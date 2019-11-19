 К концу года представим для обсуждения новый стандарт навыков, которые должен получить ребенок в садике, - Новосад

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ министр образования Анна Новосад.
"Дошкольное образование должно получить должное внимание - как ее начало получать школьное образование с внедрением новой украинской школы. И задача, которую мы перед собой ставим и уже начали над этим работать - это сочетание изменений в дошкольном, которое логически предшествует школе, с изменениями в начальной школе . О чем я говорю? Прежде всего мы хотим обновить базовый компонент дошкольного образования. Это стандарт дошкольного образования, определяющий ожидаемые результаты, что ребенок на выходе из дошкольного заведения должен бы знать и уметь, какие, в соответствии с возрастными особенностями, навыки он должен был получить. Вот такой стандарт мы до конца года представляем в новом драфте (проекте. - Ред.) к обсуждению", - сказала Новосад.
Министр образования отметила, что к новому проекту министерство также планирует добавить своеобразный контрольный список, который бы дал возможность посмотреть, в соответствии со стандартом, что действительно конкретный ребенок умеет, может, как он чувствует себя в социуме и как владеет навыками самообслуживания.
"Все-таки ребенок впервые приходит в школу. С одной стороны, уже никаких экзаменов на вступлении в первый класс нет", - добавила Новосад.
По словам Новосад, министерство также будет делать программы переподготовки воспитателей.
Полный текст интервью читайте здесь.
https://censor.net.ua/news/3160420/novosad_schitaet_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchiteleyi_eto_problema_im_pridetsya_perekvalifitsirovatsya
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Ніхто про це не забуває!
Ето что еще за "стандарт навьіков", Новосад? Хватательньіе рефлексьі? И боюсь озвучить что за рефлексьі в твоем случае
Если современное украинское образование сделало тебя, Новосад, то да, тревогу бить надо.
Но думаю что тьі исключение, просто тупая личность, волею недоразумения ставшая у руля украинского образования. Думаю недоразумение в виде тебя, пока не вьіпустились первьіе детки по новьім стандартам, исправим
своеобразный контрольный список . Не поняла) Какой список!? Дайте детям перейти из детского возраста (и сада) в школу, не разрушая его психику, перейти как-бы играючи! Иначе все дети потеряют интерес к школе и уважение к учителю, а когда вырастут, то станут тупыми депутатами и министрами, как...