіло бачити її послом.
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Якщо Америку влаштовує нинішня ситуація в Україні - то хай хоч кого лишає
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Наскільки відомо, то США теперішній стан в України не влаштовує. Цьому є багато підтверджень.
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Газпром і Путін вдоволені її роботою. Добре попрацювала.
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Вибачитись перед Україною за свій наклеп вона так і хоче?
Схоже, що ні.
Давайте когось менш зашквареного. Прямо незамінна Маша з Уралмаша...
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Так вона і є за походженням росіянка і сербка. Генетику не обдуриш
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и шо це такэ - петька+машка назло марынке?
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Один з улюбленців Маші Касько замітає сліди в прокуратурі.

Volodymyr Boiko

20 год ·

У Генеральній прокуратурі України ґвалт і гармидер: то перший заступник генпрокурора Віталій Касько витребував з Печерського РУ ГУ Національної поліції в м.Києві матеріали кримінального провадження 52016000000000016 і наказав знищити оригінали документів, які доводять незаконність отримання ним трикімнатної квартири по бульвару Дружби Народів 14/16.
Нагадаю, що 8 квітня 2016 року Каську в цьому провадженні було повідомлено про підозру в шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів, але справа була закрита на вимогу посла США Марі Йованович.
Власне, матеріали справи Каську вже доставили, але тепер Віталій Вікторович не може знайти наглядове провадження 04/2/4-36499-16 з тим, щоби з'ясувати долю протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно нього в 2016 році.

Шановна Генеральна прокуратура України, передайте, будь ласка, Віталію Вікторовичу, що наглядове провадження знаходиться в Генеральній інспекції в слідчого Паховича.

Що стосується протоколів НСРД - нехай не хвилюється, вони в мене й нікуди не пропадуть.
До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko), і скаргу в Солом'янський райсуд з вимогою розпочати досудове розслідування (вона була задоволена легендарним суддею Бобровником) готував я.
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Шо опять? Какие там заводы и пароходы от друзей пэти? Какие собственно земли, бабки и схемы, когда есть 'трыкимнатна квартыра ' Касько . Даже Лещенко со своей квартирой меркнет в тени 'такого злочину '
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Замечательный посол , нужно было ее оставить в Украине, жаль, что соевые интриганы добились ее увольнения
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