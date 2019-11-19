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Все про:изменения (163) школа (1934) Новосад (39)

 К концу года представим для обсуждения новый стандарт навыков, которые должен получить ребенок в садике, - Новосад

Министерство образования работает над изменениями в дошкольном образовании, чтобы совместить их с нововведениями в работе школ.

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ министр образования Анна Новосад.

"Дошкольное образование должно получить должное внимание - как ее начало получать школьное образование с внедрением новой украинской школы. И задача, которую мы перед собой ставим и уже начали над этим работать - это сочетание изменений в дошкольном, которое логически предшествует школе, с изменениями в начальной школе . О чем я говорю? Прежде всего мы хотим обновить базовый компонент дошкольного образования. Это стандарт дошкольного образования, определяющий ожидаемые результаты, что ребенок на выходе из дошкольного заведения должен бы знать и уметь, какие, в соответствии с возрастными особенностями, навыки он должен был получить. Вот такой стандарт мы до конца года представляем в новом драфте (проекте. - Ред.) к обсуждению", - сказала Новосад.

Министр образования отметила, что к новому проекту министерство также планирует добавить своеобразный контрольный список, который бы дал возможность посмотреть, в соответствии со стандартом, что действительно конкретный ребенок умеет, может, как он чувствует себя в социуме и как владеет навыками самообслуживания.

"Все-таки ребенок впервые приходит в школу. С одной стороны, уже никаких экзаменов на вступлении в первый класс нет", - добавила Новосад.

По словам Новосад, министерство также будет делать программы переподготовки воспитателей.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В идеале со временем мы должны перейти на контрактную основу работы учителей, - министр образования Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3160461
 
 
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Маргинали накерують, ух і накерують...
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Народу Украины(подсадному народу),нельзя доверять обучения наших украинских детей,потому что эти дети потом будут также предавать своих Гетманов очередному сцарю Московии
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что может придумать министрерство где все сидят в контактике и учавствуют в руских передачках
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сначала цим грандумам надо придумать какие навыки маленок должон получить в мамкиной утробе и тока потом замахиваться на следующий шаг
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Главное научить ребенка различать Android от iOs. Иначе потом будет сложно.
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гімно вопрос. ребенок в садике должен получать детство. точка!
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Боже, ну коли чиновники від освіти зрозуміють, що дитина у дитсадку має бути дитиною і нікому нічого не "должна"? Та скільки вже можна? Може, почнемо говорити які навички має мати дитина ще у пологовому будинку?
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Интересно наши дети так и будут ходить в московские школы,садики и церкви? и когда будут платные русские садики и школы, я бы тоже бесплатно учил в английских школах своих детей и внуков за счёт бюджета нашего государства Украина
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Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться
https://censor.net.ua/news/3160420/novosad_schitaet_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchiteleyi_eto_problema_im_pridetsya_perekvalifitsirovatsya
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Ніхто про це не забуває!
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лучше навыков чем было при СССР ребёнок в садике не получит 100%
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К концу года представим для обсуждения новый стандарт навыков, которые должен получить ребенок в садике ххххххххххххххххххх
Ето что еще за "стандарт навьіков", Новосад? Хватательньіе рефлексьі? И боюсь озвучить что за рефлексьі в твоем случае

Если современное украинское образование сделало тебя, Новосад, то да, тревогу бить надо.

Но думаю что тьі исключение, просто тупая личность, волею недоразумения ставшая у руля украинского образования. Думаю недоразумение в виде тебя, пока не вьіпустились первьіе детки по новьім стандартам, исправим
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О! Она меня читает?)) Я ж говорила, что она и за детсвие сады возьмется)) Щас заявит, что в них много воспитателей)).

своеобразный контрольный список . Не поняла) Какой список!? Дайте детям перейти из детского возраста (и сада) в школу, не разрушая его психику, перейти как-бы играючи! Иначе все дети потеряют интерес к школе и уважение к учителю, а когда вырастут, то станут тупыми депутатами и министрами, как...
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