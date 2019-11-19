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 Экономика
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Все про:металлургия (338) Укрметаллургпром (40)

 Чтобы украинская металлургия выжила в условиях мирового кризиса, власти надо перестать уничтожать ее ростом налогов и тарифов, - СМИ

В связи с падением производства в мире за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%, а выплавка стали в Украине за последние 2 месяца упала на 10%. В связи с этим в Украине наблюдается тенденция снижения объемов производства и сокращения сотрудников на ряде металлургических предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112", об этом говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале МинПром.

Авторы материала отмечают, что не все представители новой украинской власти, к сожалению, осознают ту роль, которую играет горно-металлургический комплекс в отечественной экономике. Сегодня в ГМК и смежных отраслях работают 350 тыс. человек, ежегодно металлурги заводят в страну около 10 млрд долл. валютной выручки, то есть от их стабильной работы напрямую зависит курс национальной валюты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%, - СМИ

В статье указывается, что ряд законодательных инициатив могут уничтожить металлургическую отрасль в Украине.

"Во-первых, это законопроект № 1210, который экономисты и эксперты рынка называют не иначе как "токсичным" и "одиозным". Этим документом предполагается резко повысить рентные ставки на добычу руды в Украине, что обернется неизбежным обвалом железорудного экспорта в первую очередь на дальние рынки в случае снижения цен на ЖРС", - говорится в статье. Авторы пишут со ссылкой на экономических экспертов, что в дальнейшем будет наблюдаться падение цен.

Авторы материала пишут, что, по оценкам экспертов, в случае принятия законопроекта № 1210 Украина может потерять каждое третье рабочее место в ГМК, а украинский госбюджет при этом – миллиарды гривен. По законопроекту голос отрасли был по крайней мере услышан – в Министерстве экономики поручили доработать скандальный документ. Но только притихли страсти по № 1210, на повестку дня вышла еще одна убийственная инициатива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков

Кроме того, трудности может создать и новосозданное ООО "Оператор ГТС Украины", дочернее общество "Укртрансгаза", которое предложило поднять тарифы на транспортировку газа в четыре раза. С 1 января 2020 года для внутренних точек входа в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн./тыс. куб. м), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн./тыс. куб. м). Аргументация газовщиков состоит в том, что им нужно получить в 2020 году 34 млрд грн прибыли, в том числе 5,8 млрд грн. недополученной прибыли за прошлые годы. В результате под эту цифру просто подогнали необходимый процент повышения тарифа.

По оценкам отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром", повышение тарифов на транспортировку газа обойдется предприятиям ГМК в 3 млрд грн дополнительных платежей, что в сегодняшних условиях крайне негативно повлияет на отрасль.

И третьим ударом для металлургии может стать предложение группы депутатов из президентской фракции "Слуга народа", которая внесла в Раду законопроект № 2367, в 4 раза повышающий ставки эконалога в Украине.

"Украинская металлургия уже сегодня работает в кризисных условиях. Уже сегодня приходится оптимизировать производственные процессы, сокращать расходы, бороться за каждый доллар себестоимости, а некоторым даже и приостанавливать производство" - резюмирует автор статьи.

Источник: https://censor.net.ua/n3160464
 
 
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Похоже что так и есть. В Мариуполе именно так болтают, металлурги Метинвеста.
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А кто голосовал за эту власть ? Бачили очi ? Кушайте , не подавитесь
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пора вводить тариф заплати за Ахметкин газ и ты поможешь стране ? Чтобы украинская металлургия выжила в условиях мирового кризиса, власти надо перестать уничтожать ее ростом налогов и тарифов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3732
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Нужно запретить вывоз руды из Украины!!!
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тогда нужно металлургию полностью вернуть в государство и не давать её грабить олигархам, так как сегодня она полностью в руках олигархов, а 80% у Ахметова, которые все деньги выводят в офшоры, а Украина ни чего с этого не получает, кроме налогов 0, 01 х..ёв, поэтому тут кризис мировой не как не влияет на них, а они хотят чтоб вообще ни чего не платить!!!!
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Тарифы для предприятий повышать нельзя, увеличивать налоги IT-шникам и прочим нельзя.. а за какой счет стране жить с миллионами пенсионеров?
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как вариант, доход от ренты сельхоз земли закрыл бы вопрос выплат пенсии на века. но так купить -продать хочется
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"Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112"________________когда речь заходит о деньгах для себя любимых, "патриоты" и "украинофобы" встают рядышком, засунув "принципы" в дальний карман штанин...
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Исходя из этой логики, повышение тарифов и налогов для обычного населения - преследует цель его физического уничтожения?
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руда - национальное богатство. Нет смысла избавляться от него как можно скорее. Руда ведь не бесконечна. Если Ахметов не хочет платить налоги - обязательно найдется кто-то другой, кто согласится платить данные налоги.
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