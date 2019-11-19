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 Общество
  2012  18
Все про:радар (50) патрульная полиция (1348) Билошицкий (26) TruCam (10)

 С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий. КАРТА

С 20 ноября участков дорог, где будут использоваться радары для измерения скорости TruCAM, будет на 57 больше.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Расширяем количество участков, где патрульные будут измерять скорость прибором TruCAM, а также увеличиваем количество таких приборов ... 20 ноября добавляем еще 57 новых участков, а также расширяем уже 2 существующие", - отметил Билошицкий.

По его словам, всего на дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках.

"Предостерегаю водителей, превышение безопасной скорости движения - это одна из первых причин ДТП на дорогах Украины за 2019 год. Поэтому прежде чем вовсю давить на педаль газа - думайте о последствиях", - подытожил Билошицкий.

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С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 01
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 02
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 03
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 04
С 20 ноября на дорогах Украины заработает еще 57 радаров TruCAM, - Билошицкий 05

Источник: https://censor.net.ua/n3160460
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Але ж це не автоматична фотофіксація, це нова версія ГАІшних радарів.

Де автоматична фотофіксація, яку Аваков обіцяє ось-ось впровадити року так з 2016??
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Буде чесніше: камері пофіг, Мерседес порушив чи Ланос...
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сорость по приборам тож будет явно завищаться процентов на 20%
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все старе стає новим, при цьому нічого не змінюючи в плані самої безпеки
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А может все таки плохое дорожное покрытие и оборудование дорог (разметка, ограждение, освещение) является основной причиной ДТП?
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Я, два дня назад, наблюдал с десяток ментов, в Мариуполе, на одном пятачке! Три вот таких радара присутствовали, направленными на дорогу. Полагаю, что обучение происходило, в реальных условиях. У меня было 65 на спидометре. Я, было дело- напрягся, но- ничего, не остановили.
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Самокатик сейчас на приколе. Холодно. Приходится передвигаться на 4-х колесах.
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при остановке коммерсантами в погонах таким прибором-требуйте сертифкат и акт поверки.
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Сертификат соответствия и Акт метрологической поверки
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И не забывайте вписать в протокол: При составлении протокола на мое требование предоставить Сертификат соответствия и Акт метрологической поверки на прибор (серийный номер) получен отказ. И вообще ехал со скоростью 20км\ч, чего он там фигню считает непонятно
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а накуй они в нас в стране нету законов .
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Предостерегаю водителей, превышение безопасной скорости движения - это одна из первых причин ДТП на дорогах Украины за 2019 год, згоден но вважаю що краще навести цифри зі статистики, то на мою думку перемагають у рейтингу, незадовільний стан доріг (їх відсутність) і нетверезі водії.
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