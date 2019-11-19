 К концу года представим для обсуждения новый стандарт навыков, которые должен получить ребенок в садике, - Новосад

Об этом рассказала в интервью Цензор.НЕТ министр образования Анна Новосад.

"Дошкольное образование должно получить должное внимание - как ее начало получать школьное образование с внедрением новой украинской школы. И задача, которую мы перед собой ставим и уже начали над этим работать - это сочетание изменений в дошкольном, которое логически предшествует школе, с изменениями в начальной школе . О чем я говорю? Прежде всего мы хотим обновить базовый компонент дошкольного образования. Это стандарт дошкольного образования, определяющий ожидаемые результаты, что ребенок на выходе из дошкольного заведения должен бы знать и уметь, какие, в соответствии с возрастными особенностями, навыки он должен был получить. Вот такой стандарт мы до конца года представляем в новом драфте (проекте. - Ред.) к обсуждению", - сказала Новосад.

Министр образования отметила, что к новому проекту министерство также планирует добавить своеобразный контрольный список, который бы дал возможность посмотреть, в соответствии со стандартом, что действительно конкретный ребенок умеет, может, как он чувствует себя в социуме и как владеет навыками самообслуживания.

"Все-таки ребенок впервые приходит в школу. С одной стороны, уже никаких экзаменов на вступлении в первый класс нет", - добавила Новосад.

По словам Новосад, министерство также будет делать программы переподготовки воспитателей.

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